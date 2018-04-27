百度一季度净利润增长277%，金融业务分拆进入尾声

作者：刘佳

北京时间4月27日上午，百度公布了2018年一季度未经审计的财务报告。本季度采用新的会计准则，总营收209亿元人民币，同比增长31%；净利润67亿人民币（约合11亿美元），同比增长277%，非美国通用会计准则下，净利润57亿人民币（约合9.14亿美元）。

同一天，爱奇艺也发布了IPO以来首份财报。完成上市后百度仍是爱奇艺控股股东。财报显示，爱奇艺一季度净亏损同比收窄至人民币3.957亿元（约合6310万美元），相比之下去年同期的净亏损为人民币11亿元。

百度董事长兼CEO李彦宏评价，百度在今年起步强劲，核心业务增长迅速，“夯实移动基础，决胜AI时代”的战略继续 推进；搜索与信息流的双引擎组合展现了其商业化能力。

百度CFO余正钧则表示：“过去一年里，我们在业务上通过剥离非核心业务和加大AI驱动型业务的投入，实现了前所未有的聚焦。”

可以看到的是，在业务聚焦上，不久前百度高级副总裁朱光透露百度金融正在完成拆分，已经进入尾声。今日百度财报称，百度计划转让百度金融服务业务的多数股权。与百度金融服务业务有关的总资产为470亿元人民币（合75亿美元），负债总额为412亿元人民币（合66亿美元）。

截至美国时间周四收盘，百度股价上涨7.28美元，收报238.69美元，涨幅3.15%。财报发布后，百度股价在盘后交易中上涨13.31美元至252.00美元，涨幅5.58%。

金融业务分拆接近尾声

从今年1月1日开始，百度采用新的会计准则（ASC 606），最主要的影响将是从收入成本到净收入的增值税重新分类。

财报显示，百度第一财季总营收为人民币209亿元（约合33.3亿美元），同比增长31%。百度第一财季移动营收在总营收中所占比例为78%，相比之下去年同期为70%。

其中，网络营销营收为172亿元（约合27.4亿美元），同比增长23%。百度第一季拥有约475000家活跃网络营销客户，同比增长5%；来自每家网络营销客户的营收大约为36100元（约合5800美元），同比增长19%；来自“百度核心”（Baidu Core，即搜索服务与交易服务的组合）第一季度总营收为人民币161亿元（约合25.7亿美元），同比增长26%；来自爱奇艺的营收为49亿元，同比增长57%。

百度第一财季净利润为人民币67亿元（约合11亿美元）。百度第一财季每股美国存托凭证摊薄收益为人民币19元（约合2.98美元）。

第一季度，百度研发方面的支出为33亿元（约合5.25亿美元），同比增长16%，同比增长主要源于研发相关人员成本增长。

此外，百度还在财报中透露了百度金融分拆接近尾声。百度称，计划转让百度金融服务业务的多数股权。与百度金融服务业务有关的总资产为470亿元人民币（合75亿美元），负债总额为412亿元人民币（合66亿美元）。这些资产和债务在截至2018年3月31日的压缩合并资产负债表上被归类为代售资产和债务。任何交易均需经过公司董事会批准，并不能保准交易完成或者其条款和时间。

财报披露一组用户及相关业务数据，3月份百度App日活跃用户达1.37亿，同比增18%，每日用户使用时长同比增长超30%。信息流内容中视频分发比例扩大到48%。同时，熊掌号已覆盖30%的搜索结果。

同一日发布财报的爱奇艺显示，第一季度内， 爱奇艺总收入为 49 亿元人民币（7.78 亿美金），同比增长 57%，其中，会员服务收入为 21 亿元人民币（3.34 亿美金），同比增长 67%。运营亏损为 11 亿元人民 币（1.69 亿美金），运营亏损率为 22%，相较去年同期的运营亏损为 10 亿元人民币，运营亏损率为 34%。归属爱奇艺的净亏损为 3.96 亿元人民币（6310 万美金），低于去年同期的 11 亿元人民币。

截至2018年3月31日，百度持有的现金、现金等价物和短期投资总额为1105亿元（约合176亿美元）。百度第一季净运营现金流为85亿元（约合13.6亿美元），资本支出为20亿元（约合3.14亿美元）。

收割AI商业价值

百度营收中坚的传统业务增长强劲的同时，百度布局未来的AI业务进展如何？

在此前的中国发展高层论坛2018年会上，李彦宏曾对包括第一财经在内的媒体表示，过去五年，在中国每年互联网人口的增长速度都低于中国GDP增长速度，人口红利在消失，每个人的上网时长不再增加，甚至线上的推广成本比线下还贵。新的成长动力是人工智能。

在传统的搜索业务和信息流业务方面，百度称已经开始通过AI技术赋能百度用户和客户，同时也刺激了传统业务地持续稳定增长。AI技术帮助广告效率不断提高，其中动态广告在一季度基于AI驱动的动态图像功能，可以根据用户偏好呈现出略有不同的个性化广告推荐。

百度COO陆奇在财报后的电话会议中表示，公司在基础架构方面的投入，机器学习对很多业务的发展都有强大的促进作用，强化学习最重要的特点是不需要读取标签数据，而是直接读取实际活动数据，包括浏览，点击和转化方面的数据，因此强化学习更高效。另外，强化学习技术可以利用更多的数据信号，因此经济收益和广告质量也可以得到进一步提高。而强化学习是一种在线学习，意味着不需要走离线训练到发布上线的程序，也就意味着学习的速度更快。

阿尔法狗的底层技术就是强化学习，同样，在其他的App中也有应用的实例。“我们正在应用强化学习来提高广告效果，相信经过一段时间，会有更好的表现。”陆奇称。

以人工智能正在落地的汽车行业为例，第一季度里，百度Apollo无人车队驶过港珠澳大桥，百度最新开源了Apollo2.5版本支持高速公路场景，降低开发成本，扩展生态圈。目前，百度在北京、重庆、福建获得首批自动驾驶车辆公共道路测试许可证。

李彦宏在今年3月时透露，4个月后，百度和金龙合作的无人驾驶小巴就会量产出现。这是一辆没有驾驶位、没有方向盘的车，开始会在相对封闭的区域如景区、公园、码头等场景先尝试起来。

智能语音交互系统DuerOS方面，财报数据显示，百度联合发布了超90款搭载DuerOS的硬件产品，覆盖移动通讯、智能家居、穿戴、车载等。今年3月DuerOS响应超过2亿次的搜索请求，是去年12月的两倍多。

根据IDC报告，在2020年前， 27%的智能家庭将会拥有智能语音设备，51%的智能汽车和68%的智能手机和智能穿戴设备也会具备语音对话功能。

在量子计算领域，百度在今年3月百度宣布成立量子计算研究所，开展量子计算软件和信息技术应用业务研究。悉尼科技大学量子软件和信息中心创办主任段润尧出任百度量子计算研究所所长，直接向百度总裁张亚勤汇报。百度称计划在五年内组建世界一流的量子计算研究所，并逐步将量子计算融入到业务中。

财报中，百度对下一季度业绩进行了展望。百度预计，第二季总营收在249.1亿元（约合39.7亿美元）至261.9亿元（约合41.7亿美元）之间，同比增长26%至33%。排除已转让业务的影响，如移动游戏和百度外卖，该展望同比增长28%至34%。该预测反映了百度当前的初步预期，未来或有调整。

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