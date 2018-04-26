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eBay第一季度营收26亿美元 净利同比锐减61%

eBay第一季度营收26亿美元 净利同比锐减61%
2018年04月26日 06:45 新浪科技
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eBay第一季度营收26亿美元 净利同比锐减61%
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　　新浪科技讯 北京时间4月26日早间消息，eBay今天发布了2018财年第一季度财报。报告显示，eBay第一季度净营收为25.80亿美元，比去年同期的23.03亿美元增长12%；来自于持续运营业务的净利润为4.07亿美元，比去年同期的10.35亿美元下滑61%。eBay第一季度盈利符合华尔街分析师此前预期，营收和第二季度业绩展望则均略低于预期，导致其盘后股价下跌逾4%。

　　在截至3月31日的这一财季，eBay来自于持续运营业务的净利润为4.07亿美元，比去年同期的10.35亿美元下滑61%；来自于持续运营业务的每股摊薄收益为0.40美元，比去年同期的0.94美元下滑58%。

　　不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），eBay第一季度来自于持续运营业务的净利润为5.48亿美元，与去年同期的5.38亿美元相比增长2%；来自于持续运营业务的每股摊薄收益为0.53美元，比去年同期的0.49美元增长9%，符合分析师此前预期。财经信息供应商FactSet调查显示，分析师预期eBay第一季度调整后每股收益为0.53美元。

　　eBay第一季度净营收为25.80亿美元，比去年同期的23.03亿美元增长12%，不计入汇率变动的影响为同比增长7%，略低于分析师此前预期。FactSet调查显示，分析师预期eBay第一季度营收为25.9亿美元。eBay第一季度总商品交易额（GMV）为236亿美元，与去年同期相比增长13%，不计入汇率变动的影响为同比增长7%。

　　eBay第一季度运营利润率为22.5%，相比之下去年同期为23.7%；不按照美国通用会计准则的运营利润率为27.9%，相比之下去年同期为28.9%。eBay第一季度持续运营业务的有效税率为25.6%，相比之下去年同期为-85.4%；不按照美国通用会计准则，持续运营业务的有效税率为20.4%，相比之下去年同期为18.7%。eBay第一季度持续运营活动产生的运营现金流为4.95亿美元，自由现金流为3.37亿美元。在第一季度中，eBay总共回购了2400万股普通股，回购总价值约为10亿美元。截至2018年3月31日，eBay的已获批剩余可回购股票价值为66亿美元。

　　eBay预计，2018财年第二季度净营收为26.4亿美元到26.8亿美元，不计入汇率变动的影响同比增长6%到8%，其中值未达预期；按照美国通用会计准则，来自于持续经营业务的每股摊薄收益为0.33美元到0.37美元；不按照美国通用会计准则，来自于持续经营业务的每股摊薄收益为0.50美元到0.52美元，其中值未达预期。FactSet调查显示，分析师平均预期eBay第二季度营收为26.8亿美元，每股收益为0.52美元。

　　eBay还预计，2018财年全年净营收为90亿美元到111亿美元，不计入汇率变动的影响同比增长7%到9%；按照美国通用会计准则，来自于持续经营业务的每股摊薄收益为1.65美元到1.75美元；不按照美国通用会计准则，来自于持续经营业务的每股摊薄收益为2.25美元到2.30美元。

　　当日，eBay股价在纳斯达克常规交易中下跌0.21美元，报收于40.97美元，跌幅为0.51%。在随后截至美国东部时间18：35（北京时间26日6：35）的盘后交易中，eBay股价再度下跌1.82美元，至39.15美元，跌幅为4.44%。过去52周，eBay的最高价为46.99美元，最低价为32.62美元。（唐风）

eBay财报
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