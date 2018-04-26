纳斯达克CEO：对成为数字加密货币交易所持开放态度

新浪科技讯 北京时间4月26日晚间消息，纳斯达克CEO阿德娜·弗里德曼(Adena Friedman)周三在接受CNBC采访时称，一旦市场条件成熟，纳斯达克对成为数字加密货币交易平台持开放态度。

弗里德曼说：“随着时间的推移，纳斯达克肯定会考虑成为一家数字加密货币交易所。当我们认为是时候为投资者提供一个公平的交易体验，并且人们已经准备好迎接一个更规范的市场的时候，我们会这么做。”

目前，纳斯达克和其他机构投资者面临的一个关键阻碍是监管。弗里德曼称，在纳斯达克成立加密货币交易所之前，首先要解决监管问题。佛里德曼本人非常看好数字加密货币的未来。

她说：“我相信数字加密货币会继续存在，至于该市场何时成熟目前尚不得而知。一旦成熟，纳斯达克就会考虑支持其交易。”与此同时，纳斯达克将继续对当前的数字加密货币交易所提供技术支持。

虽然对数字加密货币的未来持乐观态度，但阿德娜并不看好ICO(首次代币发行)。她说：“ICO需要严加监管。美国证券交易委员会(SEC)对ICO的监管是正确的，它们都是证券，需要受到监管。”

今年，SEC已开始对ICO欺诈行为进行打击。SEC上个月曾表示，正寻求将证券法应用于加密货币交易所和数字资产存储公司。(李明)