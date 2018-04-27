搜狗COO茹立云等三高管疑似将离职创业：公司无回应

爆料图

新浪科技讯 4月27日下午消息，近日，某社交网络平台爆料，搜狗高层的三个人要出走创业，并贴出了三人的履历。

三人履历图

结合爆料图下留言，和爆料图中的履历描述推断出的三人分别为：搜狗首席运营官茹立云、搜狗垂直搜索部高级总监佟子健和搜狗网页搜索PM韩一凡。

天眼数据显示，茹立云作为法人，名下有一家注册于2018年2月22日的公司，茹立云在该公司占股15%，另一位大股东朱伟松占股85%。资料还显示，该公司注册资金为10000万人民币，经营范围包括房地产、旅游、酒店、环保、医院行业投资，实业投资，投资管理，投资咨询（除金融、证券），企业管理咨询，企业营销策划，文化艺术交流策划。

天眼查图片

茹立云和朱伟松并非没有交集，网上信息显示，茹立云和朱伟松曾在一年前的一次印度之行上有过对话。

微博 截图 截图

新浪科技向搜狗官方求证，未得到确定公开回复。同时，新浪科技向搜狗内部员工求证消息，得知公司内部已有传言，内容和爆料消息一致。(辛苓)

传言离职的搜狗三位高管简历：

茹立云 搜狗公司首席运营官（以下为官网介绍）

清华大学博士，2005年加入搜狗搜索。在他的带领下，搜狗搜索在多个搜索领域均取得不俗成绩，率先发布分类搜索、推出全新的知识库搜索引擎知立方、搜狗语音助手等产品，并成为唯一一家能够提供“通用搜索”、“微信公众平台搜索”及微信内容差异化阅读服务的搜索引擎。任职搜狗期间，茹立云先生带领搜索事业部不断进行技术创新的探索，在提升搜狗品牌影响力及市场占有率上发挥核心作用，并帮助搜狗树立了搜索行业的新标杆。2013年2月25日，茹立云先生入选2013中国商业创新50人并获得“技术创新者”大奖。

佟子健 搜狗垂直搜索部高级总监

清华大学计算机科技与技术硕士毕业，2005年毕业后即加入搜狗。

韩一凡 搜狗网页搜索PM

2006年从北京邮电大学硕士毕业后，加入搜狗公司。