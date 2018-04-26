传阿里参与今日头条新一轮融资

新浪科技讯 4月26日晚间消息，今日据自媒体“开柒”爆料，在今日头条最近进行的新一轮融资中，阿里巴巴将投入数十亿美元参与融资，并给出较高估值，截至发稿前，今日头条方面暂未回应。

目前今日头条公开的一笔融资为2016年末完成的10亿美元融资，融资后估值为110亿美元，投资方为红杉中国和建银国际。

2017年8月，据路透社报道，有消息人士透露今日头条将融资20亿美元，融资后估值将超过200亿美元。同年12月，外媒《The information》援引知情人士消息称，今日头条正在寻求从部分既有的投资人那里获得新一轮融资，最新一轮融资后头条的估值将高达300亿美元。

近期，今日头条也面临着一些挑战。在监管趋严的情况下，今日头条App下架三周，估值数十亿美金的内涵段子永久关停，抖音、西瓜视频、火山小视频等产品随之进行调整升级。另外，行业竞争也在升级，腾讯复活了旗下短视频产品微视，传言在5个月内补贴30亿元反击抖音。

今日头条体系内部也在进行调整，本周，公司就将本作为母公司名称的“字节跳动”替代“今日头条”作为其整体品牌名称，在首届数字中国建设峰会上，张一鸣的官方介绍已经取代此前的今日头条创始人兼CEO，更改为字节跳动创始人、CEO。

但阿里是否会参与到今日头条新一轮的融资中还有待观察，在中国互联网的AT格局中，今日头条一直处于不站队的状态。2016年7月，曾有多次传闻称今日头条将获得腾讯投资，随后，今日头条创始人张一鸣公开回应称，“最近有同事郑重地跟我说，他加入头条的目的不是为了成为腾讯员工，我当然也不是，那多没意思。”（宵寒）