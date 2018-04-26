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李开复：人工智能四波浪潮给中国带来很多机会

李开复：人工智能四波浪潮给中国带来很多机会
2018年04月26日 11:09 新浪科技
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李开复 现场图李开复 现场图

　　新浪科技讯 4月26日上午消息，2018GMIC大会今日在北京召开，创新工场董事长兼首席执行官李开复出席“AI现状与未来”圆桌论坛并发表了对于人工智能应用及人才培养的看法。

　　李开复将人工智能的应用归纳为四波浪潮：

　　1. 互联网的AI浪潮，互联网公司进行数据收集，以便于为用户提供更好的体验及变现，互联网的数据量最大，用户每天都在标注数据，因此今天的AI巨头和互联网巨头是划等号的；

　　2. 商业化的AI浪潮，拥有大量数据，并能将数据变现或提升商业价值，大部分AI公司都在做商业化这部分；

　　3. 收集基于视觉、听觉等传感器的过去不存在的数据，并将其变成一个新的应用或用户体验，如智能音箱、语音交互等；

　　4. 自主化、自动化的AI，如机器人、无人驾驶或者无人机等，这已经彻底颠覆了人们的出行习惯和物流方式等；

　　李开复表示，这四波浪潮也给中国带来很多机会。中国在互联网上已经占据半壁江山，视觉和传感器方面发展迅速，尽管在比较深的科技领域如无人驾驶等方面依然是美国领先，但中国有数据的优势，还有政策的推动，以后将会是中美在人工智能领域领先的状况。

　　关于人工智能人才的培养，李开复认为，如果分析中美之间的优势与劣势，美国在教育方面优势很大，不少高校中存在优质的AI课程。对我们而言，要建立人工智能金字塔，必须要有一定基础。近日，教育部、创新工场与北京大学联合推出AI人才国际培养计划，李开复称，将邀请国际国内的老师对学生进行针对性培养，同时还会与业界公司成立竞赛平台，将AI教育做得更普及，希望通过线上及线下的培训，培养出大量AI人才。(何畅)

李开复人工智能
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