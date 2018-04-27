仅剩半年！小程序的流量红利，创业最后的窗口期

文 | 投资界新芽

小程序创业，本质就是抓住新的流量红利。

如今，微信虽有10亿用户，却在中国人中几乎饱和。换句话说，剩下的有增长红利的渠道，一只手都数得过来。刚放开的小程序就是其中一个。

然而，这个增长的窗口期十分短暂。有人预计，2018年底会有300万个小程序。要知道，中国APP的数量峰值也不过300万，小程序的竞争可能比APP时代更惨烈。

在这半年的窗口期里，新芽NewSeed有幸请到了三位典型创业者，在“爆发的小程序”DEMO中讲述自己创业的秘密。

除了创业者，我们还邀请了两位投资人点评：百度风投的方鑫和普思资本的杨涛。

百度风投 方鑫

普思资本 杨涛

弃用APP，all in 小程序，“音乐第一号”果酱音乐在想什么？

许多开发者正弃用APP，投奔微信小程序，以抓住新的流量红利。

果酱音乐就是一例。他们是中国最大的音乐新媒体平台，曾写出160篇10万+，8篇100万+和1篇1000万+。在小程序周榜中他们名列资讯类前10，位居豆瓣、今日头条之前。然而前几天，果酱音乐宣布：APP停止更新，全部转移至微信小程序。

对此，产品VP朱俊璋解释说，“APP的获客成本太高了，所以选择停止迭代。小程序在互动方面很有优势。未来，果酱音乐还会以插件/单独功能，做更多小程序。”

果酱音乐产品VP 朱俊璋

果酱音乐的小程序规划，有三部分：“果酱音乐”提供音乐内容资讯。“果酱随身听”提供小而轻的歌单，让读者在空闲时听歌。“香蕉点歌”则可以在朋友圈、微信群点歌送歌。

总地来说，果酱音乐仍遵循这样的思路：

1、一个小程序只实现一个功能。比如香蕉点歌，点进去只有很简单的几个按钮，用来点歌听歌。

2、适合轻度使用。比如果酱随身听，选的歌单都是10首歌以内，总时长不超过半小时的歌曲，方便人们随手打开。

朱俊璋说，小程序听歌的妙处在于，可以随时切出来干别的。“小程序的内容、视频、音频三种应用，只有音频能随时切出来，却不中断播放。”

3、善用微信的社交关系。过去几个月，许多小程序的奇迹增长都借力微信社交。果酱音乐还不打算止步于此：预计5月份，还将上线一款音乐圈投票应用，把音乐人习惯的投票方式搬到微信上。

作为一款纯线上应用，果酱音乐做小程序的基础，是其丰富的内容产出。用朱俊璋的话说，“我们内容很强，做小程序是顺带。”

迄今，果酱音乐有300万微信公众号粉丝，短视频单月播放1.2亿次。不同于草根自媒体，果酱音乐有一套完整的内容生产机制，能稳定输出专业的内容。有了渠道和内容生产力，果酱音乐就能通过定制广告、电商平台变现，每月稳定营收200万元。

除了内容生产，果酱音乐还有MCN、“果酱星球”音乐节和广告营销业务。

未来，果酱音乐希望成为音乐版的“虎扑”，即一个有媒体属性的音乐社区。对此，借风而起是免不了的。果酱音乐认为，现在的增长红利正在微信小程序之中。

线下场景是关键，流量思维过时了

对用户增长，果酱音乐着眼线上，“汪卡”则寄望于线下。

其创始人姚启诚，为我们举了一个例子：不久前，共享按摩椅“摩摩哒”宣布，自己的小程序用户量每天能猛增20万，引来台下一片惊叹。这些用户怎么来的？原来，摩摩哒在线下有5万个按摩椅，每个一天能带来4个新用户。“如果没这些按摩椅，能有这种增长吗？”

姚启诚说，用线下场景为小程序引流，是用户增长的秘密。而“汪卡”找到的线下场景就是“遛狗”。有了Wag的3亿美元融资在前，几乎没有人怀疑这个场景之大。

汪卡创始人 姚启诚

不久前，有个叫做“猫卡”的小程序刷爆了朋友圈。猫不适合溜，引流多来自线上。而养狗却有极大的线下存量基础。据统计，中国有近5000万个养狗人。这些人还与线上社交的用户高度重合，多是年轻、高学历的女性人群。

