由明转暗的网约车补贴战将走向何方？

4月6日，上海市交通委员会执法人员正在浦东国际机场对牵涉非法营运车辆进行检查。图/视觉中国

近期，《中国交通报》连续发表评论文章称，网约车“烧钱大战”不可持续，网约车平台低价倾销式的行为造成了市场环境的混乱，在高额补贴刺激下，滋生了司机刷单、中途退单、“马甲”车运营等违规行为。

“‘烧钱’补贴烧出了短时的市场份额，也烧掉了长期的市场公平与底线。”评论文章中提到。交通运输部官方微信连续两天转发了相关评论文章。

在此之前，滴滴、美团均宣布已经停止发放用户补贴，但据了解，虽然两家补贴行为有所消退，补贴情况依然存在，双方的补贴“暗战”仍在继续。

只是，靠补贴烧来的市场真的会长久吗？

价格略回稳，但可用券享受高额优惠

“是比以前少了。”在南京工作的孙志强（化名）告诉记者。此前，从他家到公司的打车费用在9元左右，两家补贴高峰期基本上都是“一元两元”。即便两家都宣布停止了补贴，就孙志强的体验来看，补贴行为仍然存在。“整体下来，价格回稳一点，但还是很便宜。”孙志强举例说，“滴滴现在推出了一个套餐服务，可以3元买3张9元立减券。”买了滴滴的立减券后，从他家打车到公司只需1元，不然要6-7元。

“两家情况都差不多，只是美团没有卖券，还是直接用优惠。”孙志强出示了美团打车截图，正常情况下需要12元的车费，但使用7元钱的商家券后，只需5.15元。

美团打车开通的另一个城市上海似乎同样如此。家住上海的王美好（化名）给记者发来打车的截图，车费花费47.8元，但其中商家券抵扣了11.95元。在订单详情中显示：本次优惠由“一兆韦德”提供。据新京报记者了解，滴滴在南京同样和部分商家合作推出了各种形式的优惠券。

在南京上学的王思杰（化名）一直没用过美团打车，理由是“滴滴发了好多优惠券”。当时他还有5张苏宁易购的“四月商家合作券”，面额为7元或8元，还有一张4折的打车券，均为无门槛使用。

目前来说，美团与滴滴打车的价格差异并不大。在高峰期，王美好会用两个平台一起打车，“哪个接单快用哪个，然后再取消另外一家就行了。”

补贴不是制胜的唯一法宝。有出行刚需的用户，对价格的敏感性并不高。“如果我赶时间，就不会在意价格。”孙志强说，他看重的还是平台叫车效率及司机服务。

针对平台上依然存在的补贴活动，美团方面解释称，美团打车将重点探索创新的交叉营销方式。美团打车将结合具体市场情况，在特定的时间和区域开展专项营销，但并不会做常态化补贴。滴滴公关部人士同样回应称，“停止补贴大战其实指的是常态化的补贴。”该人士表示，滴滴已经取消了常态化的补贴，但仍然会有一些市场方面的营销活动，“这个和常态化补贴不是一回事儿。”

司机补贴腰斩后，部分奖励仍达车费一半

司机端的补贴相比之前有所下滑。一位上海兼职的网约车司机吴为（化名）向记者介绍，对司机的补贴力度大致上减小了一半。

“以前补贴最高25元一单，现在基本上15元一单。”但补贴力度依然不小，上午的2个小时中，他在美团平台上的流水共有279.17元，其中车费180.26元，奖励流水98.91元，几乎达到车费的一半。“差不多一天4个小时，流水有五六百。”他说。

“美团连击奖还是可以的。”上海的美团打车司机群里，一位网约车司机晒出自己当天的奖励截图，4月15日的“周日连击奖”，该司机一共获得了171元的奖励。“连击奖”指在一天的各个时间段内，司机每完成一笔订单都有数额不等的奖励，最低8元，最高26元，完成单数越多，则该笔订单的奖励越多。但能在2个小时内完成10单以上，拿到20多元奖励的人少之又少。

