传少儿英语VIPKID正进行5亿美元融资 估值超30亿美元

新浪科技讯 北京时间4月26日晚间消息，彭博社今日援引知情人士的消息称，中国在线少儿英语教育公司VIPKID正在进行约5亿美元的融资，估值超30亿美元。

该知情人士称，VIPKID已接近完成这笔融资交易。另外，这30多亿美元的目标估值是该交易完成之前的估值。如果成功完成本轮融资，则VIPKID估值有望在一年内翻番。

据调研公司艾瑞预计，2019年在线英语培训市场规模将达到520亿元人民币(约合80亿美元)。庞大的市场规模也吸引了投资者的关注。当前，ITutorGroup正以20亿美元的估值寻求3亿美元的融资，该公司计划明年在美国或香港上市。

此外，新东方和好未来等领先竞争对手早已在美国上市。该领域的其他竞争对手还包括哒哒英语(DadaABC)和51Talk等。

2017财年，VIPKID基于美国通用会计准则（GAAP）的营收为21.77亿元人民币(约合3.44亿美元)，较上一财年增长4倍多。截至2017年，VIPKID拥有296,363名学生和38,724名教师。该公司预计，到2019年学生数量将达到240万，增长近9倍；教师数量将超过28万。

根据彭博社获得的材料，VIPKID报告2017年“现金销售额”增长近6倍，达到35.4亿元人民币，其中包括多年合同。首席执行官米雯娟在9月告诉彭博社，她的公司应该在2017年实现50亿元人民币或约7.5亿美元的收入。一位VIPKID发言人拒绝对筹款发表评论，但表示公司在截至3月份的财政年度的现金销售额约为50亿元。

快速扩张的同时带来的是高成本。2016年，VIPKID亏损3.12亿元人民币，2017年亏损11.62亿元人民币，今年预计亏损18亿元人民币，而2019年将逐渐收窄。(李明)