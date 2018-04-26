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红杉起诉币安内幕：与IDG估值相差超10倍

红杉起诉币安内幕：与IDG估值相差超10倍
2018年04月26日 13:51 《财经》杂志
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　　红杉针对全球最大数字货币交易所之一的币安，发起了一场资本狙击战。

　　投资谈判破裂，红杉资本针对全球最大数字货币交易所之一“币安”的创始人赵长鹏发起诉讼。香港高等法院在2018年4月24日对此做出一审判决。《财经》记者获得了这场诉讼案件的判决书全文。

　　据判决书显示，币安与红杉洽谈的A轮融资估值5亿元人民币，红杉投资6000万元人民币，占股10.714% 。但随后币安与IDG资本进行接触，IDG资本给出了4亿美元（合约25亿元人民币）和10亿美元（合约63亿元人民币）的两轮估值，最高超出红杉估值的10余倍。

　　双方的争议集中在，币安在跟红杉谈判过程中同时跟另一家资本IDG进行洽谈。红杉认为币安违反了“排他”协议。而币安则辩称与IDG洽谈的为B轮融资，并不在跟红杉签署的A轮融资范围内。红杉针对币安向香港法庭申请了单方面禁令，币安则提出抗议。

　　香港高等法院在4月24日的判决书中宣布，将撤回禁令。目前香港高等法院尚未做出终审判决，双方仍不排除继续上诉可能。《财经》记者就此询问了红杉资本和币安公司，截止发稿前双方均未做出回应。

5亿估值与排他协议5亿估值与排他协议

　　判决书显示，红杉和币安的投资谈判开始于2017年8月左右。2017年8月25日，双方达成了投资意向书（Term Sheet），并于9月1日签署合同。

　　投资意向书中规定，红杉向币安投资价值约6000万元人民币的A轮融资，占股10.714％，币安此轮估值为约5亿元人民币。同时，红杉同意将向币安的日本分公司提供价值约人民币3000万元人民币的过桥贷款。

　　香港高等法院指出，根据股权结构表，红杉是币安除了种子轮融资以外的第一个外部投资者。红杉声称，在红杉和币安签署的条款中约定，在A轮融资过程中双方的沟通和投资应该是“排他的”。条款到期日为承诺函的6个月之后，即2018年3月1日。

　　谈判破裂与新竞争者

　　红杉和币安的融资谈判一直持续到2017年12月中旬。12月14日币安对红杉提出，现有股东、天使投资人认为红杉在A轮融资中给出的估值太低了。

　　IDG资本也在跟币安洽谈投资事宜。判决书显示，币安向法院证明他们跟IDG沟通的是B轮投资，前提条件是币安已经完成了A轮融资。IDG给币安的B轮投资总计为1800万美元，将分B1和B2两轮完成。B1轮币安的估值为4亿美元（合约25亿元人民币），B2轮币安的估值将达到10亿美元（合约63亿元人民币）。这远远高于红杉对币安5亿人民币的估值。香港高等法院认为，目前尚不能确定红杉有没有被告知IDG给出的这两轮估值。

　　12月17日，红杉试图向币安给出一项新提案。但在12月18日凌晨，币安方面告诉红杉，现有股东和创始人不太能接受这份新的提案。同时提到，IDG将在今天或明天签署股权认购协议（SPA）。

　　12月19日，红杉向币安发送了一封律师函。红杉抗议币安在与红杉以外的第三方进行投资谈判，认为这违反了双方之前签订的“排他”条款。红杉要求币安在12月20日前停止与其他投资机构的沟通，同时根据原条款继续完成跟红杉的A轮融资，否则将对币安发起法律诉讼。

　　币安回信称，和红杉的约定只适用于A轮融资，不应该影响币安以更高估值向其他投资机构寻求后续融资。币安不断收到第三方投资机构更高估值的投资邀约，币安对这些投资的初步回应跟与红杉的A轮融资没有冲突。

　　币安称，自己一直在和红杉的A轮融资保持积极合作的态度，目前的谈判僵局是因为双方无法就具体条款达成协议。在此之后，红杉和币安没有再进行更多的后续沟通。

　　禁令狙击战

　　2017年12月27日，红杉单方面向香港法庭申请了一项禁令，禁止币安公司跟其他投资者进行谈判。香港法庭批准了禁令。

　　币安对禁令提出了抗议。币安认为，红杉不通知币安单方面申请禁令是在滥用诉讼程序。同时币安声称，红杉曾提出有利于红杉的排他性条款，在双方协商的过程中被币安给拒绝了。红杉如今指出的“排他性”条款是一种错误的解读。

　　红杉则称，禁令没有通知对方是因为担心，如果一旦通知币安会紧急与IDG签署投资合同。这将造成红杉无法解决的问题。

　　2018年4月24日，香港高等法庭在一审判决书中宣布将撤销禁令：“获得禁令的确将使原告（红杉）获得某种胜利，并有可能使被告（币安）回到谈判桌上。如果禁令尚未生效，我将撤销禁令。”目前香港高等法院尚未对此案件做出终审判决，双方仍不排除继续上诉可能。

　　作为全球最大的数字货币交易所之一，币安上一个季度利润高达1.5亿美元。币安在2018年4月公布了最近一季度公告，称销毁了2,220,314BNB（约合3000万美元），是该季度利润的20％。

　　据媒体报道，此前币安创始人赵长鹏接受彭博社采访时曾表示，币安发展的很好，不需要外部资金。只有在风投可以帮助币安与监管机构合作获取运营执照的情况下，他才有兴趣谈后续合作。

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