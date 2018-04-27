搜狗否认COO茹立云离职 投资其它公司王小川知晓

相关新闻：搜狗COO茹立云等三高管疑似将离职创业：公司无回应

新浪科技讯 4月27日下午消息，今日午间有消息称搜狗首席运营官茹立云，搜狗垂直搜索部高级总监佟子健，和搜狗网页搜索PM韩一凡等高管疑似将出走创业。

对此搜狗方面对新浪科技回应称：搜狗否认茹立云离职，持股上海葡萄控股有限公司系茹立云的个人投资行为，公司与小川都了解并支持此事。

此次“离职创业”消息源自某社交软件上的匿名爆料贴，内容包括茹立云等三位搜狗高管将出走创业，以及三位高管的履历。结合帖子下面的匿名留言，新浪科技推断出这三人的身份，并向搜狗内部员工进行了求证，该员工表示，公司内部确实有这样的传言。

随后，新浪科技向搜狗官方求证消息。搜狗方面否认了茹立云离职的消息，并称茹立云持有其它公司股份系个人投资行为，公司与王小川了解并支持此事。

此次被爆料将离职搜狗的三人，皆是跟随王小川多年的搜狗老将，有的甚至自毕业起就追随王小川至今。

其中职位最高的茹立云，是清华大学博士，2005年加入搜狗搜索。任职搜狗期间，带领团队做出分类搜索，推出知识库搜索引擎知立方、搜狗语音助手等产品，并做出能够提供“通用搜索”、“微信公众平台搜索”及微信内容差异化阅读服务的搜索引擎。（辛苓）