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好未来2018四季度净收入5.041亿美元 同比增长59.4%

好未来2018四季度净收入5.041亿美元 同比增长59.4%
2018年04月26日 16:42 新浪科技
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好未来2018四季度净收入5.041亿美元 同比增长59.4%
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　　新浪科技讯 北京时间4月26日下午消息，好未来教育（NYSE：TAL）公布其截至2018年2月28日的2018财年第四季度和全年未经审计财务报告。财报显示，好未来2018财年第四季度净收入为5.041亿美元，增幅59.4%；归属于好未来的非美国会计准则（Non-GAAP）净利润为8210万美元，增幅为83.9%。

　　2018财年第四季度业绩摘要：

　　- 净收入从上年同期的3.163亿美元增长到本季的5.041亿美元，增幅59.4%。

　　- 经营利润从上年同期的4340万美元增长到本季的6690万美元，增幅为54.0%。

　　- 非美国会计准则经营利润从上年同期的5380万美元增长到本季的7950万美元，增幅为47.7%。

　　- 归属于好未来的净利润从上年同期的3430万美元增长到6950万美元，增幅为102.9%。

　　- 归属于好未来的非美国会计准则净利润（不考虑股权激励费用）从上年同期4470万美元增长到8210万美元，增幅为83.9%。

　　- 基本和摊薄每ADS净收益分别为0.13美元和0.12美元。非美国会计准则基本和摊薄每ADS净收益（不考虑股权激励费用）分别为0.15美元和0.14美元。每三份ADS等于一份A类普通股。

　　- 截至2018年2月28日，现金、现金等价物和短期投资合计余额为14.989亿美元，截至2017年2月28日的余额为6.997亿美元。

　　- 总学生人次从上年同期的约1,336,600增长到本季的约2,615,760，同比增长95.7%。 

　　截至2018年2月28日的2018财年业绩摘要：

　　- 净收入从上年的10.431亿美元增长到17.15亿美元，同比增长64.4%。

　　- 经营利润从上年的1.346亿美元增长到2.086亿美元，同比增长55.0%。

　　- 非美国会计准则经营利润从上年的1.707亿美元增长到2.558亿美元，同比增长49.8%。

　　- 归属于好未来的净利润从上年的1.169亿美元增长到1.984亿美元，同比增长69.8%。

　　- 归属于好未来的非美国会计准则净利润（不考虑股权激励费用）从上年的1.53亿美元增长到2.456亿美元，同比增长60.5%。

　　- 基本和摊薄每ADS净收益分别为0.38美元和0.34美元。非美国会计准则基本和摊薄每ADS净收益（不考虑股权激励费用）分别为0.47美元和0.43美元。

　　- 2018财年季度平均学生人次从上年的约983,680增长到约1,862,410，同比增长89.3%。

　　- 截至2018年2月28日，好未来在42个城市共设有594个教学中心，多于截至2017年2月28日设于30个城市的507个教学中心。

　　“好未来在2018财年取得了稳健的增长，而且第四季度业绩良好。这主要得益于学生人次的快速增长以及业务效率的全面结构化提升。”好未来首席财务官罗戎先生表示，“在2018年财年，我们仍持续关注前沿教育科技项目、加强在线教育产品研发，为提升教学教研经验及相关运营效率做努力。”

　　罗戎补充道：“展望未来，我们在2019财年将继续保持核心业务的健康增长，并将进一步推进在线教育的积极发展。我们将一如既往地致力于投资研发，以实现长期增长。”

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