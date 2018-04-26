新浪科技> 互联网 > 正文

传阿里参与今日头条新一轮融资

传阿里参与今日头条新一轮融资
2018年04月26日 21:25 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 4月26日晚间消息，今日据自媒体“开柒”爆料，在今日头条最近进行的新一轮融资中，阿里巴巴将投入数十亿美元参与融资，并给出较高估值，截至发稿前，今日头条方面暂未回应。

　　目前今日头条公开的一笔融资为2016年末完成的10亿美元融资，融资后估值为110亿美元，投资方为红杉中国和建银国际。

　　2017年8月，据路透社报道，有消息人士透露今日头条将融资20亿美元，融资后估值将超过200亿美元。同年12月，外媒《The information》援引知情人士消息称，今日头条正在寻求从部分既有的投资人那里获得新一轮融资，最新一轮融资后头条的估值将高达300亿美元。

　　近期，今日头条也面临着一些挑战。在监管趋严的情况下，今日头条App下架三周，估值数十亿美金的内涵段子永久关停，抖音、西瓜视频、火山小视频等产品随之进行调整升级。另外，行业竞争也在升级，腾讯复活了旗下短视频产品微视，传言在5个月内补贴30亿元反击抖音。

　　今日头条体系内部也在进行调整，本周，公司就将本作为母公司名称的“字节跳动”替代“今日头条”作为其整体品牌名称，在首届数字中国建设峰会上，张一鸣的官方介绍已经取代此前的今日头条创始人兼CEO，更改为字节跳动创始人、CEO。

　　但阿里是否会参与到今日头条新一轮的融资中还有待观察，在中国互联网的AT格局中，今日头条一直处于不站队的状态。2016年7月，曾有多次传闻称今日头条将获得腾讯投资，随后，今日头条创始人张一鸣公开回应称，“最近有同事郑重地跟我说，他加入头条的目的不是为了成为腾讯员工，我当然也不是，那多没意思。”（宵寒）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有