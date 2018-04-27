交通部：网约车企业低价倾销抢市场是寅吃卯粮

中新网4月27日电 交通部新闻发言人吴春耕今日表示，网约车市场前期发展实践已经证明，烧钱补贴并不可持续，企业通过低价倾销“抢占市场”的结果也只能是“寅吃卯粮”，自身背负沉重负担，最终损害的是消费者利益。下一步将继续推动改革政策落地实施，加大对违法违规行为查处力度和媒体曝光，建立健全联合监管工作机制，特别是强化行业信用体系，对失信企业“该出手时就出手”。

交通部新闻发言人吴春耕 图片来源：交通部网站

交通运输部今日召开4月份例行新闻发布会，有记者问：近期，一些网约车平台在全国部分城市掀起的新一轮网约车价格战，交通运输部如何评价？针对目前相关平台有大量违法运营车辆的情况，交通运输部将如何监管推动地方落实两个文件精神？

吴春耕表示，2016年深化出租汽车行业改革政策发布实施以来，网约车行业逐步纳入规范管理，已有近70家网约车平台公司在部分城市获得经营许可。近期，美团、携程、高德等各类市场主体纷纷进入交通运输行业，市场呈现出蓬勃发展的景象，有利于市场充分竞争，给乘客出行带来了更多选择，但同时也出现了过度补贴竞争、非法营运等市场乱象。

吴春耕强调，无论新老进入者，依法合规经营都是前提，任何企业都不能触及扰乱市场秩序、维护乘客安全和合法权益的底线。近日，我们已经通过中国交通报和交通运输部官方微信发表了一系列评论文章：“运输市场要公平竞争”、“网约车发展要‘脱虚向实’”等等，系统阐释了我们对网约车市场的理解和认识。网约车市场前期发展实践已经证明，烧钱补贴并不可持续，企业通过低价倾销“抢占市场”的结果也只能是“寅吃卯粮”，自身背负沉重的负担，最终损害的是消费者的利益。同时，还将会滋生人车不符、套牌、刷单等问题，扰乱市场公平竞争秩序，不利于企业和行业的长期健康发展。

吴春耕称，下一步，将继续坚持以人民为中心的思想，加强调研和指导，继续推动改革政策落地实施，加大对各类违法违规行为的查处力度和媒体曝光，利用信息化手段创新监管方式和手段，建立健全联合监管工作机制，特别是强化行业信用体系。既要大力表彰诚信的企业，同时对失信的企业“该出手时就出手”，规范网约车行业健康发展，不断提升行业服务质量和服务水平，更好地满足人民群众出行需求。