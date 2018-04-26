外媒：Snap将于本周发布新款Spectacles智能眼镜

新浪科技讯 北京时间4月26日早间消息，《连线》杂志周三报道称，Snap将于本周晚些时候发布新款Spectacles智能眼镜。

《连线》杂志对Snap CEO埃文·斯皮格（Evan Spiegel）进行了采访。斯皮格表示，关于小型硬件项目和热门应用平台，Snap在采用独特的方式去对待。

他表示：“我们正在将两者结合，让它们可以自行发展，直到可以重新融合在一起。未来10年左右，将这些元素组合在一起的方式可能就是定义我们公司的关键。”

科技行业的经验已经表明，增强现实眼镜市场很难打开。例如，英特尔此前关闭了负责智能眼镜项目的部门，而热门创业公司Magic Leap到目前为止尚未能推出消费版智能眼镜。Snap的情况也不例外。去年大部分时间，Snap第一款智能眼镜带来的收入几乎可以忽略不计，而该公司还被迫由于额外的产品库存和订单取消而进行了近4000万美元的资产减记。

Snap尚未对此消息做出回应。

不过，美国联邦通信委员会（FCC）的文件显示，Snap可能正在开发一款新产品。

斯皮格表示，新的硬件弱化了增强现实，但“我们仍然以很快的速度前进，在Snapchat内部支持先进的增强现实产品”。(张帆)