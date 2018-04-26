360一季度净利4.78亿同比降27.5% 称重组中介费所致

新浪科技讯 4月26日晚间消息，360公司发布2018年第一季度财报。财报数据显示，报告期内360公司营收27.52亿元，同比增长12.86%。净利润4.78亿元，同比下滑27.57%。财报称，下降主要系发生重大资产重组中介费用所致。

在第一季度财报发布的同时，360公司还发布了有关2017年度利润分配的公告，称公司将以江南嘉捷2017年年度报告中的净利润为基础，向股东派发红利。

此外，360公司也发布了关于公司召开2018年第一次临时股东大会的公告，第一次临时股东大会召开时间预计在5月14日。

根据重组上市相关协议，360公司承诺2017年至2020年，扣非归母净利润分别不低于22亿元、29亿元、38亿元和41.5亿元，共计130.5亿元。根据360公司4月初发布的2017年年度财报，2017年360公司实现归属股东的扣除非经常性损益的净利润27.5亿元，比首期业绩承诺的22亿元多出5.5亿元。

目前，360的主要收入构成为互联网广告及服务、互联网增值服务、智能硬件业务。根据年度财报，智能硬件业务增长势头较好。导航、游戏、搜索业务继续成为其主要收入贡献来源，360安全卫士、PC浏览器、手机卫士收入有所增长。

根据360方面披露的数据，截至2017年末，PC安全产品的市场占有率为95.66%，平均月活跃用户数达5.15亿，移动安全产品的平均月活跃用户数达3.50亿。