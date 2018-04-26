PayPal第一季度营收37亿美元 净利同比增33%

新浪科技讯 北京时间4月26日早间消息，支付服务提供商PayPal今天公布了2018财年第一季度财报。报告显示，PayPal第一季度净营收为36.85亿美元，比上年同期的29.75亿美元增长24%，不计入汇率变动的影响为同比增长22%；净利润为5.11亿美元，比上年同期的3.84亿美元增长33%。PayPal第一季度业绩超出华尔街分析师预期，推动其盘后股价大幅上涨近4%。

在截至3月31日的这一财季，PayPal的净利润为5.11亿美元，比上年同期的3.84亿美元增长33%；每股收益为0.42美元，比去年同期的0.32美元增长33%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），PayPal第一季度调整后净利润为6.92亿美元，比上年同期的5.34亿美元增长30%；调整后每股收益为0.57美元，比上年同期的0.44美元增长29%，超出分析师此前预期。FactSet调查显示，分析师平均预期PayPal第一季度每股收益为0.54美元。

PayPal第四季度净营收为36.85亿美元，比上年同期的29.75亿美元增长24%，不计入汇率变动的影响为同比增长22%，这一业绩也超出分析师此前预期。FactSet调查显示，分析师平均预期PayPal第一季度营收为36亿美元。

PayPal第一季度总支付额（TPV）为1323.64亿美元，比去年同期的1006.39亿美元增长32%，不计入汇率变动的影响为同比增长27%。

PayPal第一季度总运营支出为31.51亿美元，高于上年同期的25.44亿美元。其中，交易支出为12.75亿美元，高于上年同期的9.87亿美元；交易和贷款损失为3.05亿美元，高于上年同期的3亿美元；客户支持和运营支出为3.51亿美元，高于上年同期的3.17亿美元；销售和营销支出为2.85亿美元，高于上年同期的2.38亿美元；产品开发支出为2.58亿美元，高于上年同期的2.14亿美元；总务和行政支出为3.39亿美元，高于上年同期的2.65亿美元；折旧和摊销支出为1.85亿美元，高于上年同期的1.83亿美元；重组及其他支出为1.53亿美元，高于上年同期的4000万美元。

PayPal第一季度运营利润为5.34亿美元，高于上年同期的4.31亿美元；运营利润率为14.5%，与上年同期的相比持平。不按照美国通用会计准则，PayPal第一季度运营利润率为22.5%，与上年同期的21.6%相比上升88个基点。

PayPal第一季度用于业务运营活动的现金流为3.49亿美元，相比之下上年同期来自于业务运营活动的现金流为7.51亿美元；自由现金流为-5.27亿美元，相比之下上年同期为6.03亿美元。截至2018年12月31日，PayPal持有的现金和现金等价物以及非股权投资总额为78亿美元。PayPal第一季度有效税率为6.8%，与上年同期的12.3%相比下降558个基点；不按照美国通用会计准则的有效税率为17.9%，与去年同期的17.8%相比上升7个基点。PayPal在第一季度中通过回购2360万股普通股的形式向股东返还了18.3亿美元现金。

PayPal第一季度新增活跃用户账户为810万个，新增活跃用户账户的净增长率为35%。在第一季度中，PayPal处理的交易量达到了22亿次，同比增长25%。在过去12个月时间里，PayPal的每活跃账户交易处理量为34.7次，同比增长8%。

PayPal预计，2018财年第二季度该公司净营收将达37.8亿美元到38.3亿美元之间，同比增长21%到22%，不计入汇率变动的影响为同比增长19%到20%；每股收益将在0.41美元到0.43美元之间，不按照美国通用会计准则的调整后每股收益将在0.54美元到0.56美元之间。

PayPal还预计，该公司2018财年全年的净营收将在152亿美元到154亿美元之间，同比增长16%到18%，不计入汇率变动的影响为同比增长15%到16%；每股收益将在1.73美元到1.76美元之间，不按照美国通用会计准则的调整后每股收益将在2.31美元到2.34美元之间。

当日，PayPal股价在纳斯达克市场的常规交易中下跌1.28美元，报收于74.00美元，跌幅为1.70%。在随后截至美国东部时间18：56（北京时间26日6：56）的盘后交易中，PayPal股价上涨2.92美元，至76.92美元，涨幅为3.95%。过去52周，PayPal的最高价为86.32美元，最低价为44.25美元。（唐风）