说好了停止补贴，为什么上海人民打车还是便宜？

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滴滴、美团宣布停止补贴后，补贴情况依然存在；司机补贴腰斩后，奖励流水仍达车费一半。

记者 | 薛星星 编辑 | 赵力 蓝予

网约车补贴战似乎有消退的迹象。

4月中旬，美团在南京宣布停止发放用户补贴，并将启动与南京市交管部门的数据对接工作。并针对此前平台上存在的冒牌车上线“飓风系统”，对注册司机实行更加严格的审查。美团还对用户举报推出了奖励措施，用户每举报一个“线上线下人车不符”事例，属实后将获得100元美团充值卡作为奖励。

美团发布声明后不久，滴滴同时也发布消息称，早在2018年2月初滴滴就主动带头停止了补贴，但后“因其他平台未履行承诺”，所以才被迫跟进。并表示滴滴已经率先停止了补贴行为，确保不低于成本价运营。而在上海，滴滴亦宣布取消面向用户的常态化补贴。

但实际上，虽然两家的补贴行为有所消退，但补贴情况仍然存在。

只是，靠补贴烧来的市场真的会长久吗？

价格略微回稳，但可用券享受高额优惠

“是比以前少了。”在南京工作的孙志强（化名）告诉记者。此前，从他家到公司的打车费用通常在9元左右，两家补贴高峰期基本上都是“一元两元”就可以。

但即便两家都宣布停止了补贴行为，但实际上就孙志强的实际体验来看，补贴行为仍然存在。“整体下来，价格有回稳一点，但是还是很便宜。”

孙志强举例说，“滴滴现在推出了一个套餐服务，可以3块钱买3张9元立减券。美团则是你打车商户买单这种。”如果买了滴滴的立减券，那么从他家打车到公司就只需1元，“没有买就是6-7元。”

滴滴上海的14元立减套餐

“两家情况都差不多，只不过美团没有卖券，还是直接用优惠。”孙志强向寻找中国创客出示美团打车的截图，正常情况下需要12元的车费，但美团提供了7元钱的商家券，最终只需要5.15元。

美团打车开通的另一个城市上海似乎也是采用商家券的形式。家住上海的王美好（化名）给记者发来打车的截图，车费大概花费47.8元，但其中商家券抵扣了11.95元。在订单详情中显示：本次优惠由“一兆韦德”提供。

据寻找中国创客了解，滴滴在南京同样和部分商家合作推出了各种形式的优惠券。

在南京上学的王思杰（化名）一直没有用过美团打车，理由是“滴滴给我发了好多优惠券”。在他的滴滴出行 App 里，一共有5张苏宁易购的“四月商家合作券”，面额为7元或8元，还有一张4折的打车券，均为无门槛使用。

目前来说，美团与滴滴打车的价格差异并不大。“即便加上优惠券，两家也都是差不多的价格。”王美好说。在高峰期，她会用两个平台一起打车，“哪个接单快我用哪个，然后再取消另外一家就行了。”

补贴不是致胜的唯一法宝。有出行刚需的用户，对价格的敏感性并不高。“如果我赶时间，就不会在意价格。”孙志强说，他更看重的还是平台叫车的效率及司机的服务。

针对平台上依然存在的补贴活动，美团方面解释称，美团打车将重点探索创新的交叉营销方式，即依托美团综合业务优势，形成出行场景的串联，开展更加综合的营销活动。另外，美团打车将结合具体市场情况，在特定的时间和区域开展专项营销，但并不会做常态化补贴。

滴滴公关部人士同样回应寻找中国创客，“停止补贴大战其实指的是常态化的补贴。”该人士表示，滴滴已经取消了常态化的补贴，但仍然会有一些市场方面的营销活动，“这个和常态化补贴不是一回事儿。”

司机补贴腰斩后

部分奖励流水仍达车费一半

司机端的补贴相比之前有所下滑。一位上海兼职的网约车司机吴为（化名）向记者介绍，对司机的补贴力度大致上减小了一半。

“以前补贴最高25元一单，现在基本上就是15元一单。”但补贴力度依然不小，上午的2个小时中，他在美团平台上的流水共有279.17元，其中车费180.26元，奖励流水98.91元，几乎达到车费的一半。“差不多一天4个小时，流水有五六百。”他说。

