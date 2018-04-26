网友欲包1100万直升机上天吃自热火锅 只为发条抖音

吃着自热火锅、坐着直升机、在美女导游的讲解下，一站式感受重庆美食美景美女三张城市名片。这不是哪个旅行社的新产品，而是一群来自全国各地的网友，在重庆旅游的疯狂计划。近日，一张微信截图引起了很多重庆大V的转发，据悉，10名网友正计划在重庆预定一架1100万元的直升机，要在飞机上吃火锅看美景。记者获悉，他们费尽周折做这一切的初衷，竟然只是为了在网红城市重庆拍抖音，获得别人的点赞。

网友计划吃直升机火锅宴 受访者供图

10名网友要吃直升机火锅宴

王春雨是本次活动的组织者，也是本次活动为数不多的一名重庆人。王春雨告诉记者，这个直升机火锅宴的参与者是来自全国各地的10名普通抖友，他们将以众筹的方式，在重庆吃一顿美食美景美女齐备的直升机火锅宴。

首先是火锅，王春雨表示，由于直升机火锅宴的户外属性，他们这次选择的是重庆一家自己有工厂的自热火锅品牌麻辣多拿，一瓶矿泉水就能在户外煮起火锅，并在直升机上享用。届时网友可以在直升机上蘸着油碟，品尝毛肚、鸭肠、黄喉等十余道重庆火锅特色菜。

其次是直升机。王春雨告诉记者，为了保持本次的重庆特色，他们将选择一款重庆造恩斯特龙480B直升机，市场价值超1100万元。据悉，本次租赁时间初步定为1小时，目前已经和重庆一家通航公司敲定价格，正在等待申请空域确定起飞时间。届时，可以低空鸟瞰重庆山水美景。

再次是美女导游。王春雨表示，身边很多导游都对这次活动很感兴趣，自告奋勇来免费参加。他们将选择一位重庆美女，活动当天随机给抖友讲解火锅文化和重庆美景地标。

初衷竟只为拍抖音

“我组织这次活动的目的很简单，就是想带大家拍个与众不同的抖音，希望能上个热门，给网红城市重庆争点光。”王春雨表示，在目前爆火的抖音软件上，随处可见以重庆为拍摄对象的热门视频，内容越有创意，网友给你的点赞就越高，你的作品就会被越多人看到，所以大家为了拍出不一样的题材都很拼。

“众所周知，美食美景美女是重庆的三张城市名片，乘坐直升机可以低空近距离鸟瞰山城美景，再吃上一口麻辣鲜香的重庆火锅，再有美丽大方的重庆美女出镜，肯定会有很多人点赞。”王春雨表示。

观察

“抖音大军”席卷重庆各地标

记者调查了解到，随着抖音的火爆，来自全国各地的“抖音大军”成为重庆城区一道壮观的风景线。穿楼而过的轻轨、长江索道、洪崖洞等重庆热门地标，常常被“抖音大军”占领。一座繁华魔幻的“8D城市”正成为广大网友对于重庆的普遍印象。