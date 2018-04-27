果小美“转型”阵痛：融资受阻、配送停滞、裁员2000

文 | 猎云网

月入百万 2018互联网创业项目加盟

一年前，办公室无人货架风起云涌。伴随着新零售元年的到来，无人货架在一夜之间成为行业黑马，资本疯狂追逐，各路玩家摩拳擦掌，争相杀入赛道。

一年后，办公室无人货架风云突变。经过鏖战多个玩家负面频出，败走麦城，纷纷退出赛道，行业质疑声不断。

（果小美北京望京浦项办公区）

近日，“果小美要解散”、“果小美大裁员”等传闻从社交平台脉脉上迅速传播开来。在匿名爆料后面有评论留言称，“果小美连夜裁员是为了融资后不给老员工加薪水…… “过完年后内部都知道，拿不到融资……”。

对此，果小美CMO胡冠中向媒体回应：“我就在北京的办公室里，果小美一直都会在，也会不断探索办公室零售的运营模式”，“解散是不可能的”。

无独有偶，一名在成都果小美总部离职的员工告诉猎云网，“线下大约2000多人全部裁撤、招聘、采购、配送全部停止。”

值得一提的是，4月26日，有权威人士向猎云网透露，果小美合伙人金平已正式加入“UU跑腿”担任COO ，猎云网第一时间通过微信向金平求证，截至发稿前未得到其任何回应。

4月26日下午，针对业内疯传的融资、业务受阻等问题，果小美对外发布官方声明，除了对不实谣言进行辟谣外，将探索由“自营的重模式”升级为“与第三方联合运营以及区域合伙人制的轻模式”。而在下一个阶段，更会发力基于办公室场景的云端电商业务。

据了解，果小美的官方声明，强调以下点：

战略转型，由重模式升级为轻模式，继续深耕办公室无人零售场景；阶段性计划完成，下一阶段主攻云端电商及现有货架精细化运营，以提高用户体验为使命；披露真实数据。如终端货架数量近10万个，服务的企业超过8万家，全国覆盖59个城市，日均交易金额百万以上。

然而，种种迹象显示，果小美的确存在愈发凸显的“异象”。此前， 猎云网从多个渠道获悉，果小美被爆出：点位放空、补货迟缓、数据造假、刷单骗VC等乱象，今年3月初，猎云网对果小美问题进行了调查走访。

点位形同虚设

2018年3月6日，望京SOHO某企业高管在朋友圈爆料称，“最近两个月货架（果小美）总是空荡荡的，还以为是我们消费少被人家大公司大数据放弃了。今天听同事聊才知道，原来补货的人还是和以前一样定期来补货，只是现在补货摆满一架子拍照后，就卸货走人，给我们留个空架子。你猜这些货最后都去哪儿了？”

同样，今年1月15日，有网友在贴吧爆料称，“果小美推广来我们公司，要求给装货架，安装一周，一半东西没了（真的没有一个同事偷拿不付钱），两周过去了要求他们补货，起初称在后台看到消费情况再补货，每次补了一点点东西，就连配送员并都抱怨说：压根没工单派送，我们都闲着，昨天都闲一天了。客服打不通，推销员微信不回，所以公司准备拆了货架。”

2018年1月24日，果小美在杭州投放的无人货架企业也出现类似现象。“杭州这边，我们公司的果小美没有更新就断货已经一个月了，真心怀疑是不是供应链出了问题，网页里面增加了不少东西，但是实体完全没有补货。现在货架上超过五种断货，没人补货，和对接的销售反应过了也没有，怀疑这块片区的公司运营出问题了。”

值得玩味的是，3月10日，有成都果小美员工在社交平台脉脉爆料称：“HR柴进离职，看见公司刷单太不要脸了，不好意思呆了。”“在混日子，等倒”。

有关近期种种爆料其真实性、目前不得而知，但也有迹可循。

补货速度迟缓

在2017年，各类玩家在跑马圈地的过程中各展所长，都在比拼铺设点位数量，快速跑马圈地分羹市场，角逐对峙。

那么这些点位运营状况如何呢？猎云网在北京多个办公区实地走访调查发现均存在：断货时间长、货架空空如也、大部分点位形同虚设，管理混乱、供应链跟不上、补货周期间隔长等问题。

然而，点位越多，覆盖范围越大，对供应链的要求越高，供应链跟不上的话，入驻企业的再多的货架点位基本就是“僵尸骷髅”。

在调查中猎云网得知，果小美在北京区配送团队为“人人快送”，猎云网接触到了其一线配送员人人快送员工张飞（化名）在四惠附近果小美一家投放点位的企业现场目睹了其补货全过程，询问为何拍照取货的情况。

