英诺李竹：成为人工智能的头部企业，需要做到这4点

文 | 星起逐鹿

4月19日，‘星起HUB’首场落地活动——“星起HUB•人工智能专场”在北京召开。大会邀请到人工智能领域的知名投资人及优质项目创始人到场，同现场来宾分享行业趋势，并进行了一场面对面的思想碰撞。

英诺天使基金创始合伙人李竹出席大会并进行了题为“人工智能，IP为王”的主题演讲。他指出，能做大的科技公司其实都是IP公司，专利、商标、知识产权等才是国际社会规则。李竹说：“创业者应该努力通过IP创造价值，进而成为细分领域的头部企业。”

那么，李竹在大会现场还进行了哪些观点输出？今年他看好的人工智能领域又有哪些呢？今天，我们整理了李竹在“星起HUB•人工智能专场”的主题演讲内容，大家一起来看看他都说了些什么吧！

英诺天使基金创始合伙人李竹

以下为现场演讲精选部分，阅读时间：7分钟

大家好，最近经济环境动荡，不知道在座的投资人和创业者怎么看？在我过去十多年的投资生涯里，我觉得现在是最混沌的一个时期。大家看到的中美贸易摩擦，背后其实有很多原因，本质上是国家之间对于技术话语权和金融话语权的争夺。

在座的各位都是人工智能行业的从业者，应该说是身负重任。我今天会分享自己在投资了几十家人工智能企业后看到的一些实质和现象，这其实和我们现在面临的大竞争环境和中国面临着的挑战都有关系。

人工智能行业IP比人才更重要？

我今天演讲的主题是“IP为王”，很多人工智能的创业公司说，我有多少牛人，我算法如何厉害，我可以找到多少落地的场景或者应用。但是，人工智能企业和互联网公司不一样，最重要的不是人，而是IP。

你招了很多牛人，但牛人可以离开你去创业。大家可以看到，很多大公司的人都离开进行再创业了。但是如果一个公司有了IP，人走了，他也不能做跟你一样的事来竞争。

所以在我看来，衡量一个人工智能企业的估值，首先要从IP角度来评估。什么是IP？从大家看到的文创、电影、游戏来说，IP首先是占领人们心智的东西，对于一个科技企业来说，IP是你原始创新力的表征、表现，是你的护城河。IP，是能使一个企业持续领先的东西。

过去两三年我们看了很多创新公司，包括初创公司和成熟的、已经上市的公司，我们发现了一个规律：所有能够做大的科技公司，其实都是IP公司。

互联网的模式创新有文化的基因，所以往往这些公司都是按照一个国家一个国家的进击方向去拓展商业版图，但是技术创新的公司都是要国际化的。所以IP、专利、知识产权，这些实际上才是现有国际社会里的规则。

IP被低估的商业力量

我们不少企业在过去的几十年里，不重视知识产权，是“得过且过”走到了今天，但是别人现在不让了。

中国在专利知识产权方面，其实一直处于落后和被割韭菜的状态。我们可以看看一些巨头，比如IBM，大家说它是卖服务器的，原来是卖电脑的，现在是做服务的。但是你们知道吗，IBM公司在专利、知识产权方面的收入占总收入的60%。

大家对富士康的印象也可能是，这个公司没什么了不起的，就是做加工的，给人工智能的很多产品做代工。然而，富士康在手机和手机零件的连接上有8000多个专利，如果你不请它生产，你就要额外多交很多专利费。

我们知道小米要上市了，小米有多少利润？10亿美金，小米、华为、OPPO、VIVO加起来一年的利润也就是几十亿美元。但是高通一家公司每年从中国的手机和运营商收取的专利费，比他们所有利润加起来都要多。

因此，国际巨头其实都是专利公司，这就是IP的力量。

因为英诺投了智能网联汽车，所以曾做了一些分析，我们对汽车公司，包括BAT、特斯拉、阿里巴巴、微软、车和家等进行了分析。

在投了几个企业以后，基本上对人工智能技术领域这些行业的企业地图有了完整认识，知道巨头在哪方面比较厉害，哪方面的路创业公司不适合走，我们用这些来测算我们投资过的公司。

分析完以后，我们发现人工智能企业的估值跟专利数量呈正相关，北汽几百亿的估值，而且他们的几个专利布局还都不一样。北汽新能源在电池方面有很多专利，威马汽车就是跟别人做专利的合作，这些公司的估值跟专利都有很大关系。

我们再看一下无人机，之前也列举了一些公司，排第一的是大疆，大家知道最近大疆的融资是想投都投不进去，我们就顺着这个思路，投了专利数量第二的臻迪，现在已经是几十亿美元的估值，他们还推出了水下的机器人。

所以从IP的思路来进行创业和投资，是科技创新公司不能失去的一个阵地。

专利缺失是国内人工智能企业的先天弱势

中国最近为什么会和美国及其他发达国家产生贸易摩擦？归根结底是因为知识产权。特朗普说所有的贸易摩擦，其实都是为了解决知识产权问题，他还在推特上发文章，除了说我们的逆差之外，最重要的是说中国在知识产权方面少付了美国3千亿美元。

所以这次的贸易摩擦和中国2025规划有关，是与我们在座每一位都相关的人工智能机器人这个领域的事。要知道，在过去所有的国际组织标准中，中国的专利可以进入国际标准的只有163个，而美国有4068个。

我们现在在做的人工智能，还没有形成国际标准，之前的那几个国际标准，一开始是工业化竞争标准ISO，由美国、日本、芬兰主导，到后面的3GPP通讯手机的标准，也是美国和芬兰主导，芬兰其实就是诺基亚。每一个标准都是由100到200个必要专利构成的。

