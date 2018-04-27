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无人货架宣告凉凉！30亿打水漂，一场人性的巨大考验

无人货架宣告凉凉！30亿打水漂，一场人性的巨大考验
2018年04月27日 20:44 Bianews
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　　作者： 刘丰收 方强

　　近日，关于办公室货架果小美“裁员”、“解散”传言四起，某职场社交平台也出现了各种匿名的爆料，传言中果小美似乎已经到了分崩离析，吃散伙饭的地步。

　　对此，果小美方面否认相关了传言，称公司将进行战略转移，由重模式转向轻模式，并公布相关的业务进展与业务数据。

　　这样看来，果小美似乎又从“危机”中逃离了，但这背后的事实是我们想象那么简单吗？

　　果小美转型，公布交易额

　　日均交易超百万，日订单2单？

　　2015年开始兴起的无人货架，在经历了2017年的大爆发后开始出现转变，年初成都无人货架项目“GOGO小超”成为第一个死亡案例。

　　这样的背景下，果小美“解散”的传言很自然就被很多人相信了。

　　有关果小美的传言，从某职业社交平台的匿名爆料开始，慢慢浮现于大众眼前。

　　其中爆料围绕几个点：

公司的资金链断裂，融不到资金；

市场缩小，由59城市到15个主要城市；

员工被降薪，人心浮动。

　　另外，还有果小美老员工向Bianews透露，“现在基本上都在找工作”。

　　果小美似乎陷入了巨大的危机。

　　随后，果小美官方微博和CMO分别向外界澄清，否认“解散”等传言，并称公司“一直会在”，“解散是不可能的”。

　　在公告中，果小美对外宣布将由“自营的重模式”转变为“与第三方联合运营以及区域合伙人制的轻模式”，下一阶段将主攻云端业务。

　　通俗来说，果小美应该是与当地的便利店等合作，利用对方的供应链优势给货架供货，不再像以前一样亲自“喂奶”了。

　　而云端业务则是指电商业务，从今年年初开始，果小美已经在试水拼团电商业务。

　　另外，果小美此次对外披露了“真实（运营）数据”，“终端货架数量近10万个，服务的企业超过8万家，全国覆盖59个城市，日均交易金额百万以上”。

　　但是这些数据信息却受到广泛的质疑。

　　“终端货架数量近10万个，日均交易金额百万以上。”100万÷10万＝10元，每个货架日均销售10元？那就是一两个订单？

　　除此之外，也有内部员工爆料称，果小美的日常日收入金额50万，最近到了100万是因为做了七折促销活动的原因。可想而知，无人货架是多么的“烧钱”，如果再加上其他的成本，这简直就是一个无底洞。

　　另外，有果小美将要离职员工向Bianews感想到，“今天是最后一天了，在这个公司我投入很多心血，现在离开多少有点失落”。

　　对于外界的各种传言，他坦承自己看得太多了，真的假的都有，“我们公司的一套供应链系统还是不错的”，他仍不忘为将要离开的地方惋惜。

　　另外，对部分公司的货架为什么补不满货，他给出了解释。

　　“货架放出去就是在挑战人性，货损率太高了”，他称。

　　“你买东西了，公司就会补货。如果总是丢东西，那么货就会越来越少”，货损率太高导致现在货架基本都是处于一个10%到30%的货量。

　　种种的现状让人不禁要问，无人货架模式凉了吗？

　　从业人员： 无人货架就是无底洞 

　　一场人性大考验

　　为了更加清晰、全面的了解无人货架公司的发展情况，Bianews联系到了一位从事无人货架销售的老友，随之更多的细节将呈现出来。

　　受采访这位老友李家诚（化名）是番茄鲜生的一名BD销售工作人员，年后刚刚从番茄鲜生离职。

　　问番茄鲜生何许人也？

　　它是成立于2017年7月的无人货架新兴公司，成立数月便获得国内多家雄厚资本投资。

　　2017年9月底，与“果小美”战略合并，强强联合，而后迅速累计融资达5亿元人民币。

　　2018年3月12日正式与“果小美”实现品牌统一，此后主营智能鲜食货柜领域致力于生鲜类短保食品的全品类运营。

　　这样一家备受关注的无人货架企业具体的经营情况如何呢？（以下涉及到数据仅作参考）

　　目前番茄鲜生的规模并不算最大，相比与猩便利、果小美还有一定的差距。

　　李家诚表示番茄鲜生和果小美虽然已经合并，但是在业务上还是独立运营，两家的工作人员也大多相互熟知。

　　他表示番茄鲜的总部上海BD销售人员约有100人，规模并不算很大。

　　但是在上海的无人货架市场，竞争十分激烈。他还举例说，曾经看到过一个不足20人的办公区，竟然有两个不同品牌的无人货架进驻。

　　或许下面从一组数据更能看出“战场”的激烈，他表示上海地区无人货架进驻办公区的“进场费用”（无人货架进入办公区需要向物业交相应费用）一开始仅有每月300元左右，但是到了竞争高峰期，费用一度高达每月500-800元。

