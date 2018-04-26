Facebook接受英国议会质询：将提高政治广告透明度

新浪科技讯 北京时间4月26日晚间消息，Facebook首席技术官(CTO)迈克·斯科洛普夫(Mike Schroepfer)今日在提交给英国议会的一份文件中称，Facebook今年6月将在英国将推出一系列新措施，以提高广告透明度。

斯科洛普夫称，这些新措施要求，政治广告必须要明确标注。他说，如果想在Facebook上发布政治广告，必须要完成一系列授权程序，还要显示这则广告是谁付费发布的。

斯科洛普夫在这份文件中还称：“正如CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)所言，剑桥分析(Cambridge Analytica)事件是我们违背了用户信任，我们深感歉意。我们错过一次，就要采取措施来避免下次再犯。”

此外，斯科洛普夫还表示，在2019年英国地方选举前，Facebook将严厉打击操控性政治广告技术。

斯科洛普夫此次接受英国议会质询，是填补扎克伯格留下的空缺。本来，英国议会邀请的是CEO扎克伯格，但Facebook随后表示，公司CTO斯科洛普夫和首席产品官克里斯·考克斯(Chris Cox)将替代扎克伯格接受英国议会质询。(李明)