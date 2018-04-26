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创业者如何平衡本心与AI提供的市场？周航等人这样说

创业者如何平衡本心与AI提供的市场？周航等人这样说
2018年04月26日 16:53 新浪科技
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圆桌对话 现场图圆桌对话 现场图

　　新浪科技讯 4月26日下午消息，2018GMIC大会今日在北京召开，湖畔大学学术主任梁宁、荔枝FM CEO赖奕龙、易到创始人周航出席了“互联网企业的AI战略升级”圆桌对话并参与讨论。

　　从创业者到投资人，转身后的周航有怎样的体验？他坦言，过去作为创业者。只关注自己所在的领域，做投资后涉及到不同的领域，很开眼界，生活的宽度多了很多，也很享受过程。

　　荔枝FM CEO赖奕龙则提到了八年前的一篇文章，其中描述的两个人，分别代表了当时中国互联网两种不同的创业者：“精英的互联网”和“隐藏的互联网”。他们中的W是王兴，L是赖奕龙自己，面对着不同的用户，产生了不同的轨迹。

　　周航回忆起2010年创立易到的往事，笑称只是想做一个随时随地的私人专车，但没做多久就发现了打车的需求，进而做了打车的应用，后面几年三上三下，做得不情不愿。周航表示，或许是自己有车也有司机，对打车痛感没那么强烈，“后来释然了，打车这个产品可能不属于我。”

　　周航称，互联网归根结底是精英创业，不是草根创业。但到自己做投资时，很不喜欢精英项目，相反会热衷于用户基数足够大的产品或者服务，他还以淘宝早年推出的千人千面为例，阐述了借技术筛选用户的过程。

　　快手等应用的崛起也成为了现场讨论的话题之一，赖奕龙认为，淘宝等软件并未占领所有市场，在四五线城市，快手们就有很多机会。

　　梁宁最后抛出了关于创始人本心、AI所提供的市场与社会价值观冲突的问题，赖奕龙表示，社会价值观以后会成为一道铁线，企业还是需要人工干预一下算法，单凭算法是很恐怖的。

　　周航则认为，从自己的教训来说，不要让个人边界成为公司的天花板，要走出去。公司不应该听老板的，也不该听从于所谓的年轻人，而应当听数据的，只有数据才能做到真正以用户为中心。但人性很复杂，是存在弱点的，因此从业者需要理解人性、满足人性，但是不能操纵人性。(何畅)

周航2018GMIC
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