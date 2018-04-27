新浪科技> 创业 > 正文

借电竞“重生”未遂，焦虑的网吧下一站在哪里？

借电竞“重生”未遂，焦虑的网吧下一站在哪里？
2018年04月27日 10:07 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　文 | 三声

　　作者 | 申学舟

　　借电竞“重生”的网吧正由踌躇满志，变得谨慎焦虑。

　　2015年12月，网鱼网咖开设了第一家网鱼电竞门店。这家耗资2700万的电竞馆坐落在北京的黄金地段三里屯，外场为网咖，内场为电竞馆。这种新型的业态，不仅能满足玩家上网、餐饮的需求，更承接起中小型赛事，一时间风光无两。

　　由此，电竞能让网吧“起死回生”的消息在行业里传开，众多网吧业主纷涌而入，期望这一波苦等而来的风口能为自己带来可观的收入。公开数据显示，2015年至2016年，实际经营的全国上网服务营业场所数量从14.6万上升至15.2万。

　　但两年后的今天，转型电竞馆并没有给网吧业主们带俩预期中的利好。“电竞跟网吧的结合，实际上只是推动了硬件的升级。对于网吧行业的整体经营来说，并没有一个根本性的变化。”上海网吧行业协会秘书长方志平在接受《三声》（微信公众号ID：tosansheng）采访时表示。

　　更糟糕的是，作为电竞产业中的末端环节，不具备内容生产能力的网吧某种程度上成为了一个受制于人的角色。根据《中国产业信息》的统计，2017年前两季度网吧行业整体低迷，上座率较低，直到爆款游戏《绝地求生》出现后，第三季度上座率才得以持续回升，单终端在线时长也在增加。

　　“目前为止还有吃鸡（即《绝地求生》）在撑着，但随着这个游戏因寿命周期而慢慢衰落，我们这个行业肯定还有一波关闭潮。”方志平说。

　　“实际上还是焦虑，因为行业还没有找到一条适合自己发展的道路。”

　　概念退潮，网吧回归实体门店

　　“现在电竞馆的建设怎么样了？”

　　“网鱼电竞馆现在放弃了。”坐在桌子那头的黄锋在回答这个问题时显得很坦然，作为网鱼网咖创始人的他似乎已经接受了这次试错的结果。

　　“我们认为目前（电竞馆）这个模式还不成立。就像NBA一样，电竞的核心还是在内容端，而头部内容都在腾讯、完美、网易手里，对于网鱼来说，当你没有形成一个明显的渠道价值的时候，无非是给他们做点线下游戏比赛的活动。”黄锋对《三声》（微信公众号ID：tosansheng）解释称，“但是一旦这个活动的频次跟不上的话，这块的收入是达不到盈亏平衡的。”

　　在电竞之前，上一次网吧行业的成功转型发生在2009年。当时，政策对于网吧的准入限制和运营监管仍然紧缩，更致命的是，个人电脑的普及、宽带的屡次提速降费，以及智能手机的出现，都在迅速抢走网吧的人气和流量。“原来上网是刚需，但随着互联网、特别是移动互联网的普及，现在上网早已经不是刚需了。”方志平说。

　　“2008年是行业真正的低谷，那时网鱼的单店收入从每月20万降到了6万。”因此，不少网吧谋求转型。而将网吧的上网空间与咖啡馆的饮品供应结合，升级而来的网咖为行业带来了全新的商业模式。

　　根据2016年网鱼网咖的投资模型，一家“网鱼网咖”每年总收入为344万元，其中水吧收入占总收入的19.8%，为68万元。此外，魔杰电竞的CEO马心婷在2017年末接受媒体采访时也表示，魔杰电竞深圳馆的餐饮收入占整体的40%左右。

　　一直以来，业内都在期待如“网咖”模式一样，能够为行业带来新的想象力的新方向出现。除了电竞馆，包括VR体验馆，桌游馆，手游网吧等概念，也都盛极一时。在手游《王者荣耀》和桌游《狼人杀》风行的2017年里，业内至少有五六十家网吧参与了相关模式的尝试，但都无法从概念演化成真正的商业模式。