滴滴方面的补贴同样存在，但比美团的力度略小。与“连击奖”类似，滴滴称之为“冲单奖”，在高峰时间段内为司机每单提供补贴。例如“晚高峰冲单奖”，司机完成指派订单数3单内，每单均奖励6元；第5、6单奖励8元；第7、8单奖励12元；第9、10单奖励20元。

此外，为了反击美团面向全职司机推出的“萌芽计划”，滴滴推出了“雄鹰计划”，车主每周完成一定单数及流水即可获得相应奖励。飞鹰车主的门槛为每周100单、周流水2500元，最低奖励1000元。流水增加则奖励对应增加，连续两周内每周订单达到140单，且流水达到3500元，在线时长大于8小时，每周最低可获得奖励2000元，最高可获得奖励3200元。且“雄鹰计划”不影响城市翻倍奖的奖励。目前活动第二期开始招募，不少上海滴滴司机都收到了相关短信。

两家的竞争是司机们乐于见到的。吴为向记者介绍，现在大多数的网约车司机都是“双开”，同时开着美团打车和滴滴打车APP，哪个平台上有单就拉哪个。

此外，平台高额的奖励吸引了众多司机铤而走险，滋生了刷单、“马甲”车运营等违规情况。随着管理部门加强了对网约车的监管，司机群里充满着不安的声音，每天都会有人在群里分享最新的监管动态：“××路段有情况，兄弟们绕行。”在继美团推出面向乘客举报马甲车的奖励之后，滴滴也推出了“举报马甲车，奖百元打车券”的举报有奖的活动。

“补贴大战”将走向何方？

“只要市场有资本热捧，就会有人愿意烧钱抢市场。只是在个别的资本低潮期，补贴会临时取消。”IT行业分析师唐欣认为，网约车市场的补贴将会长期存在。

但在易观分析师余目看来，补贴只是平台初期为了抢占市场的一种手段，补贴会逐步减少，“最终还是会回到一种正常的价格水平，可能偶而会有补贴。”

补贴带来的效果立竿见影。美团打车进入上海不到一周时间，王兴就宣布美团打车已经取得了30%的市场份额。

“美团能抢占一部分的市场份额并不算太奇怪。”唐欣说。“首先，上海市场因为网约车新政的限制，本身市场规模就不算很大，再加上美团经过大力推广，能抢占一部分的市场份额。”另外，网约车的壁垒也的确不高，基本上是轻资产模式，由于美团本身就是大流量入口，因此比一般的竞争对手更容易切入。

高流量以及链接有大量的生活服务场景，被不少分析人士认为是美团入局网约车的优势。

对于美团来说，余目分析，前期获得的市场份额很大程度来自先期的补贴，当补贴逐步减少后，平台比拼的最终还是综合实力。

“补贴的存在与否取决于市场环境竞争的激烈程度，包括各方的运维数据情况。”戈壁创投合伙人徐晨认为，通过补贴快速获取市场份额之后，如何运维则是一门学问。“这个点很难做判断，（美团）能不能保持住还不好说。”徐晨说，关键还是看长期运维能力的比拼。

而滴滴面临的问题是，在国内网约车市场的垄断地位受到挑战，同时在其加速国际化和布局整个汽车、出行生态的路上，势必要分出精力和资金去防守应战。

此外，补贴大战一方面还受到政府监管部门的限制。在美团进入上海首日，上海市交委方面就约谈了美团，要求其应合理确定网约车运价，实行明码标价。

而入局的新玩家仍然不断。4月3日，携程专车获得天津市的“网约车牌照”，即将进军网约车市场。更早之前，高德也宣布推出顺风车业务，主打牌是公益、免抽成。

余目表示，相较于其他行业，网约车的想象力要大得多，“携程、高德等公司的入局更多还是在细分领域进行扩展”，未来出行领域的竞争在于接单效率、服务质量以及价格的综合竞争。

新京报记者 薛星星