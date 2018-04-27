乐视网巨亏面临生死时刻 刚增资的新乐视智家亏57亿

来源：界面新闻 作者：陈菲遐

原定于4月25日披露2017年业绩的乐视网（300104.SZ），其年报直到4月27日凌晨才最终发布，姗姗来迟。

不出意外，乐视网将成为今年A股的亏损王。

年报显示，2017年乐视网营收70.25亿元，同比下降68%。归属于上市公司净利润亏损则达到了138.78亿元，同比下降2601%。这一亏损额远超*ST油服（600871.SH）以及*ST宜华（000422.SZ）等ST企业。

对于营收及净利润大幅下降，乐视网解释称有三方面原因：第一，报告期内，公司各项业务大幅下滑，并且运营成本及融资成本增加；第二，考虑关联方债务风险及可回收性等因素，对应收账款计提坏账准备约35.28亿元；第三，对部分长期资产计提减值准备约42.75亿元。坏账合计计提达到78亿元，占亏损额的56%。

值得注意的是，乐视此次年报审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称立信会计师事务所）对这份年报出具了“无法表示意见”的审计报告。这已经是第二年审计机构对乐视网出具“非标”审计意见了。2016年年报中，前任审计事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）也出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告。

去年的年报中带有强调事项段主要原因是由于应收账款的回收问题。2016年，乐视网的四家关联公司合计收入111亿元，占2016年全年219亿销售收入的比例为50.68%。另外，应收账款余额29.03亿元，占应收账款总额的33.4%。

而今年，立信会计师事务所给出的无法表示意见的审计报告是最“严厉”的评估意见。无法表示意见的原因，主要集中在应收账款及其他应收款无具体的计提坏账的比例、无形资产减值无时间点、应付账款无评估依据，以及与持续经营相关的重大不确定性。

今年审计师无法表示意见的原因，与去年信永中和会计师事务所出具的非标审计意见有些许差异。去年的审计意见，主要是对于未来应收账款的回收风险上，而今年审计师却是认为今年由于无任何依据，直接计提应收账款以及长期资产78亿元的减值损失，有些“太多了”。“有涉嫌操纵降低当期利润的可能。”一位注册会计师对界面新闻记者表示。

另外，今年已经是乐视网连续第二年净利润亏损了。根据创业板退市要求，如果创业板企业连续三年净利润亏损，将暂停上市，暂停后一年仍亏损，将终止上市。另外，如果财报连续两年被审计机构出具无法表示意见以及否定意见，同样将面临被暂停上市。

可以说，2018年是乐视网的生死存亡之年。

回望2017年，是乐视网迎来“白衣骑士”孙宏斌后的第一年，但是孙宏斌的入主并没有给奄奄一息的乐视网带来任何实质性的变化。收入方面，乐视网的终端业务收入实现25.2亿元，同比下降75%。要知道，当年上半年乐视网的终端尚实现了23.61亿元的收入，换言之，下半年终端只买了1.59亿元。另外，技术、广告以及会员服务均出现类似的情况。说乐视网下半年基本“没干活”并不为过。

单位：亿元 来源：公司公告

而事实上，孙宏斌也早已“缴械”。根据融创中国的年报数据，融创中国（01918.HK）已对乐视网168亿元的投资全部计提坏账准备。孙宏斌的原话是：“壮士断臂？我脑袋都被砍了。”

在经过一年的尝试之后，孙宏斌已经认输。

另外，乐视影业的注入也在年初宣布失败。

如果要说乐视网还剩下什么资产，或许就是此前融创、腾讯、京东等90亿元估值增资的新乐视智家电子科技（天津）有限公司（下称新乐视智家）了。但从年报数据来看，新乐视智家已严重资不抵债。数据显示，2017年营收41亿元，净利润亏损57.64亿元。另外，目前净资产仅为-18亿元。

股权方面，新乐视智家为乐视网的控股子公司，乐视网持有其40.31%的股份。值得注意的是，乐视网已将持有的新乐视智家34.9%的股份质押给了融创系公司，另外乐视控股持有的新乐视智家18.38%股权现处于冻结状态，将部分或全部进入司法拍卖程序。在年报中，乐视网还特别提示了公司有失去新乐视智家控股权的风险。

关联交易方面，2017年初乐视网管理层声称将对关联交易有所行动的言辞，2017年并未兑现。销售数据显示，乐视网前五名客户中，关联方销售额占年度总比例的52%。对比2016年的应收账款，2017年应收账款余额有增无减。梳理显示，重要关联方的应收账款余额达到了41.17亿元，其中计提了26.78亿元的资产减值损失。情况没有丝毫起色。

来源：公司公告、界面新闻研究部

公司股权结构方面，贾跃亭目前持有乐视网10.2亿股份，占到总股本的25.67%，仍为公司实际控制人。但贾跃亭持有的全部股份均已被司法冻结或质押给金融机构。因此，股权质押存在无法及时追加担保而被金融机构处置的危险，从而导致公司实际控制人发生变更。

如果说2018年乐视网还有什么任务的话，那就是实现盈利，这是避免公司暂停上市的唯一办法。但是目前来看情况不容乐观。截至2017年12月31日，乐视网存在融资借款及贷款类负债共计92.88亿元，其中56.19亿元将于2018年到期。毫无疑问，2018年，乐视网将面临极强的偿债压力。另外，根据乐视网2018年一季报数据，2018年一季度营收4亿元，归属于母公司净利润亏损3亿元。

截至4月27日收盘，乐视网股价收于4.59元，涨4.08%，今年以来跌幅达70%。