　　“包括我们自己，后来基本上都全军覆没。”黄锋认为，现在来说这种模式还没有存在的土壤，未来能否再做尝试还要再继续观察。方志平对“手游网吧”的概念显得更悲观：“手游的专区实际上就是炒作一个概念。手游的核心就是利用玩家碎片化的时间，再加上现在移动流量降费，WiFi也普及了，玩家根本没必要去网吧玩手游。”

　　事实上，自2014年文化部联合其他四部门发布41号文件，全面放开网吧审批，降低网吧准入门槛开始，网吧行业就开始了激烈的竞争。一个印证的数据是，2016年时网鱼一些门店的投资回报周期一度从26个月增长至32个月。

　　如今，多种概念性的尝试都难言成功，网吧也因此陷入了尴尬的境地。

　　黄锋的选择是把重心重新放到实体门店的运营上。一方面收缩战线，将业务重点放在上海、深圳、苏州和杭州四个城市。另一方面，将之前开新店加盟的模式转为对零散网吧的翻牌改造，目前网鱼新增的门店中翻牌比例已经达到95%左右。

　　不难看出，市场竞争是网鱼转向翻牌策略的重要原因之一，而网鱼长期以来积累的品牌也为其翻牌模式的实施提供了前提条件。

　　“餐厅扎堆开在一起可以成为一条美食街，因为不同菜系都有差异化的市场。但网吧的同质化十分严重，扎堆的结果就是竞争加剧，成本增加、收入减少，陷入恶性循环。”方志平指出，另一个采取翻牌模式原因在于，虽然网吧的牌照已经相对放开，但新办里牌照仍有限制，比如距离学校的距离，环境的限制等。“市区的新网吧依然非常难开。”

　　“我们尝试对整个市场的整合，整合完毕以后我们可以把市场的价格进行一定的调控，保证大家不要再打价格战。”网鱼网咖开发事业部负责人赵大伟说，“我们相信任何品牌或者行业都要往连锁的方向走，我说一句比较粗糙的话就是，你不进来就会被我干掉。”

　　根据网鱼提供的数据，2018年第一季度网鱼全国平均业绩增长率为39%。翻牌门店数量超过70家，平均业绩增长113%，其中最高增长率为477%，最高现金流增长20倍。“目前来说，网鱼确实是我们这个行业的第一品牌。”方志平说。

　　但一个不能忽视的事实是，目前网吧行业市场仍供大于求，用户数量逐年减少。根据《中国产业信息》的数据，2010年至2014年，全国互联网上网服务营业场所用户规模从1.63亿减少至1.17亿，此后一直在1.2亿左右徘徊。

　　“至少今年内，行业应该不会有太大的变化。”方志平说。

　　外来者的新思维

　　行业内虽然焦虑谨慎，但外来者却仍信心满满。

　　早在2016年7月，阿里巴巴旗下的阿里体育就推出了电子竞技馆加盟计划，准备在三年内与网吧业主合作，招募一万家电竞馆，覆盖三千万电竞选手和爱好者。在阿里的规划中，这些网吧将成为“集电竞、娱乐社交、甚至新零售等功能为一体的，一个新型生活社区。”

　　目前为止，已经有约8000家网吧加入了这个计划。在阿里的视角下，这些电竞馆将作为最基础的部分，承担电竞生态圈流量载体的角色。值得注意的是，电竞业务归在阿里体育而非阿里游戏旗下，这一定程度上说明了阿里对其的定位。

　　“我们的最终目的主要是两块，一是将传统网吧往电竞馆的升级改造，不光是硬件层面，更多的是运营层面，比如围绕电竞的赛事运营。二是建立起以赛事为核心的电竞生态。这就像皇马和伯纳乌球场的关系，现在电竞行业只有伯纳乌球场，它并没有皇马俱乐部。我们希望牵头把俱乐部以及联赛生态都做起来。”阿里体育电子体育事业部总监蒋英君对《三声》（微信公众号ID：tosansheng）表示。

