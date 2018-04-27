兼职音频主播：“不务正业”月入5万，感叹好时代

来源丨刺猬公社（ciweigongshe）文丨晓通

“可能真的是赶上好时候了。”音频主播暮玖感叹道。

音频行业的发展，让主播这个职业不再是广播电台的专属名词，甚至很多将主播作为业余爱好的人，即使不是顶级，属于腰部那一层级，也能通过这项爱好获得不低于工资的收入。

我们跟两位兼职音频主播聊了聊，看看他们怎么看待自己这项“不务正业”的业余爱好。

江湖李白：等我做到高晓松那样，再谈一些大的道理

“以往大家看到的都是怎么破（pe）案，而我要讲这些人怎么作案、为什么作案。”这句东北味明显的介绍，是江湖李白每一期音频节目的开场白。

江湖李白是蜻蜓FM的音频主播。虽然是主播，但这位东北大哥不会喊麦，不讲情感故事，也不讲励志成功学，而是另辟蹊径，讲近几十年来，中国社会上发生过的各种犯罪案件。

《群魔大典：最狠凶杀案复盘大起底》《东北黑社会梁旭东》……这是江湖李白的音频节目名称。

到现在为止，江湖李白的节目累计播放次数已经接近千万次。

为什么要讲罪案故事？在个人主页，这位“民间讲案第一人”这样介绍自己的节目：

新中国真实的系列重大刑事凶杀案件完整复盘大起底，不掺虚假、夸大成分，高度还原观众最想听的真实案件过程； 创造性的以主犯的犯罪成因和作案详细过程为主线，破案为辅，深度展现人性和色会的思考； 采用唠嗑、幽默的方式来讲述，节奏轻快、时长精简，然而涵盖广泛，内容丰富； ……

还原真实案件过程，展现人性的思考？还要用唠嗑、幽默的方式？

让人好奇的还有江湖李白的职业经理。他的本职工作其实是一名软件工程师，录制音频节目算是他的业余爱好。不过这个业余爱好已经为他带来了可观的收入——付费节目的收入已经和工资相近。

为什么会走上主播的道路？这项业余爱好带来的收入有多少？出于好奇，我联系到江湖李白，想跟他见面聊聊。

他爽快地答应了我，在微信上问我约在哪里见面，“这边地方挺多的，咖啡、烧烤、家常菜都有，您喜好哪口呢？”

我们约在他小区外的一间咖啡厅见面，他比我早到了一会儿，点了一壶茶和一碟瓜子。尽管节目里讲述的多是凶残的案件，但是江湖李白本人看起来平和谦逊。

他是黑龙江人，来北京已经十几年，本职工作是一名软件工程师，给铁路、银行这类客户制作过管理系统，还曾参与北京公安局部分软件系统的制作。

这也是他后来讲罪案故事的素材来源。“接触人比较多，走南闯北也去过很多地方”，再加上喜欢看案件类型的电视剧，江湖李白渐渐积累了许多犯罪故事和案例。

2016年，江湖李白开始接触到了直播。“平时没什么事情，不愿意喝酒，打牌也没什么意思，我就试试看直播是怎么回事。”

刚开始看直播，江湖李白发现，直播间的人除了喊麦唱歌就是聊天，而聊天的话题又无非是几种，情感、工作、社会。“我想我也不年轻了，喊麦不可能，唱歌也不行，就适合讲点东西。”江湖李白也开了一个直播间，聊天。

聊什么呢？江湖李白开始试过讲历史，后来发现这个不行。“讲这个你根本干不过专门讲历史的，你像讲三国你能讲过易中天吗？”

想到自己喜欢罪案故事，走南闯北也听过不少，于是江湖李白选择了案件这个领域。 “现在你想做成一个大的平台几乎是不可能了，那时代已经过去了。”江湖李白说道，“未来你只能选择一个垂直细分的领域，给它做深、做透、做精。”

有一次，江湖李白在后台收到一条读者的留言。一个做生意的小老板，被一个女人骗走2000多万，自己也摊上了官司，穷困潦倒之时起了杀心，想要和对方同归于尽。

就在杀人计划酝酿的过程中，小老板听到了江湖李白的节目，听了大概一周多，他留言给江湖李白说，非常感谢你，我不干这事了，我从头再来。“完了他说，哥们我哪天东山再起的话，我会回来帮你一把。”

