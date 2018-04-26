搜狗高管解读财报：今年内还会推出多款智能硬件产品

新浪科技讯 北京时间4月26日下午消息，搜狗（NYSE：SOGO）昨日发布了该公司截至2018年3月31日的第一季度未经审计财报。财报显示，搜狗第一季度营收为2.484亿美元，同比增长53%。按照美国通用会计准则（GAAP）计算，第一季度归属于搜狗的净利润为1530万美元，同比增长25%；不按美国通用会计准则（Non-GAAP）计算，第一季度归属于搜狗的净利润为1960万美元，同比增长56%；稀释后的每股净利润为0.05美元。

财报发布后，搜狗CEO王小川、CFO周毅等公司管理层召开电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问。

以下即为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

瑞士信贷分析师托马斯·庄（Thomas Chong）：我的问题关于搜狗手机输入法。考虑到这是搜狗第二个具有大量用户群的引擎，同时也是搜狗核心应用，您能谈一谈搜狗手机输入法的未来策略吗？

王小川：对于输入法，我们的策略分为两个部分，一部分是进一步扩大我们的市场份额，第二部分是探索输入法的商业化。搜狗输入法本身的市场份额扩大非常快，年对年增长41%，但我还想继续强调一下这款产品本身的重要性。我要强调两点，首先输入法实际上是一个超级应用，在手机上，每十个输入法用户当中，会有一半的人用搜狗输入法替代他们原来的输入法，而且在替代掉原来的输入法之后，会占半个屏幕，而且日均使用搜狗输入法的时长超过一小时，能在各种场景当中，自如地与所需要的中文应用进行交互。

第二点，搜狗输入法不仅用户量巨大，而且黏性也非常强，刚才我们也提到了，搜狗在这个领域处于有利的市场地位。我们有信心继续扩大这种竞争优势，扩大搜狗输入法的市场份额，一方面是通过继续做好产品创新，提高用户的留存率，使得手机厂商等合作伙伴更加认可我们的产品品质和品牌。另一方面，则是从扩大与手机厂商的合作入手来提高输入法的预装率，让许多用户一打开手机就能找到搜狗输入法。

第三个方面，我们其实已经看到，之前我们通过搜索的推荐功能实现了一定的变现，并且在此基础上探索更多的场景，因为过去我们的输入法市场份额还没有过半，因此进行大范围的服务推荐，我们认为会有一定的难度。随着市场份额的持续提升，而且现在已经过半，所以接下来增加用户使用搜索推荐功能覆盖率的时机已经更加成熟。

其次，在用户搜索过程中，我们看到他们对信息和服务有很大需求，所以我们也在探索更多的产品形态创新，以用户体验为导向去为用户创造有价值的服务和信息的分发。最后，在输入法的大数据能力方面，我们也提到过很多次，但这种能力仍然还没有得到充分的释放，那么现在通过用户每天900亿次的打字量，我们获得了跨场景的海量自然语言数据和用户行为意图。

这可以帮助提高我们做好用户的跨向精度，帮助我们向信息流和互联网金融等业务上的发展。在我们的内部测试中，我们已经看到输入法数据在现金贷的用户画像上有很大作用，能帮助我们定位优质用户，实现精准风控。具体措施将在今年在内部逐步实现，所以在有明确进展时再透露更多的信息。

摩根大通分析师亚历克斯·姚（Alex Yao）：我有几个有关搜狗与腾讯合作的问题。第一个，我们看到微信搜索功能出现了一些新变化，管理层能否谈一谈这些变化对搜狗搜索的冲击？例如，许多程序的当前优先级似乎都比以前更高了。这会不会对微信搜索中的搜狗一般搜索用量带来影响？

第二个问题，你们能稍微介绍一些微信搜索与搜狗一般搜索整合的最新进展吗？如果与我们分享诸如流量、用户量以及点击率等数据？最后一个问题，公司是如何看待微信搜索的潜力？

王小川：首先，作为我们最大的股东，腾讯在2013年与我们达成战略合作以后，双方的合作方向已逐步转向与微信搜索的深度合作。所以，关于我们看到小程序的事情，实际上腾讯搜索并没有优先采用来自小程序或腾讯资产的内容。腾讯的原则是搜索基于用户的需求、相关性、即时性等这些因素，微信团队目前也在加强与搜狗的合作，去满足用户搜索需求。这种整合已经提升了用户在微信平台上的活跃度。

我可以跟大家分享一个数据，目前在微信搜索当中，搜狗搜索板块每曝光一百次，只要用户能看到，那么点击率超过30%。微信团队目前并不是在做商业化，更多是在调整它的搜索功能以及改善用户搜索体验。比如我们看到微信平台正在调整它的交互界面，在搜索结果下面增加了一些层，使得搜索界面变得直观和方便，让用户找东西变得更方便，包括朋友圈、公众号、小程序、视频和音乐，会有更多的位置来帮助推荐搜狗百科和我们网页搜索的内容。首先我们还是在调整内容，还没有开始商业化的工作。

摩根大通分析师亚历克斯·姚（Alex Yao）：管理层能否谈一谈对搜狗一般搜索在微信搜索中实施商业化的看法？

王小川：这个需要我们与腾讯商业化一块进行的，所以在微信商业化策略定下来之后，我们也就能确定这一块的发展方向了。

高盛银行分析师Piyush Mubayi：我的问题与成本有关，第一季度搜狗流量获取费用（TAC）更高，而销售和行政管理（SG&A）费用更低，请问管理层对此如何看？这些费用支出是否预示着2018年全年趋势？就收入方面，管理层能否详细谈一谈腾讯自然增长和搜狗自身的流量趋势？

