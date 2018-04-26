知乎启动用户权益保护：采取白名单许可方式

新浪科技讯 4月26日下午消息，今日知乎对外宣布启动用户权益保护升级，针对除信任的搜索引擎外的第三方机构，将采取白名单许可的方式，规范知乎内容的使用标准。

据了解，第三方可以在尊重用户隐私权、版权等关键权利的基础上，通过官方合作渠道申请加入白名单。知乎所公布的合作原则包括：不获取知乎禁止抓取的内容页面，包括但不限于用户设置了禁止转载的页面；不对知乎页面做转码、缓存操作等。

知乎努力通过多重手段维护用户权益，如用户在个人设置中点选“在站外搜到我在知乎创作的内容时，我的用户名将不会被显示”，可以避免搜索引擎索引知乎内容时，对个人信息的直接展示。此外，用户还可以选择“匿名回答”，知乎管理员在后台也无法获知用户 ID。

知乎的版权工作围绕确权、授权、维权三个层面展开。确权方面，知乎已与中国版权保护中心DCI合作，对用户的原创内容进行版权登记。维权方面，知乎则通过建立站内外绿色维权通道，与腾讯合作上线“微信公众号侵权投诉”产品等手段，处理侵权投诉。 授权方面，知乎提供付费转载和禁止转载等功能。

知乎相关负责人表示，知乎作为平台方，希望通过此番升级，更主动地帮助用户维护自身合法、合理权益，也促进内容行业健康发展。 知乎也将不断通过技术、法律等手段，夯实和加固对于各项用户权益的保护能力。（宵寒）

以下为关于知乎用户权益保护升级的公告全文：

为了保护用户的合法权益，知乎将对用户隐私做升级保护。主要措施为，针对除信任的搜索引擎外的第三方机构，将采取白名单许可的方式，开放知乎内容的使用。

第三方必须在尊重知乎用户隐私权、版权等关键权利的基础上，通过官方合作渠道申请加入白名单。具体合作原则包括但不限于：

遵循协议，不去获取知乎禁止抓取的内容页面，包括但不限于用户设置了禁止转载的页面；

符合 CC 协议，如果需要以原生页面展示知乎内容，必须提前获取用户授权，欢迎使用「付费授权」通道；

不对知乎页面做转码、缓存操作。用户或知乎对内容作出修改、删除等操作时，需有即时同步机制；用户做实名匿名的展示切换时，必须即时同步修改；

保护知乎用户包括但不限于用户针对站外展示做的隐私、图片水印和禁止转载等设置的权利；

知乎官方支持的内容获取方式

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合作内容接口

同时，我们将在近期升级用户隐私协议，进一步向使用知乎产品的用户，明确告知我们所获取和使用的用户信息，请求大家的了解和确认。

用户权益保护是知乎服务的根基。我们仅会对于提供和提升服务所必需的用户信息做获取和使用，并会不断地通过技术、法律等手段，夯实和加固对于各项用户权益的保护能力。感谢知友们的信任，也希望获得行业合作伙伴们的理解。