　　而对于办公区进驻条件，他则强调“根本没有条件，无人货架都在拿钱推广，还谈什么条件”。

　　对于货损率，他称应该有“5%-10%”的比例，但是也只是估计。但是有一点很重要，就是不管损害多少，根本没有赔偿一说，在与物业谈合作时并未就损失问题进行责任分配。

　　也就是说，无人货架损失多少全自己出钱兜着，这是一场对人性的巨大考验。

　　在供应链方面，现在普遍都是自营，这其实是个沉重的负担。番茄鲜生也是自由仓库，货物从供应商那里批发。这种较重的模式确实给企业带来巨大压力，众所周知，对于零售企业，供应链是极其关键的核心。

　　对于货物和定价，番茄鲜生也和其他无人货架类似，通常选择大众商品，定价也是与便利店产不多，这也是保证销售的必要选择。

　　此外，李家诚透露了自己的薪资情况，他指出最低薪资也在9000左右，好的时候2、3万。

　　他说这和提成有关，刚开始竞争不激烈的时候，每个货架提成500左右，竞争最恐怖的时候提成高达1000-1200。

　　在今年2月份，猩便利被曝遭遇资金危机、收缩战线的时候，番茄鲜生也受到较大影响。

　　目前，番茄鲜生仍在正常的运营中，李家诚最近也已经从番茄鲜生离职，他表示销售行业离职率本来就比较高，很多人撑不到3个月便从番茄鲜生离职了。

　　不过对于无人货架的模式。李家诚有自己的看法，“模式是很好的，但是现在很多人再搞，最后剩下一个企业，很有前景”。

　　其实从番茄鲜生的例子中，可以窥见整个无人货架的窘境：持续的资本投入，盈利艰难，无人货架就是一个无底洞，撑到最后的也许才有生机。

　　无人货架宣告凉凉  30亿打水漂

　　在2015年，无人货架雏形初现。但在2016年年末，马云带火了“新零售”概念，提出将线上线下相结合。无人零售便引发关注，无人超市、无人货架才走进大众视野。

　　而无人货架因低门槛、成本小引发资本关注，在2017年，众投资人蜂拥而至，新品牌扎堆而出，爆发期两个月内30个项目入局，18个项目获得融资。

　　据talkingdata的不完全统计，2017年，数十家无人货架公司的融资金额合计超过30亿人民币。

　　但短暂春天后，无人货架倒闭潮逐渐显现。

　　猩便利：收缩业务

　　猩便利2017年6月份成立，无人便利架和智能自助便利店两种业务同时并举，4个月内融资约5亿，布局了1万多个便利架触点，辐射一线和二线城市。

　　但就在今年1月，被曝出因资金链危机而被迫收缩战场，一二线城市业务收缩，三四线城市大撤退。伴随着业务调整，猩便利出现了员工离职潮。

　　便利蜂：转型撤站

　　便利蜂由去哪儿创始人庄辰超创立，去年2月完成A轮融资，金额3亿美元，同样是便利店和无人货架业务同时开展。

　　今年3月份，便利蜂在北京市场上用智能货柜大面积替换原有货架，旨在控制货损，同月，便利蜂被曝大量撤站并裁员。

　　GOGO小超：首家倒闭

　　去年年底开业、运营了只近4个月，“GOGO小超”成为第一个倒闭的无人货架项目，并且该项目下的多名员工皆未发工资。

　　仅上面三个项目与果小美，投资金额初步估计已达10亿元，资本这次又在无人货架上被泼了冷水。

　　无人货架因较少投入、较低门槛引来创业者、投资人青睐，但也因为过于简单的商业模式导致竞争尤为惨烈。

　　但随着竞争的白热化，简单的货架变为冷柜、热柜、带锁货架，铺设站点的成本陡增；而货损率一直居高不下，商品成本难以收回。

　　与此同时，供应链也是一大难题，无人货架深入各个写字楼，运输上货成本也高。因此，整个无人货架行业盈利似乎遥遥无期。

　　而巨头眼光放在“新零售”之上，只是将无人货架当做其中的一环，且家大业大，还不在乎这点得失，只是伴随着新零售的大方向缓缓向前推进步伐。

　　融资金额合计超过30亿人民币的无人货架逐渐变凉，在广阔的投资市场打了个水漂。资本或许在风口来时要冷静一下，多点考量。

　　无人货架这种行业模式似乎已死。行业内部也提出精细化运营，模式转型，转向智能化，优化供应链，但如此一来，又成了所谓的“重资产模式”，这就不是小打小闹就能玩得动的，最终可能还是投向巨头怀抱。

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