一直讲怎么作案的江湖李白，无意中阻止了一起案件的发生。

江湖李白虽然讲的是犯罪经过，但是他对节目的方向有准确的把控。比如会把案件中暴力血腥的成分弱化，“杀人的话杀了就完了”，不追求耸人听闻的效果。节目最后的主题都会落在了解人性，执法护法这样的角度。讲的过程中，用幽默调侃的语气去讲述事件经过，时不时还讲个笑话。

要达到这样的效果并不容易。

每录一期节目，也就是研究一个案子，江湖李白要做不少准备工作。年代近一些的案件还好说，网上一搜，资料都能找到。如果是20年前的案件，网上几乎找不到资料。怎么办？去国家图书馆翻报纸。

国家图书馆的报纸资源多，从上世纪70年代一直到今天都有，需要查什么案件的资料，江湖李白就集中拿出几天的时间，去国图翻出那段时间的报纸，用手机拍下来，回来之后再结合网上的资料，整理成适合讲给读者听的故事。

虽然是兼职，但是工作量也堪比一份全职工作。“以前过年还喝点酒，今年就喝了一小瓶啤酒，然后全是在整理案子。”

“也挺辛苦的吧？”

“现在这社会谁不辛苦？有好多人辛苦，他还没有路呢，是吧？”

主播做了两年，软件工作做了十几年，一份兼职，一份全职，这两份工作给江湖李白带来的收入已经“差不多”了。

“但是这东西怎么说呢……工作十几年的东西，哪怕不在这个公司了，也还能去别的公司，还能挣的更多。”江湖李白说道，“但是（主播）这个行业，节目好能挣着钱，节目不好就没钱了。”

从2017年开始迅猛发展的内容付费，给了很多像江湖李白这样的内容创作者机会。“我觉得我能那个赶上这个时代挺好的。”

最初江湖李白纠结过，自己的内容是付费还是免费，思前想后，感觉如果做免费的内容，靠打赏赚钱好像是“街头卖艺”，于是直接做付费内容。

因为自己做软件工程，江湖李白就把自己的节目做成加密的文件，上传到网上，有人想听节目，先加他微信付费给他，他把密码传给对方。

这种消费的方式效率很低，而且很难防止对方把节目盗版传播出去。这么做了大半年，江湖李白听说了“内容付费”这回事，于是和音频平台签订合约，自己负责内容生产，平台负责包装推广，这才找到了高效率的方法。

尽管现在主播这块的收入已经和工资相近，但是江湖李白并没有把收入看得太重。“做这些东西，没赚到什么钱，只是跟工资差不多了，但是我的价值能得到大家的认可，让我高兴的是这个。”

至于说自己的节目能不能产生更多的意义，比如让有犯罪冲动的人悬崖勒马这样的事情，江湖李白没想那么多。“我只能说先把它做好，挣一部分钱，实现自己的理想，至于说造福社会，我还没到那种层次。”

“等我做到高晓松那样，几千万粉丝的时候，我再谈一些大的道理。”江湖李白一边嗑瓜子，一边跟我说。

暮玖：以前，科班出身的人不会认可我们这种野路子的

我问暮玖，你觉得自己能获得现在的成功，最重要的原因是什么。

“命好。”暮玖笑着说，半开玩笑半认真的样子。

暮玖是一名90后的女生，住在房山区，公司在北五环，职业是文字编辑。在这份普通的全职工作之外，她还有一份收入远超工资的业余爱好——多人有声剧主播。

多人有声剧是有声书的一种形式，不同的人分饰不同角色的声音，将一本小说用“说”的形式演绎给读者。在喜马拉雅FM上，暮玖是2017年全年点击量第二名的主播，她和小伙伴们共同录制的有声剧《斗破苍穹》点击量已经超过3500万。

在收入方面，配音这个业余爱好为暮玖带来的月收入已经达到了5万。尽管如此，暮玖也没有想过要把配音变成自己的全职工作。

“一直到现在我都觉得配音只是我的爱好，只是我的爱好带给我的收入比工作高而已。”暮玖说，“爱好还是要跟工作分开。”

