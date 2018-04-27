百度第一季度营收209亿元 净利同比飙升277%

新浪科技讯 北京时间4月27日凌晨消息，百度（Nasdaq：BIDU）今天发布了截至3月31日的2018财年第一财季未经审计财报。报告显示，百度第一财季总营收为人民币209亿元（约合33.3亿美元），同比增长31%；第一财季净利润为人民币67亿元（约合11亿美元），同比增长277%。

根据雅虎财经汇总的数据，华尔街12位分析师平均预计，按美国通用会计准则（GAAP）计算，百度第一季度每股收益将达1.64美元。财报显示，百度第一季度百度第一财季每股美国存托凭证摊薄收益为人民币19元（约合2.98美元），超出预期。

此外，华尔街7位分析师平均预计，百度第一季度营收将达31.9亿美元。财报显示，百度第一季度总营收为人民币209亿元（约合33.3亿美元），超出预期。

主要业绩：

-百度第一财季总营收为人民币209亿元（约合33.3亿美元），同比增长31%。百度第一财季移动营收在总营收中所占比例为78%，相比之下去年同期为70%。“百度核心”（Baidu Core，即搜索服务与交易服务的组合）第一季度总营收为人民币161亿元（约合25.7亿美元），同比增长26%；

-百度第一财季运营利润为人民币46亿元（约合7.28亿美元），同比增长128%。百度第一财季运营利润率达22%，相比之下去年同期为13%；

-不按照美国通用会计准则，百度第一财季运营利润为人民币53亿元（约合8.52亿美元），同比增长103%。不按照美国通用会计准则，百度第一财季运营利润率达26%，相比之下去年同期为17%。不按照美国通用会计准则（不计入爱奇艺业绩），“百度核心”第一季度运营利润为人民币64亿元，同比增长81%。不按照美国通用会计准则（不计入爱奇艺业绩），“百度核心”第一季度运营利润率为39%，相比之下去年同期为27%；

-百度第一财季净利润为人民币67亿元（约合11亿美元）。百度第一财季每股美国存托凭证摊薄收益为人民币19元（约合2.98美元）。不计入股权奖励支出（不按照美国通用会计准则），百度第一财季净利润为人民币57亿元（约合9.14亿美元）。不计入股权奖励支出（不按照美国通用会计准则），百度第一财季每股美国存托凭证摊薄收益为人民币16元（约合2.60美元）。

-不计入利息、税费、折旧、摊销、其它非运营利润以及股权奖励支出（不按照美国通用会计准则），百度第一财季调整后净利润为人民币61亿元（约合9.79亿美元），同比增长69%，在总营收中所占比例为29%。

高管点评：

“2018年我们起步强劲，核心业务增长迅速，‘夯实移动基础，决胜AI时代’的战略继续坚定推进。通过持续创新，‘搜索与信息流’的双引擎组合展现了强大的商业化能力，DuerOS硬件合作伙伴数量加速增长，Apollo开放平台展现出成为世界级技术平台的极大潜力。”百度董事长兼CEO李彦宏表示，“同时，祝贺爱奇艺成功上市，未来我们希望孵化更多具有巨大市场空间并与百度有强大协同效应的业务。”

百度CFO余正钧表示：“百度本季度又一次实现了稳健的业绩进展，第一季度营收209亿元，同比增长31%，运营利润46亿元，同比增长128%。过去一年里，我们在业务上通过剥离非核心业务和加大AI驱动型业务的投入，实现了前所未有的聚焦。”

得益于AI技术加持，以及对用户体验的持续完善，百度核心业务持续增长。3月份百度App日活跃用户达1.37亿，同比增长18%，每日用户使用时长同比增长超30%。信息流内容中视频分发比例扩大到48%。同时，熊掌号已覆盖30%的搜索结果

爱奇艺（IQ）本季度正式在美国纳斯达克股票交易所上市，发行价为18美元，市值近130亿美元。凭借先进的人工智能、大数据分析和其他核心专有技术，爱奇艺已经成为中国在线娱乐领域领军企业。

自2018年1月1日起，百度采用新的会计准则（ASC 606）。财报中，百度对下一季度业绩进行了展望：预计在2018年第二季度，百度的营收总额将会介于249.1亿元人民币（约合39.7亿美元）到261.9亿元人民币（约合41.7亿美元），同比增长26%到33%。移除百度移动游戏与百度外卖影响，同比增长28%至34%。该展望只代表基于当前情况的初步预测，不排除今后有调整的可能。

