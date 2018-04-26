揭秘网红生产线:从素人到网红最快1个月 最高月入8万

封面新闻4月25日消息，4月23日，位于成都锦江区东大街某写字楼39层，骆文军，某网红经纪公司的负责人，正透过办公室巨大的落地窗欣赏窗外风景，摆在他面前的不仅是林立的高楼，还有网络直播的一片蓝海。

数据显示，2017年我国网络表演（直播）市场整体营收规模达到304.5亿元，网络直播用户规模达到4.22亿人，年增长率达到22.6%。不少年轻人趁着这股直播热潮，一跃成为月入过万的网络主播。

事实上，这些网络主播背后，也有专业经纪团队精心布置好一切。近日，记者也走访了成都的网红经纪公司，了解从一个“素人”（非明星、网红的普通人）到“网红”的全过程。

个例：95后网红女主播 月入3万元

网红经济公司墙上贴满主播艺术照。

今年22岁的笑笑是一名网络主播，在某知名直播平台上拥有20万粉丝，在圈内也算是红人，而她另外一个身份是成都某文化传媒公司的签约艺人。

表演专业出身的笑笑长相甜美，从大学二年级开始接触网络直播，最初也只是作为娱乐消遣。毕业后，她经朋友介绍，去了某个平台做网络主播，靠着礼物打赏，两个月就赚了6万块。

尝到甜头后，她开始接触不同的直播平台。去年9月，笑笑看到成都一家文化传播公司招聘艺人的启事，通过一系列面试，成为该公司签约艺人。

近日，记者探访了这家位于成都青羊区的网红包装公司。公司配有专业的录音棚、化妆间和舞蹈房，以及20多个精心布置的直播间。舞蹈房内，几个身材高挑的艺人正在进行形体训练。而在直播间内，几个年轻女孩正在对着手机镜头直播。

该公司运营总监邵暑东介绍，从去年6月成立至今，不到一年的时间签约艺人已经有1189名，而这只是成都众多网红经纪公司中的一家。

包装：打造网红主播最快只需要1个月

网红经济公司直播间内景。

从“素人”到网红主播，需要经历一个坎坷的过程。所有进入网红经纪公司的艺人，都需要经过严格面试和筛选。上述公司负责人邵暑东介绍，公司会考察他们的五官、性格和才艺，五官端正、性格开朗并具备一定才艺的人，才有可能成为公司签约艺人。

成都另一家网红经纪公司负责人骆文军说：“长相精致，或五官气质佳，或得有一定才艺和个性之处。”才艺方面，唱歌、跳舞都是最基础的，最好是会演奏乐器，而且具备专业水平。

此外，还有一家公司负责人李旭提出对艺人自身条件要“多维度衡量”，包括语言能力、沟通能力、知识储备以及对社会的认知、甚至对于生活的理解等等，而不是纯看颜值。

公司签约只是第一步，这些“有潜质”的新人进来后，公司会对他们进行重点培训和包装，开设穿搭、妆容设计等基础课程，供艺人选择学习。“从一个素人成长为主播，一般需3个月。学习能力比较强的，最快只需要1个月。”邵暑东说。

而经过选拔出来的主播一旦正式入职，每天至少要直播3个小时，多的甚至要6-7小时。“不是每个网友点进直播就会一直看下去，直播时间够长，吸引的人才越多，才越有机会发展成粉丝。”

推出：主播流失率高达90% “情商高”才干得久

直播间内网红正在直播。

据了解，新入职网络主播收入来源主要靠网友打赏，但前期收入也非常不稳定。有的主播会因为一段时间收入减少而放弃，因此主播流动性也非常大。

骆文军说，如今人人都能当主播，但要成为网红主播并不是一件容易的事，来公司应聘的人能坚持做下去的只有10%左右。“既要有毅力能坚持，还要能保持平常心，只有情商高的主播才能做得长久。”

流失率高的现状，李旭也深有体会。“我们公司真正能坚持做下去，并走在前端的只有几人。三个月实习期过后，只有30%的人还留着，也就是说，淘汰率高达70%。”

什么样的主播才算是“高情商”？怎样才能走的更远？骆文军认为，最重要的是要把粉丝当朋友。“和粉丝找到一个聊天的共同点，人家喜欢你的性格、聊开心了，才会进行后续消费。如果主播只是抱着要礼物的心态，那肯定做不长。”

邵暑东提到，类似直播周年纪念日会，有的主播都会和粉丝一起线上庆祝，也会为个别粉丝准备惊喜。一些女主播平时也会为粉丝们准备些贴心小礼物，亲手做小饼干给各地粉丝寄过去，冬天为东北地区的粉丝织围巾。“走心的套路加之适当的距离感，更有益于主播和粉丝间的相处。”

盈利：超过60%月入过万，收入高也有运气成分

对外界而言，大家最好奇的是网红究竟能挣多少钱？她们背后的“包装”公司如何盈利？

骆文军所在公司，目前活跃在线上的两千多名网红主播中，月收入1万-2万的占比超过60%，其次是4万-8万的，只有几千元或者超过8万元的都是少数，而月收入上百万元的更是“凤毛麟角”。当然也有运气成分，有的主播就是会遇到很大方的粉丝，一送礼物就是几万元。

按照他的说法，直播这种模式下，公司主要的收入模式是分成。一般规矩是主播收到礼物，平台分成30%-50%，经济公司分到10%-15%，最低5%。主播个人分到40%-50%。按照平台的不同，可能比例会稍有差异。

如果是提供全方位网红包装的公司则略有不同。邵暑东形容公司是“前期经纪公司养艺人，后期艺人养公司”。他介绍，前期公司负责旗下艺人的课程培训、与商家接洽，费用都由公司承担。后期，当主播有了一定关注度和粉丝量后，便可接广告、推销产品等商演活动，在于公司进行分成。

虽然并未说明具体收益分成，但该公司负责人透露，公司收益情况符合“二八定律”，即公司签约培养的艺人中有80%会走，最后20%的留下来。而这20%的人的收入，会填补80%的没有做出成绩的人让公司亏损的钱。

专家：网红要传播有价值的内容

网红在当下已成为一种正式职业，如何看待“网红经济”？

易观智库资深分析师薛永峰说，网红公司是随着娱乐业发展而出现的新的商业模式。前期，这个行业的门槛比较低。后期，由于监管的规范和受众审美的提高，职业门槛会越来越高，所以现在市面上出现很多网红经纪公司，专职做网红的孵化和打造。

他认为，现在“网红”跟“明星”几乎没有差别，网红公司的大量出现是娱乐化和互联网时代的一种趋势，只要在正常监管范围内运行就可以了。

高新区移动互联网秘书长张正刚说，网红经济超越了传统的“先产生流量，再把流量商业变现”的模式，一个个网红个体本身就是基于人格特质的IP资源。

而网红不仅意味着商业领域的新思路，更是一种文化现象。“网红不应该仅仅是娱乐化、明星化、搏眼球的，更应该是知识传播、价值传播、正能量传播的公众人物。”张正刚说。

（原题《网红“操盘手”揭秘：3个月包装出网红主播 月入万元是常态》）