“汪卡”的核心，就是抓住遛狗人的需求。

姚启诚发现，养狗人喜欢扎堆。他们在线下碰见了，经常会聊几句，甚至加个微信好友。对不养狗的人，养狗也是一个给主人的加分项。因此，养狗的应用应当有“社交”潜力。

要做社区，汪卡就从“晒狗打赏”做起。它的创新在于，投食的能量来自微信运动步数，要用遛狗的线下活动换来。

汪卡会记录遛狗的路线，在结束时做成卡片，可以分享到朋友圈。步数则会换成能量激励，可以兑换成打赏道具、宠物用品或汪卡皮肤。在社区里，用户晒狗收到的“打赏”也能换成宠物用品，以此建立“汪卡”和线下遛狗的强关联性。

一旦精确找到了遛狗人，汪卡就有多种变现方式。它能帮狗粮打广告，做产品分销，卖线上皮肤，或举办活动拉厂家赞助。

除此之外，姚启诚表示，中国的宠物狗“代遛+寄养”也是一个大市场。城市人群总有出差，不方便养狗的日子。但相比国外，中国缺乏信任基础，还不能分方便地把狗交给陌生人养。

“他们甚至只有三个要求：不丢、不生病、不怀孕。这对他们是一个非常痛的痛点。”

对此，汪卡计划牵线代遛狗+寄养服务。一旦人们在社区成了半相熟的人，代遛狗就会放心很多。此外，汪卡以芝麻信用分做保证，来建立标准化的信任机制。

除了信用分，汪卡还和众安保险合作推出了宠物保险，成为这一领域的新尝试。

在近期，汪卡还有一些杀手级应用。遛狗有线下属性，汪卡就开启LBS功能，方便人们找到附近的遛狗者，私信一起遛狗。相比支付宝，微信小程序更能适配智能硬件，因此汪卡还计划跟一些智能硬件厂家合作，解决丢狗的问题。

“小程序的思路一定是场景思维，不是APP时代的流量思维了。”姚启诚说。

最后，他还提醒创业者：今年做小程序，一定要搞定“ICP许可证”。我们查阅资料发现，确实不少创业者已经栽在ICP许可证上，做好的小程序无法上线。“腾讯查得非常严，只要有社区两个字，可能涉足‘社交’，就一定会严审。” 姚启诚说。

“微信拼团”无需教育，生鲜团购是大市场

在每个生态崛起时，工具类应用一定最先爆发。“群接龙”就是这样一个工具类小程序，瞄准微信群用户，提供群内统计、收费、报名等功能。

例如，外卖商家可以用微信群接受订餐，并在群内收费；马拉松跑者可以报名活动；会议讨论者可以有序地发言；商户或顾客可以发起团购，并记录每个人的订单；老师可以提出问题，学生依此回答等。

在诸多应用中，“生鲜团购”是创始人吴彬真正瞄准的市场。毕竟，有了拼多多在前，微信用户的拼团习惯已经养成，无需更多教育。

群接龙创始人 吴彬

他从道路运输创业，做过生鲜电商，深知通用电商之外，以团购形式自发组织的小众购买，长尾市场仍极其庞大。这些小规模团购地域性强，经常以线下社群（比如同事）为单位，与微信群的受众相当契合。

吴彬举了一些例子：某次团购腐竹，由购买者跨过经销商直接联系厂家。第一次还只是试探性地买了100多份，第二次就跃升到2000多份。南宁的用户买水果，会在水果刚运到泰国时就下单团购，80个门店的商家就能聚拢上万粉丝。

目前，群接龙还没做过推广，但已有不少用户自发地找到商家，用它的功能实现团购。在全国，广州用户最多，1.8万人占比近50%。开始市场推广后，群接龙预计在今年7月做到40万日活用户，200万元日交易额。

在盈利方面，群接龙目前有广告、手续费两个收入。手续费抽成1%，广告业务则预计在日访问量达到50万时上线。

如果微信做了这些功能，创业者是不是就没戏了？吴彬认为，微信自己做这个事是没有创造力的，他们应该意识到了这一点。“小程序是一个平台，如果连这个底线都不能守住，以后就没有人敢在上面做东西了。”