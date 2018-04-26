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腾讯控股三个月蒸发6500亿 马化腾"闪退"华人首富

腾讯控股三个月蒸发6500亿 马化腾"闪退"华人首富
2018年04月26日 09:53 中国经济网
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　　中国经济网北京4月26日讯 (记者 蒋柠潞)腾讯控股有限公司(以下简称“腾讯控股” ，00700.HK) 最近三个月股价处于下跌中。腾讯控股1月29日收于471.60港元，创下上市以来最高收盘价，昨日收盘仅有386.80港元。不到三个月时间，腾讯控股市值蒸发了8058.71亿港元，按昨日汇率计算，折合6476.79亿元人民币。

　　联交所权益披露资料显示，2017年10月10日至13日，腾讯CEO马化腾连续4日合共减持腾讯600万股，合共套现21亿港元(约合人民币17.8亿元)，持股比例由8.69%降至8.63%。

　　按照这一持股比例计算，马化腾目前持股市值为3172.24亿港元，折合2549.53亿元人民币。

　　今年3月份，胡润研究院正式发布了《2018胡润全球富豪榜》，马化腾以2950亿元身家正式成为全球华人首富，恒大集团董事局主席许家印以2600亿元财富紧随其后。但随着腾讯控股股价下跌，马化腾身家已不及许家印，退位华人首富。

　　腾讯控股总裁刘炽平在3月27日以平均每股434.36港元的价格，减持100万股腾讯股份，约合人民币3.48亿元。把时间拉长到过去十年，刘炽平总共套现24亿港元，算上最近这次4.34亿，累计套现近30亿港元。

　　3月22日，腾讯第一大股东南非公司Naspers(南非报业)已出售2%的腾讯股份，十几年以来首次减持腾讯股票。南非报业出售1.9亿股腾讯股份，以当日收盘价计算，减持股票价值达到了834.86亿港元。

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