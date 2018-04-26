巨人网络2017年净利润12.9亿元 同比增长20.71%

新浪科技讯 4月26日早间消息，巨人网络（002558.SZ）发布2017年财报。2017年全年，巨人网络实现营业收入29.07亿元，同比增长25.10%，实现归属于上市公司股东的净利润12.90亿元，同比增长20.71%。

其中，电脑端网络游戏业务实现营收10.96亿元，同比降低15.73%。移动端网络游戏业务实现营收14.13亿元，同比增长47.74%，手游占游戏相关业务收入的比重自2016年的41%上升到55%。

报告期内，公司通过对深圳旺金金融信息服务有限公司的收购推进了互联网金融科技板块业务的落地。2017年，互联网金融服务实现营收3.13亿元。

公司正密切关注互联网医疗相关政策落地情况，相应调整公司在互联网医疗领域战略发展规划，积极寻找具备资质优质合作伙伴，通过合资、合作、股权投资、产业并购等方式延展相关产业，探索相关领域的发展机会。

经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，公司2017 年度利润分配预案为：以2017年12 月31 日的公司总股本2,024,379,932股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2.0 元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会批准后实施。