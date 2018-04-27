百度高管解读一季度财报：信息流广告增长有很大空间

新浪科技讯 北京时间4月27日早间消息，百度（Nasdaq：BIDU）今天发布了截至3月31日的2018财年第一财季未经审计财报。报告显示，百度第一财季总营收为人民币209亿元（约合33.3亿美元），同比增长31%；第一财季净利润为人民币67亿元（约合11亿美元），同比增长277%。

财报发布后，百度董事长兼CEO李彦宏、COO陆奇和CFO余正钧出席财报电话会议，解读财报要点并回答分析师提问。

美林美银分析师Eddie Leung：公司一季度信息流广告产品表现如何？如何看待公司信息流广告产品的定价？行业整体来看，千次网页展示的有效收入上涨了不少，公司如何看待未来行业整体的商业变现潜力？

陆奇：信息流广告其实是基于搜索，因此百度可以利用搜索平台已有的技术实力和用户。同时，信息流广告对品牌广告商颇具吸引力，因为信息流广告对用户黏性更强。我们正着手提升一系列的广告产品，比如开屏广告，当用户打开App的时候就能浏览到这样一种给视觉以享受的广告产品。另外，我们还对广告效果做出保证，这样一来，广告客户就可以达到其营销的目的。此外，优化的按点击付费广告，动态广告等等都是信息流广告可以使用的形式，我们预计信息流广告未来的增长还有很大空间。

关于千次网页展示的价格趋势，我想先谈谈广告的本质，用户投放广告最终还是要看能够为其带来的回报，因此只要我们通过人工智能和数据技术来不断提高营收转化率，千次网页展示的价格就会提高，未来的成长空间很大。

余正钧：首先澄清一下，开屏广告不属于信息流广告，刚才陆奇是从公司整体广告业务的角度谈的。一季度信息流广告营收比去年四季度有小幅提升。

花旗分析师Alicia Yap：可否详细介绍一下公司凤巢搜索广告平台的强化学习功能？哪些行业可以从中获益？同样的，除了汽车，哪些行业可以从公司优化的按点击付费广告获益？另外，这些新技术对公司的营收提高有怎样的贡献？

陆奇：首先说说一季度公司在基础架构方面的投入，机器学习对很多业务的发展都有强大的促进作用，强化学习最重要的特点是不需要读取标签数据，而是直接读取实际活动数据，包括浏览，点击和转化方面的数据，因此强化学习更高效。另外，强化学习技术可以利用更多的数据信号，因此经济收益和广告质量也可以得到进一步提高。第三，强化学习是一种在线学习，意味着不需要走离线训练到发布上线的程序，也就意味着学习的速度更快。业界都知道，阿尔法狗的底层技术就是强化学习，同样，在其他的App中也有应用的实例。我们正在应用强化学习来提高广告效果，相信经过一段时间，会有更好的表现。

第二个问题，通过优化，按点击付费广告性价比将更高，所有的行业都适用。当然，我们的技术将优先应用于市场规模大的行业，但最终将应用于所有行业，在搜索广告和信息流广告业务中都会有应用。

余正钧：举个例子，App开发者希望知道每次点击产生的费用有多少，用户下载App给公司带来的成本是多少。包括汽车在内行业，广告商可能希望知道每带来一个客户，需要负担的成本有多少。百度的众多用户可以转化为公司的计算能力，基于这些能力和广告商提供的文本以及图片来预测成本，帮助广告商优化广告内容来提高营收转化率。(天恒)

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