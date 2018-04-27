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平安好医生赴香港IPO：股价定在最高区间

平安好医生赴香港IPO：股价定在最高区间
2018年04月27日 09:57 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月27日早间消息，平安好医生在香港启动首次公开募股（IPO），计划融资87.7亿港元（约合11亿美元），成为今年在香港发行股票的公司中最大规模的一家，同时为未来几个月的一系列重磅科技企业上市铺平道路。

　　据知情人士透露，该公司IPO定价在每股54.80港元的最高区间，将卖出总共160万股。

　　在线医疗保健平台平安好医生为平安集团旗下的科技子公司，几位银行家表示，好医生的上市将刺激投资者对“新经济”IPO的需求，有望赴港IPO的科技企业还将包括智能手机制造商小米公司和蚂蚁金融服务公司。

　　好医生此次在香港证券交易发行股票，正值后者推出新的上市规则，旨在吸引技术“独角兽”企业来港挂牌上市。

　　去年9月，平安旗下的众安在线财产保险公司曾在港筹集资金119亿港币，成为有史以来在香港上市的最大金融科技公司。

　　就会员数量和日常在线咨询量而言，好医生公司自称运营着最大的互联网医疗平台，提供的服务包括家庭医生、消费者保健、健康管理和养生。

　　该公司连续三年净亏损，2015年、2016年和2017年的亏损额分别为人民币3.237亿元（约合5110万美元）、7.820亿元和10亿元。平安集团表示，亏损原因在于好医生公司正处于“货币化的早期阶段”，并且，“销售和营销费用及管理费用开支巨大”。

　　根据好医生公司的招股说明书，约40%的股票收益将用于扩大公司规模，近三分之一的资金将用于投资和收购。

　　本次交易共有七家基石投资者，其中包括贝莱德、新加坡主权财富基金GIC和加拿大养老金计划委员会。

　　摩根大通和花旗集团是此次股票发行的联合保荐人。(斯眉)

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