张飞告诉猎云网，他一天大约可以补货30个点位，每补货一个点位就能得到14元的费用，按照果小美补货流程要求，进入企业投放的点位一定要拍两次照片：上货前拍一张，上完货再拍一张，然后盘点货架商品，上传相关数据。

一位从事无人货架行业研究的匿名人士告诉猎云网：“此举涉嫌数据造假，骗VC圈钱。”

问及摆放商品拍照后，为何把放入货架的商品收走，他告诉猎云网：“没有后台提醒，来货我们就补，来多少补多少，之所以拍照后收走货架上商品，是因为有的商品过了保质期，无法食用。“

为进一步挖掘事实真相，3月11日下午，猎云网联系到果小美外包配送企业“人人快送”北京朝阳区负责人谢守福，他告诉猎云网，一、刚刚接手果小美配送业务三天；二、按照果小美要求把货物补到位，具体客户问题不作任何答复。

问及其配送员进入企业点位把货物存放取走拍照行为是否按照果小美北京市城市经理要求，人人快送负责人谢守福则三缄其口：“我不会透露任何消息。”

对上述问题，猎云网向其市场BD人员求证，对此情况不了解，目前正在大量招聘BD铺设办公室点位，一个月底薪6000+提成。

针对配送员“存放点位商品拍照后再次取走”一事，当时任果小美北京区合伙人金平回复猎云网称：属于正常补货盘点流程操作，对于配送员拍照后取走商品一事需要进一步去核查。

随后，西安经济开发区的一家企业前台小赵告诉猎云网，“他们（果小美）刚开始来的时候还挺勤快的，基本上两三天都来补货，现在的话基本上一两周一次，然后不同的人提个塑料袋儿来补不同的货。”

“由于货损率太高，商品丢失，没有支付后台看不到数据更新提醒，老是有人打电话补货，但是后台数据显示不缺货，都偷吃了，所以导致补货迟缓，”果小美一位西安市场运营人员告诉猎云网。

果小美的所呈现出的种种异常现象，或许正是这个行业洗牌期面临的困境。

融资受阻困境

随着行业野蛮粗放发展，让无人货架行业上的资本故事更加扑朔迷离。

对于无人货架企业，点位是关键，尤其是优质点位很重要。一方面，由于进场的成本低、模仿容易，拼点位数量和质量就成了很多玩家追逐的利益点；另一方面则是吸引资本眼球用华丽的数据来展示市场运营的成果，以获得资本加持。

于是，如何快速占据点位赢得资本加注，成了很多赛道玩家的当务之急。同时，点位少，运营低，供应链支撑力度不足则凸显出无人货架企业当前所面临的困境。

2018年1月猩便利突破30000个点位，猩便利联合创始人司江华曾表示：“哪一家无人货架公司率先达到30万个左右点位的体量，基本上就能占据绝对优势。”

无人货架是一门烧钱的生意，拼的是融资速度。果小美在成立不到一年的时间里拿了5轮融资以及一次战略合并，“果小美之所以能在不到半年内就完成数亿元的融资，这和行业‘大势 ’有很大关系。”创始人兼CEO阎利珉说道。

据了解，果小美在成都的试运营点，单个货架日流水在100元左右，月营业额在2000元左右。2017年9月，果小美创始人阎利珉在接受采访时表示，果小美在2017年的规划是开到8000-10000个点位。

2017年年底，果小美总裁殷志华表示，2018年将铺设100万货架。简单算一笔账，假设2017年底果小美点位达到了1万，那么2018年要达到100万，他们还有99万的任务，相当于每个月平均要铺8.25万个点位。

如果每个点位的成本4000-5000元，100万点位的成本就是40-50亿，而果小美C轮才融了3亿，这对于2018年要完成100万点位的目标简直杯水车薪。而果小美在今年四月就传言的融资发布会似乎不了了之。

跑马圈地，抢占山头，是无人货架成功的关键。然而，对于果小美提出的100万个点位的目标，其市场BD人员也承受很大压力。

有匿名人士爆料称，果小美市场BD为了完成任务，十几个人的小公司都进去铺设点位，并表示“有多少收多少”，更有甚者，连5个人的公司点位都不放过。

阎利珉在去年9月接受媒体采访时称，当一个城市铺到1万个点位时，才有可能切换半场，整个赛道开始向流量变现的方向倾斜。也只有到那个时候，他才会真正关心利润率的问题。也只有到下半场，更加激烈的竞争才会浮出水面。

对于既缺少数据根基，又缺少快速积累数据的渠道的果小美来说，如何玩好下半场，如何根据不同城市特点精准铺设点位进行精细化运营中存活下来，还需要时间来回答。

眼下，无人货架似乎有一种不祥的预兆亦或是一种骗人的假象。可以预测的是，接下来将会出现更多无人货架企业的倒闭潮，资金链断裂、融资受阻，企业跑路…