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搜狗财报解读：自有流量增长不明显 营收增长靠硬件

搜狗财报解读：自有流量增长不明显 营收增长靠硬件
2018年04月27日 01:13 新浪科技
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搜狗财报解读：自有流量增长不明显 营收增长靠硬件
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　　新浪科技 辛苓

　　4月25日，搜狗公司对外公布了2018全年及第一季度财报。财报显示，搜狗公司2018年第一季度总营收2.484亿美元，同比增长53%。

搜狗近两年来季度营收图搜狗近两年来季度营收图

　　归属搜狗的净利润为1530万美元，同比增长25%；稀释后的每股净利润为0.05美元。以Non-GAAP计算，归属搜狗的净利润为1960万美元，同比增长56%；稀释后的每股净利润为0.05美元。

搜狗近两年来季度净利润图搜狗近两年来季度净利润图

　　搜狗这一季度总营收和净利润与上一季度相比，总体都有小幅下跌。

　　输入法变现？仍在探索，将重点发展现金贷

　　王小川表示，公司现阶段对于搜狗输入法，重点在于继续扩大市场份额和探索商业化。

　　在上一季度财报发布后的高管问答环节王小川曾强调，希望搜狗加强输入法的变现能力。这次高管会议中，对于输入法已变现案例王小川没有讲太多，仍在强调输入法可以帮助搜狗做好用户的跨向精度，向信息流和互联网金融等业务发展。

　　自上市当天对新浪科技提到发展现金贷业务的意向后，王小川第二次强调，“在搜狗内部测试中，输入法数据在现金贷的用户画像上有很大作用，能帮助我们定位优质用户，实现精准风控。具体措施将在今年在内部逐步实现，所以在有明确进展时会透露更多的信息。”

　　自有流量增长？与上季度相差不大，流量贡献腾讯仍是大头

　　流量贡献方面，从这一季度财报看，腾讯仍然占比38%，剩余流量中24%属于自然增长，另外38%由原始设备厂商渠道贡献。

　　面对腾讯的流量贡献占比过高这一问题，王小川在高管会议中再次强调了腾讯是搜狗最大股东，且腾讯搜索并没有优先采用来自小程序或腾讯资产的内容。

　　另外，流量成本方面搜狗CFO周毅提到，第一季度，流量获取成本在营收中所占的比例比去年同期增长了9个百分点，所以，毛利率也相应下降了8-9个百分点。这种趋势会在今年余下时间继续。

　　周毅提到，预计流量获取成本在全年营收中的占比将达到10%-18%，也就是说比2017年高出8-9个百分点。

　　也就是说，自有流量的提高对搜狗来说仍不轻松，而腾讯与搜狗的关系在搜狗下一步发展中仍然占有举足轻重的地位。

　　新季度营收增长？王小川：努力卖硬件

　　关于第一季度营收增长来源，周毅说明道：第一季度总营收同比增长41%，其中，核心搜索业务收入同比增长47%，大概17%的营收增长由流量增长贡献，大约30%的增长得益于商业化改善。

　　关于“商业化改善”，王小川重点讲了搜狗新推出的“搜狗翻译宝”，并称今年的销售目标是在10-100万台的规模。未来一年内将推出不止一款智能硬件，目标是让硬件在公司营收占比上有稳步提升。

　　在搜狗财报发布前一天，王小川召开发布会对外正式宣布，搜狗搜索上线海外权威健康信息，并有媒体报道：搜狗即将成立医疗业务相关团队，该团队将负责搜狗在医疗相关业务上的探索，包括技术、产品以及线下资源等，这一团队在搜狗内部架构上将与搜索团队和输入法团队平级。

　　王小川作为一名技术控CEO，在公司创收方面一直是积极探索的实践者。这次他为医疗业务专门召开发布会，并强调医疗业务团队的地位，可谓声势浩大。搜狗医疗业务日后的发展，新浪科技和大家一起拭目以待。

搜狗王小川
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