财务分析：

百度第一财季总营收为人民币209亿元（约合33.3亿美元），同比增长31%。

百度第一财季网络营销营收为人民币172亿元（约合27.4亿美元），同比增长23%。2017年第一财季，百度活跃网络营销客户数量约为47.5万家，同比增长5%。百度第一财季来自每家网络营销客户的平均营收约为人民币3.61万元（约合5800美元），同比增长19%。第一季度来自于“百度核心”的营收达人民币161亿元，同比增长26%；而来自于爱奇艺的营收达人民币49亿元，同比增长57%。

百度第一财季内容成本为人民币42亿元（约合6.69亿美元），同比增长59%。百度内容成本的增长，主要由于爱奇艺的内容成本增长。

百度第一财季流量获取成本（TAC）为人民币23亿元（约合3.60亿美元），同比增长3%。

百度第一财季带宽成本为人民币15亿元（约合2.35亿美元），同比增长10%。

百度第一财季其他营收成本（其中包括折旧成本、运营成本、销售税和附加费以及股权奖励支出）为人民币20亿元（约合3.16亿美元），同比下降7%。

百度第一财季销售、总务和行政支出为人民币31亿元（约合5.01亿美元），同比增长12%。

百度第一财季研发支出为人民币33亿元（约合5.25亿美元），同比增长16%，主要由于研发人员相关成本增长。

百度第一财季股权奖励支出为人民币7.78亿元（约合1.24亿美元），相比之下去年同期为人民币6.31亿元。百度的股权奖励支出被分配为相关运营成本和支出项目。

百度第一财季运营利润为人民币46亿元（约合7.28亿美元），同比增长128%。不按照美国通用会计准则，百度第一财季运营利润为人民币53亿元（约合8.52亿美元），同比增长103%。“百度核心”第一季度运营利润为人民币56亿元（约合8.97亿美元），同比增长90%。不按照美国通用会计准则（不计入爱奇艺业绩），“百度核心”第一季度运营利润为人民币64亿元，同比增长81%。

百度第一财季其他收入的净值为人民币19亿元（约合2.96亿美元），其中主要包含了百度对非上市公司进行的投资的公允价值增长。

百度第一财季所得税支出为人民币11亿元（约合1.79亿美元），相比之下去年同期为人民币4.05亿元。百度第一财季有效税率为17%，相比之下去年同期为19%。

百度第一财季净利润为人民币67亿元（约合11亿美元），同比增长277%。百度第一财季每股美国存托凭证摊薄收益为人民币19元（约合2.98美元）。不计入股权奖励支出（不按照美国通用会计准则），百度第一财季净利润为人民币57亿元（约合9.14亿美元），同比增长139%。不计入股权奖励支出（不按照美国通用会计准则），百度第一财季每股美国存托凭证摊薄收益为人民币16元（约合2.60美元）。

截至2018年3月31日，百度持有的现金、现金等价物、限制性现金和短期投资总值为人民币1105亿元（约合176亿美元）。百度第一财季净运营现金流和资本支出分别为人民币85亿元（约合13.6亿美元）和人民币20亿元（约合3.14亿美元）。

百度正计划剥离公司旗下金融服务业务的多数股份。截至2018年3月31日，与百度金融服务业务有关的人民币470亿元（约合75亿美元）的总资产和人民币412亿元（约合66亿美元）的总负债被重新分类为合并资产负债表中的持有待售资产和负债。任何此类交易都需经过百度董事会的批准，不能保证交易将会完成，因此也就不能保证其条款或时间安排。

业绩展望：

百度目前预计2018财年第二财季总营收为人民币249.1亿元（约合39.7亿美元）到人民币261.9亿元（约合41.7亿美元），同比增长26%到33%。不计入移动游戏和百度外卖等已被剥离的业务，这一预期代表着28%到34%的同比增长。百度对第二财季业绩的预测只代表当前和初步的观点，今后可能有所调整。

电话会议：

财报发布后 ，百度管理团队将于美国东部时间2018年4月26日晚上10点15分（北京/香港时间4月27日上午10点15）召开财报电话会议，收听电话会议的电话号码如下：

国际：+65 67135090

中国内地：4006208038

美国： +1 8456750437

英国：+44 2036214779

中国香港：+852 30186771

密码：3162748

电话会议结束后，直至2018年5月4日，可拨打以下电话重复收听：

国际：+61-2-8199-0299

密码：3162748

此外，百度网站投资者关系频道http://ir.baidu.com将对电话会议进行直播，并提供录音。

股价变动：

当日，百度股价在纳斯达克常规交易中上涨7.28美元，报收于238.67美元，涨幅为3.15%。在随后截至美国东部时间17：33（北京时间27日5：33）的盘后交易中，百度股价再度上涨11.56美元，至250.25美元，涨幅为4.84%。过去52周，百度的最高价为274.97美元，最低价为173.52美元。（唐风）