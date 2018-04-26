新浪科技> 互联网 > 正文

360一季度净利4.78亿同比降27.5% 称重组中介费所致

360一季度净利4.78亿同比降27.5% 称重组中介费所致
2018年04月26日 17:26 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 4月26日晚间消息，360公司发布2018年第一季度财报。财报数据显示，报告期内360公司营收27.52亿元，同比增长12.86%。净利润4.78亿元，同比下滑27.57%。财报称，下降主要系发生重大资产重组中介费用所致。

　　在第一季度财报发布的同时，360公司还发布了有关2017年度利润分配的公告，称公司将以江南嘉捷2017年年度报告中的净利润为基础，向股东派发红利。

　　此外，360公司也发布了关于公司召开2018年第一次临时股东大会的公告，第一次临时股东大会召开时间预计在5月14日。

　　根据重组上市相关协议，360公司承诺2017年至2020年，扣非归母净利润分别不低于22亿元、29亿元、38亿元和41.5亿元，共计130.5亿元。根据360公司4月初发布的2017年年度财报，2017年360公司实现归属股东的扣除非经常性损益的净利润27.5亿元，比首期业绩承诺的22亿元多出5.5亿元。

　　目前，360的主要收入构成为互联网广告及服务、互联网增值服务、智能硬件业务。根据年度财报，智能硬件业务增长势头较好。导航、游戏、搜索业务继续成为其主要收入贡献来源，360安全卫士、PC浏览器、手机卫士收入有所增长。

　　根据360方面披露的数据，截至2017年末，PC安全产品的市场占有率为95.66%，平均月活跃用户数达5.15亿，移动安全产品的平均月活跃用户数达3.50亿。

三六零净利润
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有