“美团连击奖还是可以的。”上海的美团打车司机群里，一位网约车司机晒出自己当天的奖励截图，4月15日的“周日连击奖”，该司机一共获得了171元的奖励。

“连击奖”具体而言，在一天的各个时间段内，司机每完成一笔订单都有数额不等的奖励，最低8元，最高26元，完成单数越多，则该笔订单的奖励越多。但能在2个小时内完成10单以上，拿到20多元的奖励的人少之又少。

滴滴方面的补贴同样存在，但比美团的力度略小。与美团的“连击奖”类似，滴滴称之为“冲单奖”，在早午晚高峰时间段内为司机每单提供补贴。例如“晚高峰冲单奖”，司机完成指派订单数3单内，每单均奖励6元；第5、6单奖励8元；第7、8单奖励12元；第9、10单奖励20元。

“滴滴是不是没钱了。”一位网约车司机因不满滴滴的补贴下滑，在群里发问。

此外，为了反击美团面向全职司机推出的“萌芽计划”，滴滴推出了“雄鹰计划”，车主每周完成一定单数及流水即可获得相应奖励。飞鹰车主的门槛为每周100单、周流水2500元，最低奖励1000元。流水增加则奖励对应增加，最高每周可获得奖励1800元。连续两周内每周订单达到140单，且流水达到3500元，在线时长大于8小时，每周最低可获得奖励2000元，最高可获得奖励3200元。且“雄鹰计划”不影响城市翻倍奖的奖励。

目前活动第一期已经结束，第二期开始招募，不少上海滴滴司机都收到了相关短信。

两家的竞争是司机们乐于见到的。吴为向记者介绍，现在大多数的网约车司机都是“双开”，同时开着美团打车和滴滴打车APP，哪个平台上有单就拉哪个。

上海市交委会执法人员检查牵涉非法营运车辆 / 视觉中国

此外，平台高额的奖励吸引了众多司机铤而走险，滋生了刷单、“马甲”车运营等违规情况。随着管理部门加强了对网约车的监管，司机群里充满着不安的声音，每天都会有人在群里分享最新的监管动态：“XX路段危险，兄弟绕行。”

在继美团推出面向乘客举报马甲车的奖励之后，滴滴也推出了“举报马甲车，奖百元打车券”的举报有奖的活动。

“补贴大战”将走向何方？

“只要市场有资本热捧，就会有人愿意烧钱抢市场。只是在个别的资本低潮期，补贴会临时取消。”IT行业分析师唐欣认为，网约车市场的补贴将会长期存在。

但在易观分析师余目看来，补贴只是平台初期为了抢占市场的一种手段，补贴会逐步减少，“最终还是会回到一种正常的价格水平，可能偶而会有补贴。”

补贴带来的效果立竿见影。美团打车进入上海不到一周时间，王兴就宣布美团打车已经取得了30%的市场份额。

图 / 视觉中国

“美团能抢占一部分的市场份额并不算太奇怪。”唐欣说。“首先，上海市场因为网约车新政的限制，本身市场规模就不算很大，再加上美团经过大力推广，能抢占一部分的市场份额。”另外，由于美团本身就是大流量入口，因此比一般的竞争对手更容易切入。

高流量以及链接有大量的生活服务场景，被不少分析人士认为是美团入局网约车的优势。

对于美团来说，余目分析，前期获得的市场份额很大程度来自先期的补贴，当补贴逐步减少后，平台比拼的最终还是综合实力。

“补贴的存在与否取决于市场环境竞争的激烈程度，包括各方的运维数据情况。”戈壁创投合伙人徐晨认为，通过补贴快速获取市场份额之后，如何运维则是一门学问。“这个点很难做判断，（美团）能不能保持住还不好说。”徐晨说，关键还是看长期运维能力的比拼。

而滴滴面临的问题是，在国内网约车市场的垄断地位受到挑战，同时在其加速国际化和布局整个汽车、出行生态的路上，势必要分出精力和资金去防守应战。

此外，补贴大战一方面还受到政府监管部门的限制。在美团进入上海首日，上海市交委方面就约谈了美团，要求其应合理确定网约车运价，实行明码标价。

而入局的新玩家仍然不断。4月3日，携程专车获得天津市的“网约车牌照”，即将进军网约车市场。更早之前，高德也宣布推出顺风车业务，主打牌是公益、免抽成。

余目表示，相较于其他行业，网约车的想象力要大得多，“携程、高德等公司的入局更多还是在细分领域进行扩展”，未来出行领域的竞争在于接单效率、服务质量以及价格的综合竞争。