　　为了搭建这样的赛事体系，阿里体育首先主导发起了WESG（世界电子竞技运动会）。这是一个定位世界级的第三方赛事，包括《反恐精英：全球攻势》、《DOTA2》、《星际争霸2》以及《炉石传说》等游戏项目。

　　“那么我们以WESG为核心，也推出了基于网吧的联赛，帮助网吧把这块给做好，给网吧赋能。”蒋英君解释说，“目前网吧行业连锁化程度极低，零散又独立的单个网吧是没有能力组织范围较广的比赛的。”

　　但他也承认，目前国内电竞联赛的基础仍有欠缺。“有这个土壤，但是你是需要培育的。最欠缺的还是运营，包括赛事运营和俱乐部的运营，其中俱乐部运营尤其欠缺。”

　　另一个问题是，在游戏厂商主导下的赛事领域，像WESG这样的第三方赛事受到到的限制也不小。一个首先需要面对的问题就是，游戏厂商对游戏IP拥有绝对的主导权，而第三方赛事能否顺利举办很大程度上受到了游戏厂商的限制。

　　“但优势也比较明显，比如我赛事IP的生命周期不用受制于单款游戏的寿命周期，另一方面，游戏厂商官方赛事以盈利为目的，而第三方赛事则能更好地强调竞技性和竞技精神。”蒋英君解释说，这使得第三方赛事能够更好地与政府进行合作，特别是国际奥委会已经正式宣布，将电竞认证为正式体育项目，这给了电竞在奥运赛场上的想象空间。

　　阿里电子体育事业部总经理王冠在接受媒体采访时曾表示，用户更愿意为他们喜欢玩的东西去付费，“我们希望将年轻人重新引入电竞馆，同时慢慢地弱化传统网吧按网时收费的模式，创造更加多元的服务。这比单纯的网时收费更有吸引力。”

　　对于焦虑中的网吧行业来说，阿里也带来了新的想象空间。

　　首先，不论是阿里体育的电竞业务、阿里游戏，还是大文娱生态下的优酷土豆，都能为网吧带去更丰富的内容。其次，鉴于网吧24小时营业的属性，网吧可以对接进阿里新零售的体系中，成为基于VR、AI的新的体验式购物的一个场景。最后，基于如蚂蚁金服这样的体系，还可以对整个产业进行一部分的金融支持。

　　“我们现在跟供应商合作，做了一套基于网吧的比较完整的解决方案。它包括云服务器的概念、网吧绿色软件的使用环境、更好的内容监管、以及更智能化数据化的管理工具，和更好的供应链选择。”蒋英君说，这套方案将在上半年作为试点，如果效果不错下半年再全力推广。

　　对于网鱼的撤退，蒋英君认为这是视角不同所造成的。

　　“网鱼毕竟是个行业公司，它的盈利过程是它必须在它自己公司内部完成，但是阿里体育是依托整个阿里巴巴的大的生态。比如网鱼就做不了新零售，因为他不可能为了这个场景去重构它的供应链、物流体系、供应商体系。但我们就很简单，这些系统都是现成的，只要在网吧这个场景下做一部分优化跟细化就可以了。”

　　受制于内容的网吧，想成为线下综合空间

　　虽然全面退出了电竞馆业务，但电竞赛事仍然为以网鱼为代表的网吧带来了一定的活力。

　　“我们把主要的精力放在玩家赛事的举办上，比如现在每年有两万场活动，未来甚至也可能包一个电竞中心，邀请我们所有的会员打一些全球赛事。”黄锋表示，这些赛事仅仅是围绕自己的用户，为他们提供服务的一种方式。“水平肯定达不到职业级，就相当于全民参与、全民娱乐的方向。”

　　方志平也赞同这样的做法。“网吧的实质就是一个基于互联网的、娱乐消费的休闲场所，这个场所跟游戏产业是密切相关的。因此，网吧需要比赛，也需要电竞，但肯定不是职业化的比赛。就像业余足球肯定玩的人很多，但不可能让业余的去打专业比赛。”

