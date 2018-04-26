人人车获3亿美元新一轮投资 高盛领投腾讯滴滴等跟投

新浪科技讯 4月26日下午消息，汽车交易服务平台人人车宣布，已获得3亿美元新一轮投资。此轮融资由高盛集团领投，腾讯、滴滴等跟投，易凯资本担任本轮融资独家财务顾问。

人人车创始人兼 CEO李健表示，“人人车已经从单一的二手车交易服务走向了综合型交易服务的新阶段。本轮融资之后，人人车将继续加强人才引进，加强团队建设，提升核心技术以及创新业务的战略等级，打造以汽车交易为核心、技术和数据驱动的综合汽车交易服务平台，引领行业向精细化、高效化发展”。

领投方高盛集团表示，”在过去的几个月时间里，人人车增长速度证明了其实力，我们非常看好人人车用技术驱动行业持续发展，看好人人车与滴滴的战略合作，相信人人车将给中国的汽车流通、汽车服务带去新的变革和发展动力。”

公开资料显示，人人车成立于2014年4月份，在过去几年的发展中，已经获得多轮融资。2017年9月25日，人人车获得只有滴滴一家参与的2亿美金战略投资。同月，人人车还获得1.5亿美元D轮融资，新投资方包括汉富资本、中民投资本、新浚资本和普思资本，战略投资方腾讯继续注资，顺为资本、策源创投、红点投资等早期投资者跟投。

2018年，二手车市场竞争激烈，人人车与车好多集团正面交锋。3月1日，人人车宣布与滴滴出行达成合作协议，双方将联手为滴滴平台上的车主提供包括二手车、新车在内的高性价比车源和用车解决方案。巧合的是，在同一天，车好多集团宣布完成由腾讯领投的8.18亿美元C轮融资。（韩大鹏）