周毅：我先来回答有关成本方面的问题。第一季度，流量获取成本在营收中所占的比例比去年同期增长了9个百分点。所以，毛利率也相应地下降了8-9个百分点。这种趋势会在今年余下时间继续。我们预计流量获取成本在全年营收中的占比将达到10%-18%，也就是说比2017年高出8-9个百分点。

所以，我们正在积极获取流量，以便可以将我们的服务优先提供给广告商。这将有利于公司在营收和利润上的表现。至于这个季度的流量贡献，有24%属于自然增长，38%由腾讯渠道贡献，另外38%由原始设备厂商渠道贡献。相比上个季度，变化并不大。至于今年剩余时间，我们预计搜狗自然增长渠道会更快。在两年时间内，这种贡献将从当前24%的水平上升至30%。至于原始设备厂商渠道，我们预计占比会保持稳定，而腾讯渠道在今年余下时间也会保持稳定。

高盛银行分析师Piyush Mubayi：看起来，流量获取费用在营收中非自然部分几乎超过60%，为什么会那么高？

周毅：如果你比较流量获取费用在已获取流量中的比例，那么比率接近于60%。所以，考虑到市场竞争，流量获取费用在今年大幅增加。我们需要与原始设备厂商渠道来分担其中大部分费用，我的意思是已获取流量。

王小川：今年年初的时候，有几个小的搜索厂商参与了这样的一个竞价，这样的竞价策略对他们来说其实是有亏损的。这注定是一个不会持续长久的流量购买形式。

中金公司分析师娜塔莉·吴（Natalie Wu）：众所周知，搜狗一直通过非同寻常的人工智能能力来实现与竞争对手的差异化，但我们看到搜狗和竞争对手之间在研发支出上仍然有非常大的差距，所以我们想知道搜狗将采取哪些措施，确保自身未来在人工智能相关领域的领先优势？

王小川：我们在做搜索人工智能的时候，最大的一个特点是我们特别清楚自己的战略目标，即我们特别强调以语言为核心去工作。所以这样的话，我们看到竞争对手的投入是非常分散的。我们就是强调自然语言的处理与理解，以这种语言理解为核心，包括相关的语音、图像、对话、问答以及翻译这样的技术，不会去做其他方面的OS或是分散精力的方向，所以搜狗就能在自己擅长的领域处于领先地位，既隶属于我们现有场景，也是我们非常擅长做的事情。

另外在人工智能技术方面，我们也在不断扩展使用场景，不再局限于输入法里面。我们在三月份推出了搜索翻译机，这款产品充分利用了我们在语音、在翻译方面的积累，使得我们在自然交互里面离用户更近，而且我们这样的一个产品比竞争对手更提前就开始落地到硬件里了。

另外一块是我们强调的语言技术，把它用到我们的服务中，就在今天下午刚刚举行的发布会上，我们推出了搜狗搜索升级产品，可以搜索全球权威健康信息，这就需要用到我们许多自然语言处理技术，尤其是在医疗方面，还有翻译技术，使得我们能用中文检索到国外的权威信息，所以我们用到的技术也拓展到更多的入口层面和服务层面。

所以，从技术层面讲，我们有着清晰的技术路线图，并且在用户量、行业品质等这些关键指标上拿到了第一名的位置。另外在落地到产品的路线图上，我们的战略也非常的清晰，而且总是最先落地的，不管是同声传译、海外医疗信息的获取，还是翻译机的发布，所以从业务层面到技术层面，我们都领先于竞争对手。

八六证券分析师吉尔·张（Jill Zhang）：我有两个问题，一个有关核心搜索，另一个有关智能旅行翻译宝。在核心搜索业务上，管理层能否详细谈一谈第一季度营收增长？这种增长有多少是由流量增长贡献的，又有多少是受商业化的改善所驱动？第二个问题关于智能旅行翻译宝。我们注意到最新发布的翻译机表现很不错。管理层能否跟我们分享一下发布以来的销售量，以及年度销售目标？公司是如何看待这项业务的？当你们在下半年发布智能新硬件的时候，那会对2018年第二季度的财务情况带来哪些影响？公司对智能硬件业务的长期增长策略是什么？

周毅：我先来回答有关营收的问题。第一季度总营收同比增长41%，其中，核心搜索业务收入同比增长47%。所以，大概17%的营收增长是由流量增长贡献，大约30%的增长则是得益于商业化改善。

王小川：说到搜狗翻译宝，对于手机而言，现在的使用场景是在飞机上以及出国旅游中，所以面临着网络不通的问题。那么在这种情况下，手机本身的翻译功能是不能工作的。所以，我们在翻译机上做了更强的离线的翻译功能，需要动用更多的计算力，比如翻译机里面有6颗CPU，而且为了提高语音识别的精度，我们在翻译宝里面装上了麦风矩阵，这是大部分手机没有配备的硬件能力，使得搜狗翻译宝的翻译效果好于手机。

这款翻译机在发售当天即售罄，今年的销售目标是在10万以上、100万以下的规模，因为我们在去年还是前年推出了糖猫智能手表，智能手表销量相对更大一些，去年销量超过100万部，使得搜狗积累了很好的硬件研发能力，让我们有了翻译技术之后，在几个月时间里面就推出了从工业设计到本身品质都占据行业最优位置的翻译机。

至于未来，我们还会在今年内推出不止一款的智能硬件，从翻译机释放的人工智能产品到以后更加大众化的硬件产品，今年也会进行发售，这就更加强调我们自身的入口能力和自然交互能力。从2018年全年趋势看，硬件会在我们公司的营收占比上有一个稳步的上升，毛利率也会相应的提高，但是我们做硬件的目的本身不是为了追求收入，而是会将这些收益投入到我们的研发中，提升后面的服务能力。(凡萧)