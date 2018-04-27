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阿里妈妈为淘宝性别歧视广告道歉：已下线并处罚商家

阿里妈妈为淘宝性别歧视广告道歉：已下线并处罚商家
2018年04月27日 21:42 新浪科技
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网络曝光的淘宝广告网络曝光的淘宝广告

　　新浪科技讯 4月27日晚间消息，针对网络曝光的淘宝广告涉嫌性别歧视一事，阿里妈妈发布官方声明道歉，称已在第一时间将这条广告下线，并对相应商家作了账户违规和扣分处罚。

　　近日网络上流传一张淘宝上的广告图片，图中是一位准妈妈照片，配了一句广告词：生了女儿怎么办？二胎用碱孕宝。网友质疑此广告涉嫌性别歧视。

　　阿里妈妈今日在官方微博发布声明道歉，称是审核疏漏，已在发现的第一时间将这条广告下线，并对相应商家作了账户违规和扣分处罚。

　　阿里妈妈方面还称，将立即加强系统和人工的排查力度，在商家、类目、素材三个维度上，对全平台所有广告物料文案进行过滤识别和排查，以杜绝此类情况的再次发生。（张俊）

　　以下为阿里妈妈声明全文：

　　因为审核疏漏，我们让一条带有性别歧视元素的广告露出。

　　这是我们的工作失误，我们诚挚地向大家道歉。

　　我们已在发现的第一时间将这条广告下线，并对相应商家作了账户违规和扣分处罚。同时，我们立即加强系统和人工的排查力度，在商家、类目、素材三个维度上，对全平台所有广告物料文案进行过滤识别和排查，以杜绝此类情况的再次发生。

　　再次向大家诚挚道歉，并感谢来自各方的监督与批评！

　　阿里妈妈

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