暮玖的大学专业是中医护理，按照家里的规划，本可以托关系让暮玖到当地一个很好的医院工作，“一辈子安安稳稳的”。

但暮玖在学医的几年里，脑海中一直盘旋的念头是“这都是什么鬼”。暮玖在大学期间写文章，泡榕树下网站。在榕树下，她发现了YY语音。那时的YY功能还很简单，像是网络聊天室。

在YY里，暮玖第一次接触到了配音。那时的YY里有一种游戏叫做pia戏，就是不同的人扮演不同角色的声音，完成一部声音剧，从形式上看，很像后来的多人有声剧。

2012年，暮玖在YY里接到一份游戏配音的工作，那是她第一次接触商业配音。给游戏配音，一条30块，有的只需要一两分钟。从此暮玖便进入到了商业配音的领域。

在医院实习的时候，暮玖每天只要录音一两个小时，收入就超过了实习工资。

有了这样的基础，暮玖在毕业后没有回家，经人介绍来到了北京，给一家做有声读物的公司做编辑。一直到现在，暮玖的本职工作依然是文字编辑，配音始终只是她的业余爱好。

从2016年录《斗破苍穹》开始，暮玖和身边的十一二个小伙伴已经一起工作两年了。

团队成员之间的录制是分开的，每次暮玖最先拿到文本，将文本进行编辑，加工成适合录制有声剧的剧本，然后给不同的角色分类上色，哪个人需要说哪一段都标记出来，再发给每一位成员。

小伙伴们根据剧本，各自将自己的部分录制完成，将音频传给暮玖，再由暮玖进行合成，同时暮玖自己也要承担主要的旁白，还有一部分角色的配音工作。

《斗破苍穹》是付费连载的作品，因此收入也由暮玖和团队成员一起分成，平台方根据收入情况，对主播按照“时薪＋付费部分分成”的方式进行支付。比如每录制一小时有一定的底薪，付费部分的收入再按比例分成给到主播。

“有声这个领域，内容是王道，配音只是锦上添花。”暮玖说，像《斗破苍穹》这样知名的作品毕竟是少数，而一部有声剧能不能火，很大程度上要看原著的作品质量。

因此，对于主播来说，一部好的作品，往往竞争也很激烈。“选版权是很重要的，主播挑书的时候是要慎重选择的。”对于这个行业的新人来说，可能因为一部作品就成功出道，也可能在录制过很多部作品之后依然无法获得关注。

暮玖在有声领域崭露头角之后，有投资人曾经找到她，想要投资，但是暮玖没弄明白投资人到底想做什么。“他只知道这个行业好，但是不知道好在哪儿。”

投资人的关注，从侧面证明了有声书行业的发展。在过去，播音这个行业的从业者大多是科班出身，就业方向也多是播音员、影视配音、主持人这类工作，但在2017年内容付费概念兴起后，音频行业随之发展起来，做播音的人也逐渐多了。

“以前，很多播音专业科班出身的人，会不认可我们这种野路子出身的，但是现在，草根有时候收入是比科班多的。”

根据《2018中国有声书市场专题研究报告》，2018年，中国有声书市场规模预计将达到45.4亿元，有声书用户规模有望增至3.83亿人。在这样的背景下，越来越多对有声书感兴趣的新人，包括科班出身的人，也开始尝试进入这个行业。

“能让科班出身的人也进入这一行，我还骄傲的。”暮玖觉得是这个行业发展的标志之一。

但是也有很多新人，因为三分钟热度就想来凑一下有声行业的热闹。“如果要进入这个行业，刚开始肯定是很受挫的，一本书一本书的尝试，包括熟悉设备，还要形成自己的风格。”

新人不断涌现，暮玖却没什么职业焦虑感。“钱嘛，够花就行了，挣多了就多花点，挣少了就少花点。”

现在暮玖只需要每周一去一次公司，其余时间都可以在房山家里办公。工作的事情忙完了，就开始录音，每天按照日程表活动。早晨都是六七点钟起，空闲时间也只看看动漫和综艺，朋友圈半个月发不了一次。

“播音这个行业里，就算是金字塔顶端的人，以前也只是被业内的人知道，现在可以有机会被很多人知道了。”回想从草根出身到成为头部的有声内容主播，暮玖有些感慨。“可能真的是赶上好时候了。”