　　长久以来，网吧行业的一个最大症结在于，它只是一个内容的载体，无法成为一个内容的生产者。

　　希望成为内容的生产者，也是网吧做玩家赛事的原因之一。“赛事其实就是一个可控的内容，也是一个社交的概念。所以你组织经常性的这种玩家的比赛的话，就可以营造这种游戏的氛围，以此来提升你的人气，进而提升你的营收。”

　　但网吧行业的潮起潮落往往受到游戏内容的制约。“最早网吧的火热得益于《传奇》，后来几年没有大型游戏出来行业就沉寂了一段时间，然后是《魔兽世界》《英雄联盟》，此后又慢慢衰落。”方志平说。

　　2017年下半年开始韩国PUBG公司的游戏《绝地求生》走红，为网吧带来了新的用户流量。由于这款游戏对电脑配置要求较高，不少玩家的个人电脑无法满足运行条件，使得网鱼等高端网吧得以再次崛起。“说实话，我个人认为吃鸡游戏能火起来只是个个案，目前来说游戏公司对大型端游的研发热情整体来说都不高。”

　　另一个潜在的危险因素是，整个游戏产业移动化的趋势越来越明显，对于以端游为主的网吧来说，这实在不是个好消息。“如果说一个行业的兴衰取决于是否有爆款游戏出现，我觉得这个是非常危险的，我们相当于被游戏公司扼住了咽喉。”

　　被扼住咽喉的网吧急需找到自己的核心优势，建造竞争壁垒，才能在腾讯、网易等游戏厂商面前重新夺回话语权。

　　在被问及网吧行业下一个变革将发生在哪里时，黄锋表示，“针对连锁来说它肯定是在技术上，针对单店来讲它肯定是在商业模式上。”这样的语境下，网鱼提出了“新娱乐”的概念。

　　在黄锋的眼里，网鱼目前提供会员服务的鱼乐卡、提供社交和约玩服务的比心App，甚至包括公众号和小程序，门店前POS端的改造、以及用户数据分析，未来的人脸识别登录等，都是新娱乐的体系中。“通过这些新技术作为切入点，对以往的服务、决策进行迭代和改良。我们从物种进化的角度来看，商业其实和物种是一样的也在进化。”

　　社区化是另一个行业公认的方向。网鱼曾经做过一个测算，用户要到实体门店去上网，可以接受的范围在一公里以内。“我们现在把店铺到整个上海，那么我的客户就近就可以消费，有可能在办公室附近是一家，家附近有一家，出去玩的时候还有一家，他想做上网这个娱乐活动，第一选择就是网鱼。”赵大伟说。

　　但一个问题是，在这个过程中如何跟其他的娱乐、消费场所去竞争。“社区化这一块，未来一定会有可突破的地方。但目前还没有找到很合适的内容去装进去，这个东西需要市场去检验的。”方志平说。

　　对此，蒋英君认为，网吧在线下的发展跟网吧所处的地理位置、网吧的定位有关，应该往不同的方向去做差异化的发展。

　　“对于市中心的网吧，它可能会忘更丰富的业态去发展，变成一个类似娱乐综合体的线下空间，比如可以把更多泛体育的内容对接进去。对于社区网吧，它可能更偏向于以网吧为中心，延伸至周围一公里的一个新零售中心，去覆盖社区人群，为他们提供便利服务。对于工厂或高校附近的网吧，因为年轻人比较多，则可以做为一个俱乐部、赛事的核心聚集地。”

　　从目前的尝试来看，网吧的定位正从一个单纯的上网空间向一个综合的线下场景迁移。

　　“当上网不再是刚需，传统意义上的网吧实际上已经死了。现在不论是网吧、网咖，还是电竞馆，需要考虑的是如何去满足消费者、或者说年轻消费者的需求，而不是简单地说我只提供一根网线就OK了。”方志平说。

电竞网吧方志平
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有