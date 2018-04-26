果小美新一轮融资遇阻 但这并不意味着公司要完了

来源：36氪

文 | 张雨忻、杨林

4月25日，“果小美要解散”、“果小美大裁员”等传闻从脉脉上迅速传播开来。36氪第一时间联系了无人货架公司果小美CMO胡冠中，对方表示解散是莫须有的事，“我现在就在北京办公室里，果小美一直都会在。” 但对于裁员一事，对方尚没有给出明确答复。

不过，果小美确实遇到了一些问题。36氪获悉，果小美新一轮融资遇阻，原计划在4月中旬可以公布的融资消息没了下文，因为融资款一直未到账。一位参与过果小美过往融资的机构投资人曾在4月初告诉36氪：“果小美新一轮融资差不多了，计划下个星期开发布会。” 但这个融资发布会并没有如期举办。

今年1月，作为果小美的独家合作FA，指数资本的创始合伙人田东升曾告诉36氪：“果小美过年后会有个大消息公布。” 虽没有明确表示是什么消息，但在36氪的追问下，田东升默认了这会是一个融资消息。

可以推断，果小美在农历年前就已经在积极推动新一轮融资。并且阎利珉也在这个时间点说过：“我们马上会拿一笔战略投资的钱，现在再拿VC的钱已经没有意义了。“

36氪从多个信源处获悉，果小美本轮融资的领投方原本为阿里，的确为一笔战略投资款，但在融资的关键时刻，阿里内部却对这笔交易出现了意见分歧。

一位接近本轮融资交易的知情人士告诉36氪：“阿里内部有两股势力在掐架，一方赞成投资，因为阿里在战略上确实需要果小美来完善新零售布局，并且还有计划未来把果小美并入饿了么；但另一方则坚决反对。”

阿里的内部分歧使得这次融资的步伐不得不放缓。到了4月，阿里是否依然会是这次融资中的领投方已经不太确定了。上述参与过果小美过往融资的投资人告诉36氪：“阿里可能是领投方，也可能退身为一个战略合作伙伴。”

但是，虽然融资遇阻，果小美还没有出现资金链断裂的危机。一位果小美员工告诉36氪：“公司账上还有超过一亿的资金，发半年的工资应该没什么问题。”

从运营数据上来看，果小美的确一直在加速快跑。4月25日，果小美对外披露了几个数据：截止目前日均交易额已破百万，服务企业超8万家，业务覆盖全国59个城市，货架终端数量近10万。而据36氪了解，实际上果小美的日均交易额已经远超过100万。

所以，一个合理的推断是，公司在业务层面并没有太致命的问题，大概率还是遇到了无人货架创业者们都会面临的问题：快速扩张到了一定阶段，资金压力和粗放管理带来的问题逐渐凸显，不得不暂时停下来做战略收缩。

另一方面，融资没有如期顺利完成可能也影响了团队士气。而在这个节骨眼上从内部传出裁员、甚至就地解散等传闻，很可能是管理团队内部出现了分歧。一位业内人士告诉36氪：“前天深圳的新零售峰会上，嘉宾里只有阎利珉没有出现。”

作为无人货架领域的创业公司，果小美有着一个堪称豪华的团队配置：创始人兼CEO阎利珉是原阿里聚划算总经理，总裁殷志华曾是美团华东大区总经理，这背后还有IDG、蓝驰、祥峰、峰瑞等明星投资机构在过往数轮融资中的不断下注。

在过往的4轮融资中，果小美的融资总额已经达到5亿元。阎利珉的观点一直很鲜明：“不要在乎毛利、得先快速把规模铺上去，而且融资要跟上。” 所以，拿到大钱的果小美从去年底开始一直在快速扩张。

但无人货架这个业务模式本身的确存在一系列难以解决的问题，比如盗损率高、毛利低、前端点位扩张和后端供应链建设的节奏难以匹配等，几乎每个创业者都要面临一笔算不清的账。所以，无人货架领域的创业者都有着各自的故事。

阎利珉的背景使得果小美找到了一个其他无人货架公司都很难讲通的故事：用无人货架做“轻骑兵”，快速铺进办公室吸引流量，然后把这些流量导入到线上，用电商的爆款思维复制聚划算或拼多多的模式。在阎利珉看来，“就算卖零食毛利低，甚至亏钱，但如果能成功的把流量转化到线上，就全赚回来了。”

如果团队能力跟得上，这个逻辑是成立的。今年年初，果小美已经在微信服务号上推出了拼团活动，提供包括纸巾、水果等产品在内的拼团，而这些“聚划算式”和“拼多多式”的业务也是果小美能把日销数据做到数百万的一个重要原因。

但即便在一些城市通过“线上+线下”的模式跑通了业务，果小美在扩张到二三四线城市的过程中大概率遭遇了不可控的局面。据脉脉实名认证的用户爆料，城市经理刷单、盗损率直线上升、甚至用户需求本身就不明显等问题都无法避免，这给公司的整体运营带来较大负担。

所以，和当初的猩便利一样，裁撤三四线点位以及相应的裁员或不可避免。而一位近期收到果小美入职offer的人告诉36氪：“公司说由于内部原因导致我的入职被延期了。”

无人货架在2017年下半年突然间成了最炙手可热的风口。据36氪不完全统计，这条赛道在半年内涌入了超过50家创业公司，接近50亿人民币的风险投资。论规模和速度，已经超越了当年的共享单车。

然而，这场狂欢的时间却也前所未有的短。2018年1月开始，风云突变，猩便利紧急战略性收紧、领蛙被便利蜂收购、七只考拉裁员九成的消息就一个接一个曝了出来。狂飙了半年的无人货架行业突然之间就进入到了中小玩家寻找买家、大面积裁员的阶段。

这是一场极其强调融资能力的游戏，当时刚完成大额融资不久的果小美和每日优鲜便利购可能是彼时战场上最强的两个玩家。可如今，在经历了一场残暴的欢愉过后，一旦融资节奏放缓，谁也无法避免收缩战线的决策。

果小美的新一轮融资什么时候会来，或是说究竟还会不会来尚不可知。但如今，解决好团队内部问题、放慢脚步做精细化运营或是当下最重要的事。