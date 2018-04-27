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移动支付公司Square宣布3.65亿美元收购Weebly

移动支付公司Square宣布3.65亿美元收购Weebly
2018年04月27日 05:35 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月27日凌晨消息，本周四，美国移动支付公司Square宣布以3.65亿美元收购网站搭建服务公司Weebly。

　　据Square称，该笔收购交易将以现金加股票的方式完成。交易完成后，小型企业消费者将可以使用Weebly和Square很容易地搭建公司网站和在线商城。

　　Weebly专门提供网站搭建服务，类似于Squarespace或Wordpress。据Crunchbase数据显示，Weebly的主要投资方有红杉资本、腾讯、和Y Combinator。

　　Square是一家金融科技公司，由现任Twitter首席执行官杰克·多西（Jack Dorsey）创办。该公司明星产品是其同名方形白色支付设备，小公司经常将其与iPad搭配起来使用，用来读取信用卡信息。与Weebly一样，红杉资本也是Square的主要投资人之一。Square今年股票表现喜人，其股价自年初以来上涨了35%。

　　该收购交易预计将于今年第二季度完成，Weebly员工将获得Square股票。Square称该交易将给Square的自身业务带来常续性收入，并帮其扩展海外市场。

　　Square最近正快速扩展其业务范围，上周，该公司宣布收购企业餐饮服务初创公司Zesty。（小宝）

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