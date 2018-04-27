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4月29日起北京地铁实现全网刷二维码乘车

4月29日起北京地铁实现全网刷二维码乘车
2018年04月27日 18:02 北青网
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　　原标题：4月29日起北京地铁实现全网刷二维码乘车

　　北青网讯（记者 刘珜）北青报记者从市交通委获悉，4月29日起，北京地铁全路网（不含西郊线）实现刷二维码乘车，标志着北京地铁全面进入刷码乘车“新时代”。乘客只需要用手机下载并注册“易通行App”，即可凭二维码畅行全网。据介绍，乘客使用二维码乘车可享受累计优惠政策。

　　北京进入刷二维码乘车时代

　　市交通委介绍，易通行App二维码乘车于2018年4月29日实现全网试运行。乘客下载注册易通行App，使用时只需将乘车二维码对准地铁闸机上的小黄框，“嘀”声响起即可安全过闸，全程不到1秒钟。这将更为有效地解决购票排队、使用现金有限制，实体卡容易丢失等问题，让乘客更好地享受到轨道交通带来的便捷出行。

　　乘客可先乘车后付费

　　据介绍，首次使用易通行App的乘客，点击App首页“扫码进/出站”，根据页面提示，依次完成实名认证和选择支付方式，就可以开始刷码乘车。

　　易通行App采用“先乘车后付费”信用消费模式，即乘客使用易通行App二维码乘车功能时，系统会在乘客出站刷闸后自动从乘客绑定的工商银行、京东支付、支付宝等支付渠道中扣除相应费用，不需要预先充值，也不需要缴纳任何押金，让乘客支付选择更自由。

　　享受累计优惠政策

　　乘客使用易通行App二维码乘车服务享受累计优惠政策，即每自然月内，乘客通过易通行App二维码乘车功能支出累计满100元后，从下一次乘车时给予8折优惠；满150元后，从下一次乘车时给予5折优惠；支出累计达到400元后，不再享受打折优惠。

　　从4月29日起二十天内，为全网开通使用二维码乘车服务的试运行阶段，既是适应系统设备磨合需要，也将有助于培养乘客使用二维码乘车习惯。

　　提醒乘客距闸机5米时调取乘车二维码 提高进出站效率

　　目前北京轨道交通全路网所有车站的进出站闸机（燕房线除外）均已安装可识别手机二维码的读头“小黄框”，以确保乘客从容通行。燕房线因目前客流量较少，按照每站至少4个通道“2进2出”标准配备“小黄框”。

　　希望广大乘客进出站时做好“热身”活动，在距离闸机5米时提前调取易通行App乘车二维码，提高进出站效率。 

　　相关材料：

　　（1） 使用易通行App二维码乘车功能将享受哪些实惠？

　　首先，使用易通行App二维码乘车服务享受北京市政府为市民提供的累计优惠政策。即每自然月内，乘客通过易通行App二维码乘车功能支出累计满100元后，从下一次乘车时给予8折优惠；满150元后，从下一次乘车时给予5折优惠；支出累计达到400元后，不再享受打折优惠。

　　（2） 目前易通行App的使用情况如何？

　　用户数：2017年12月23日起，易通行App在全网范围开通在线购票业务后，注册用户数量增长迅速。截至目前，易通行App下载量已超过600万人，其中约三分之一是完成注册的实际用户，接近190万人。

　　在线购票业务：2017年8月20日，易通行APP开通轨道交通机场线在线购票、线下取票；9月1日起，增加20座大客流车站开通在线购票；12月23日，在全网范围开通在线购票业务。截至目前，乘客通过易通行App线上购票、网络取票机日均取票量稳定在10万张以上，占单程票乘客的15%左右。

　　二维码乘车业务：2017年9月20日起，易通行App在机场线实现刷二维码乘车。截至目前，机场线乘客中通过刷二维码乘车的用户日近800人次。

　　（3） 如果地铁车站里手机没有4G信号，如何确保易通行App刷二维码进出站功能的正常使用？

　　由于大部分地铁车站位于地下，可能存在网络信号不好的情况。为了提高用户体验，一定程度上摆脱对网络信号的依赖性，在保证系统安全的前提下，易通行App支持乘客在无网络信号时使用手机二维码进出站。为了不影响易通行App的正常使用，及乘客的信用记录，乘客需在网络信号正常时完成乘车支付。

　　（4） 在行程中手机突然没电或者无法使用，导致无法使用刷二维码出站，怎么办？

　　当出现此情况时，乘客需到车站站厅层售补票处，购买一张当站最高票价的出站票出站，并向车站工作人员索要出站票凭证并妥善保管，作为后续补票凭证。待手机正常工作后，乘客在易通行App上传补票信息，避免再次扣费。

　　为确保乘客顺利刷码出站，特别提示您在出行过程中确保手机电量充足且处于正常运行状态。

　　（5） 易通行App都有哪些功能？

　　目前，易通行App已开通三大功能，分别是：二维码乘车、在线购票及线路查询。

　　（6） 易通行App対手机型号有何要求？

　　市场上应用系统为ios系统及安卓系统的主流智能手机均支持下载使用易通行App。

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