所以进入未来人工智能的标准，别人用了你就可以坐着收钱。人工智能未来的专利，就是我们竞争的制高点。对于一个国家是这样，对于每一个企业也是一样的。

所以英诺在今年1月8号联合了创新工场、Face++、商汤科技、臻迪科技、中科院计算机中心等机构和企业成立了北京人工智能研究院，同时英诺还和臻迪科技成立了一个人工智能专利运营中心，就是为了帮助所有北京的人工智能企业进行专利布局，助力他们参与国际竞争。

成为头部企业首先要做的两件事

如果你想成为细分领域的头部企业，首先有两件事必须要做：第一、做出一个对社会产生价值的产品；第二、必须要有自己的IP。这是人工智能企业必须要做的事。

我们看到，现在的资本都是在向头部企业集中的，美国前几名的几个公司，过去几年都成长非常快，他们基本占了美国市值前10里面的5个。在人工智能领域里，包括无人驾驶、医疗影像、消费机器人和智能制造等，我认为这些领域的头部企业在今年就会形成。

消费机器人已经有几家企业出来了，比如优必选、大疆、臻迪，这都是一些代表企业。医疗影像方面是推想科技，我之前不知道推想科技今天也来到了现场，推想是我们之前投资的企业，发展得也非常好。

在中基协备案的投资机构有2万多家，华兴资本对接了多少家？2万，那就差不多都对接了。但是，活跃和能帮忙的机构可能只是一小部分，这也是头部效应。现在创业的话更要要追求IP，争取成为IP，这是你们技术创新的一条必由之路。

我们刚才说了一级市场，过去几年的二级市场其实也一样。国内的股市过去两年还是下跌的，但是腾讯和海康威视这样的头部企业逆势上涨了很多倍。

除了头部企业以外，我们再看看整个市场的情况，现在实际上创业公司的估值是略有下降的。我们可以把创业公司分为三条线，分别是前四分位、中位数和后四分位，最厉害的公司在上面，估值比较高，但是去年估值反而下降了。有这么多的钱进来，为什么估值还会下降？其实是更加理性了。

老有人在说人工智能有泡沫，我不这样认为，其实大部分的投资都投给了头部企业，看看这些数据就知道了：商汤科技已经是几十亿美金的估值了，但是它也融了十几二十亿资金，每一个融资涨额都是有限的。

华兴做这个星起平台，就是为了帮助大家更高效的对接融资。所以不要太在意估值，有钱就赶紧投，因为未来两年可能会有金融风险。我们希望你们成为有IP的企业，能够走向国际市场，但是未来两年不是那么好过的。

不管是创业还是投资，都要争取使自己成为头部企业。我刚才说的这几个方向是我认为未来一两年会出现头部企业的领域，这也是我们英诺重点在看的方向。

什么样的企业和公司能够成为头部企业呢？

我从投过的公司总结出了三点。第一是团队：拥有像孙悟空一样的大圣团队，能上天、入地、出海。

所谓的上天就是有科技含量，团队里面一定有工作了1万个小时的人才；能入地就是接地气，你得有狼性，没有狼性怎么跑到别人前面？出海就是国际化人才，技术类的人才一定是要求这些人有能出海的能力的，从海外回来或经常去海外，否则做不了国际化。

当然，这些公司也面临着一个从科学家到企业家升级的过程，可见的事实显示，硕士博士创业的效果比教授好。

第二是一定要有创新。大家知道《从零到一》这本书，书里面只讲到了上面的八个字：与其更好，不如不同。

我们投的和智能化相关的企业，其实都有很多创新，比如智行者，大家知道上个礼拜百度刚宣布投了它的B+轮，它是做无人驾驶的大脑。

做无人驾驶的公司很多，大家知道有什么区别吗？智行者是清华汽车系的团队，他们非常懂车。汽车采集了所有感知的信息后，要如何做出动作，智行者做的就是这个事。

本来是百度的VC要投资智行者，他们发现这个阶段已经过了，后来百度的Capital要投，做了竞调之后，百度说这个项目一定要自己投，智行者是百度阿波罗计划用百度自己的钱投的第一个项目。

所以你要创新，要跟别人不一样，要跟互联网或者人工智能领域过来做驾驶的公司要不一样。

第三、做事情一定要快。就像我刚才说要有狼性。我讲一下推想科技，推想科技是我们两年前投的，我记得是2016年春节期间的大年二十九跟陈宽见了面，见了第一次我就说投。

后来他们用了两年时间，做到了一个非常好的情况，现在全国前50家的医院，70%都是他们的客户。什么叫头部？这就是头部！做一个小医院，做其中的某一个病种这都不算什么，他们做到这些也就用了两年多的时间。后来我们投完以后红杉投了，现在启明也投了、襄禾也投了，这一轮融了3个多亿。

我列出来的这些公司都是两年之内估值超过1亿美金的，有的已经是十多亿美金的。

第四、国际化。要成为头部企业一定要有国际化的思维。首先你要想到未来我们会做国际化的事情，人工智能企业是一定要参与全球竞争的，创业团队也要有国际化的能力；我们有一个优势就是中国的供应链，把中国现在的软硬件用好。当然，供应链上死掉的人工智能公司也有很多。

最后我想说，未来要做人工智能应用，现在已经过了做基础技术的阶段了。我认为，下一个三星、SONY，一年上百亿利润的公司，一定会出现在中国，我更希望出现在在座的各位当中！谢谢大家！