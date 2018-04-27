一年亏损138.8亿元，乐视的下一步怎么走？

乐视网（300104.SZ）4月27日发布2017年年报和2018年一季报显示，2017年乐视网巨额亏损138.8亿元，比之前业绩快报披露的预亏116亿元还要多亏损20多亿元，主要由于应收款坏账计提增加所致。与此同时，今年首季乐视网亏损3亿，经营状况继续恶化。

第一财经记者留意到，经过去年大批高管人员的流失，目前乐视网高管层中擅长做硬件的并不多。而且，乐视网在2017年年报中提及，未来将成为智能家居、智慧社区的技术服务商，因此今后乐视网发展“大屏生态”有可能会走向“轻资产”的新模式。

与巨亏对应，乐视网2017年审计报告被出具“无法表示意见”的审计意见。

去年亏损额接近收入两倍

2017年，乐视网受资金紧张、品牌受损等综合因素影响，业绩出现断崖式的下跌：实现营业收入70.25亿元，同比下降68%；实现归属上市公司股东净利润为亏损138.78亿元，同比降低2601.63%。这意味着，去年乐视网的亏损额接近其营业收入的两倍。

乐视网解释说，去年其营收和利润下降的主要原因是：首先，由于持续受到关联方资金紧张、流动性风波影响，社会舆论持续发酵并不断扩大，对公司声誉和信用度造成较大影响，公司的广告收入较去年同比下降87.39%、终端收入较去年同比下降75.09%，会员及发行业务收入较去年同比下降50.66%。同时，公司日常运营成本CDN费用较去年增加57.97%，摊提费用较去年增加52.62%。

其次，乐视网对公司及下属子公司2017年1~12月存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2017年各项资产减值损失共计108.82亿元，其中无形资产减值损失32.80亿元，坏账损失60.94亿元。

第一财经记者对比乐视网之前发布的2017年业绩快报发现，此前乐视网准备计提79亿元，包括应收款坏账准备44亿元和长期资产减值准备35亿元。也就是说，乐视网2017年亏损额比预计多20多亿元，主要是因为减值计提比预计增加近30亿元。

盯住FF汽车追贾跃亭还款

中怡康消费电子事业部总经理彭显东向第一财经分析说，过去一年，乐视的运营规模处于相对较小，除了固定费用外，经营性亏损相对不会很大。所以，2017年乐视网巨额亏损138.8亿元主要是由于坏账提计导致。

年报显示，2017年大股东乐视控股及关联方对乐视网的应收账欠款高达72.8亿元，这是乐视网进行巨额计提的主要原因。

乐视网表示，将继续追讨关联方的欠款，包括采取法律手段，“责成贾跃亭先生及其关联方停止向第三方处置其所控制的乐视汽车（北京） 有限公司、Faraday Future、Lucid等相关股权和资产，并优先用于切实解决其对上市公司构成的实际债务，尽最大可能保障上市公司股东权益”。

不过，一位市场的资深分析人士认为，贾跃亭和他旗下的乐视控股，对乐视网的欠债巨大，乐视网追讨这些欠债困难重重，目前仍有诸多不确定性因素。奥维云网（AVC）副总裁董敏也认为，短时间内看几无可能，未来几年能不能追回，要看贾跃亭的汽车业务能否成功。

会否走向“轻资产”新模式

今年一季度，乐视网的业绩继续恶化。据其一季报，乐视网2018年首季实现营业收入4.37亿元，同比减少89.41%；归属上市公司股东的净利润亏损3亿元，同比减少346.2%。

董敏向第一财经分析认为，乐视网受关联方资金紧张、大股东未履行借款承诺、现有债务到期等问题困扰，以及公司声誉和信誉受损的负面影响，今年业绩持续恶化在情理之中。

谈及未来战略，乐视网在2017年年报中表示，2018年，乐视将继续坚持大屏内容的生态开放（OpenEco）战略，与CIBN、芒果TV、华数 TV、腾讯视频等内容提供商展开合作。 未来公司将继续结合分众自制和生态开放战略，持续创建大屏电影、电视剧等综合内容平台。

其次，2018年乐视网结合本身硬件产研优势、大屏运营优势，开辟面向于智能家居全新业务，形成以屏幕为核心的全套智能解决方案，进一步开拓新兴市场；将推出全新一代的智能电视，打造跨终端的LetvUI系统，让视频娱乐生态系统成为用户的家庭娱乐中心。

此外，2018年乐视云将加大研发力度，拓展营销网络，对视频云平台进行深耕细作， 并落实到更加细分的行业中。乐视云还将以物联云为核心创造更智能的家居社区解决方案，致力成为国内领先的“智能家居&智慧园区”技术、服务提供商。

董敏认为，智能家居是乐视网2018年的关键词，只要乐视在融创（乐视网第二大股东天津嘉睿的控股方）的地产和物业做出成功案例，再推广到孙宏斌（融创中国董事会主席）的“朋友圈”，有可能助力乐视网走向“轻资产”发展的新模式。

乐视网的控股子公司乐融致新，最近完成新一轮增资。董敏认为，这可以一定程度缓解乐融致新的资金紧张状况，也有助于恢复乐视网和乐视超级电视的品牌、信誉以实现相关业务的重新激活。不过乐视电视想要重回互联网电视品牌第一，还需要很长的路要走，其难度不亚于当初起步，甚至更难。

彭显东也认为，乐视网今年一季度经营状况恶化主要是资金财务费用增加，加上经营性收入没有好转这两方面导致的。“乐融致新未来的发展方向应该是IOT智能家庭的服务平台。此次融资是朝这个方向的第一步，同时弱化乐视网和致新之间的联系。”

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