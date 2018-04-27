芒果TV注入快乐购获有条件通过 去年净利4.98亿

芒果TV注入快乐购获证监会有条件通过，去年净利4.98亿

澎湃新闻记者 陈宇曦

芒果TV去年净利4.98亿。东方IC 资料图

芒果TV冲击注入快乐购终于走向胜利终点线。

4月26日晚间，湖南广播电视台旗下上市公司快乐购（300413）发布公告称，收到证监会通知，经证监会上市公司并购重组审核委员会2018年第20次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。

此次购买资产，指的是快乐购在2017年9月28日公布的以发行股份的方式收购快乐阳光、芒果互娱、天娱传媒、芒果影视和芒果娱乐全部股权的方案，价格为115亿元。上述五家公司也是湖南台旗下资产，通过芒果传媒持有全部或大部分股权。

快乐阳光运营着湖南台主导的视频网站芒果TV；芒果互娱是一家游戏公司，作品常与湖南台播出的剧集进行“影游联动”；天娱传媒制作了《超级女声》《快乐男生》等现象级选秀节目，还主营艺人经纪业务，华晨宇等均为天娱旗下艺人；芒果影视和芒果娱乐则是影视制作和投资团队。

快乐购称，目前公司尚未收到证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文号后将另行公告。

证监会官网显示，上市公司监管部对快乐购发行股份购买资产提出了两条审核意见，一是请申请人补充披露本次交易标的资产涉诉情况、相关进展及应对措施，请独立财务顾问、律师核查并发表明确意见；二是请申请人结合前次募集资金使用、资产负债率、经营活动现金流等情况，进一步说明本次交易募集配套资金的必要性及合理性，请独立财务顾问核查并发表明确意见。

证监会要求快乐购逐项予以落实，并在10个工作日内将有关补充材料及修改后的报告书报送上市公司监管部。

从2017年6月再启重组，2017年9月公布方案，2017年12月和2018年3月修改报告书，最终在2018年4月26日获得证监会有条件通过，芒果TV拟注入快乐购的上市之路，已经走了近一整年的时间。

曲折的是，快乐购已经是第二次尝试引入包括芒果TV在内的新媒体资产。2016年8月，快乐购就曾发布公告，拟收购湖南广电控制的7家公司全部或部分控股股权——除了上述5家公司，还包括湖南金鹰卡通有限公司和湖南天娱广告有限公司，均属于湖南广电旗下的优质资产。

但仅仅两个月后，这项收购计划宣告落空。

快乐购当时公告称，该次重大资产重组方案中涉及的标的公司资产状况较为复杂，重组方案尚待商讨和完善，目前实施条件尚不成熟，决定终止重大资产重组事项。

组建于2005年的快乐购，以电视购物起家，目前的主营业务有家庭消费业务、内容电商业务、O2O电商业务和消费金融业务，2017年，快乐购营业收入为29.8万元，同比减少7.32%，净利润为7253万元，同比增长9.03%。

在芒果TV、天娱传媒等资产注入后，快乐购称，主营业务将由媒体零售业务拓展至新媒体平台运营、新媒体互动娱乐内 容制作及媒体零售全产业链。

快乐购称，本次交易完成后，上市公司的总资产、净资产规模将大幅增加，营业收入、净利润都将大幅提高，盈利能力和综合竞争力将进一步增强。

具体而言，交易前，快乐购的资产总计为22.74亿元，交易后资产总计95.77亿元，2017年营业收入则从交易前的29.8亿元，猛增至82.7亿元，交易前后的2017年净利润分别为7253万元和8.15亿元。

其中对快乐购财务报表影响最大的，是交易价格最高的快乐阳光，即芒果TV的运营主体。

根据2017年11月中国网络视听节目服务协会发布的《2017中国网络视听发展研究报告》，腾讯视频、爱奇艺和优酷三家视频网站的整体用户规模居行业前列，处于市场第一梯队。而芒果TV、乐视视频、搜狐视频、暴风影音、哔哩哔哩等视频网站的整体用户规模相对于第一梯队呈“数量级”差距，处于网络视频行业第二梯队。

需要指出的是，芒果TV可能是视频网站中为数不多实现盈利的。根据公告，2016年快乐阳光的营业收入为18.17亿元，净利润亏损6.9亿元，不过在2017年，快乐阳光扭亏为盈，在2018年4月更新的报告书中，快乐阳光公布2017年全年营业收入为33.84亿元，归属于母公司股东的净利润为4.89亿元。

可以与之相比较的是，今年3月刚刚赴美上市的爱奇艺，2017年的营收达到173亿元，但净亏损达37.36亿元。

差异巨大的原因可能在于，爱奇艺的收入主要依赖广告和付费会员，而芒果TV的收入来源更加多元，有互联网视频（广告收入、会员收入、直播收入），运营商服务（运营商业务收入和移动增值收入），还有内容运营收入（版权销售收入 ），这3项分别总营收的比重为51%、18.06%和29.16%。而在成本方面，内容成本均为视频网站的成本大头，但芒果TV的优势在于背靠着湖南台。创建初期，依托于湖南台的“芒果独播”策略，即湖南台自制内容由芒果TV独家播出，芒果TV迅速发展。

芒果TV的用户数量也是在2017年有显著的增长。

2017年12月，芒果TV互联网视频业务的MAU（月活跃用户数）和DAU（日活跃用户数）分别为3亿和2538万，其中移动端平均MAU和DAU分别为1.7亿和1579万。付费会员数从2015年初刚推出时的4万人，增长至了2017年12月的451万人。

这一数据则和爱奇艺、腾讯和优酷相聚甚远，爱奇艺和腾讯的付费会员数量在2018年均披露超过了6000万，而优酷的数据停留在2016年12月时的超3000万。

不过，芒果TV的发展也面临诸多风险，在“芒果独播”策略逐渐终止、电视湘军的内容制作能力被其他地方台以及视频网站迎头赶上时，芒果TV急需拓展核心竞争力。而缩小与腾讯视频、爱奇艺和优酷在付费会员数上的差距，芒果TV显然也有较长的路要走。