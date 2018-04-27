爱奇艺上市首份财报解读：会员收入增速高于广告业务

新浪科技讯 4月27日下午消息，今日爱奇艺公布了上市以后的首份财报。从这份财报来看，或受季度性影响，会员服务收入无论在同比增速还是环比增速上都超过了广告服务收入，广告服务收入相比上一季度略有回落。这一季度，会员服务收入略低于广告收入。

根据这份财报，今年第一季度，爱奇艺总收入为 49 亿元人民币同比增长 57%。运营亏损为 11 亿元人民币，运营亏损率为 22%,相较去年同期的运营亏损为 10 亿元人民币,运营亏损率为 34%。归属爱奇艺的净亏损为 3.96 亿元人民币,低于去年同期的 11 亿元人民币。

从营收结构来看，今年第一季度，会员服务收入为 21 亿元人民币，同比增长 67%；在线广告服务收入为 21 亿元人民币，同比增长 52%；内容分发收入为 2.67 亿元人民币4250 万美金，同比增长 44%；其他收入为 4.05 亿元人民币，同比增长 51%。

爱奇艺方面表示，会员服务收入增长主要动力来自于一系列优质内容节目,特别是综艺节目,以及春节期间推出的一系列举措，广告业务增长主要因为自制内容增加所带来的品牌广告业务变现效率的提升,以及信息流广告业务的快速增长。

在第一季度，爱奇艺推出了偶像男团竞演养成真人秀节目《偶像练习生》，相比普通用户，会员用户可享受增加投票权等一系列权益，特别是总决赛还有定制会员卡，也由此带来了付费会员的增长。

在财报分析师会议上，爱奇艺创始人兼CEO也提到了营收结构。在付费会员方面，龚宇表示，现在主要是爱奇艺与腾讯之间的竞争，并未提及三大视频平台的另一家优酷。

龚宇认为，付费会员的竞争门槛会比广告业务更高，不仅是头部内容，还要求有优选的内容，另外还需要具备会员特权等一系列复杂体系。而从趋势上来看，用户购买多家视频平台会员服务的现象，总会员数会快速增加，且各家网站原创内容比例增加，这种趋势会愈加明显。“对爱奇艺来说，要进一步加大原创内容的比例。”

对平台而言，付费用户增加，也会减少贴片广告触达的用户，广告主会选择在植入性和插播型广告，这也是原创内容货币化能力的体现。

从市场竞争的角度，龚宇表示，未来三家公司共存的情况会长期持续地存在下来，但不会再投入大量资金和大量资源去争夺市场份额，随着网络视频行业增长放缓，各家公司以后会更加注重投资效率问题。“我们预计这种广泛性的竞争趋势会降低，注重自己的优势发展问题。”

但爱奇艺依旧面临着内容方面的巨大投入，根据财报，第一季度营收成本为48亿元，比去年同期的人民币34亿元（扣除增值税之后）增长44%，其中，内容成本为人民币39亿元，同比增长54%。

对于成本和盈利的平衡，龚宇表示，希望原创内容比例增加以后，成本增加的速度会得到控制，且原创内容的货币化能力比采购内容更强。“我们希望向两个方向共同努力，以获得更大的回报。”（宵寒）