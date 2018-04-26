乐视网年报推迟 亏损或超116亿

来源：北京商报

4月24日晚，乐视网连发三条公告，其中包括一个好消息和一个坏消息。根据公告，乐视网称将延期两天披露2017年年报，净利润亏损额可能进一步扩大；与此同时，公告公布了控股子公司乐融致新（原新乐视智家）与京东签署了战略合作协议。

在公告中，乐视网披露，目前审计结果尚未出具，存在当期报告被出具非标准意见的可能，请以最终审计结果为准。而2016年的乐视网年报曾被出具“带强调事项段的无保留意见”。

据今年2月曾披露的2017年度业绩快报显示，乐视网去年营业收入74.63亿元，同比下降66.06%，归属于上市公司股东的净利润是亏损116.08亿元，同比下滑2192.53%。根据同花顺统计，截至昨日18时最新披露，目前*ST油服以105亿元巨亏暂成2017年A股亏损王，仍要调降盈利的乐视网似乎要接过*ST油服的位子，成为新的亏损王。

截至25日收盘，乐视网下跌4.86%，报4.7元，当日振幅5.47%，换手7.42%。

快报预亏116亿后，乐视网再调降业绩

乐视网24日晚间公告称，公司原定于4月25日披露2017年年度报告，因目前审计工作仍在进行中，公司尚未取得2017年度审计报告，预计无法按期披露，将延期至4月27日进行披露。截至目前，基于目前审计工作结果，公司2017年净利润亏损额可能进一步扩大，未出现账面净资产为负等导致公司不具备上市条件的情形。

此前1月份，乐视网更换了负责2017年报审计的会计师事务所，由信永中和变成了立信。

根据今年2月乐视网披露的2017年度业绩快报，乐视网2017年归属于上市公司股东的净利润为亏损116.08亿元。2017年前三季度其亏损16.5亿元，那么2017年第四季度乐视网亏损近百亿元。

乐视网当时在业绩快报中表示，一口气计提了约44亿元的关联方应收款项计提坏账准备以及约35亿元的长期资产计提减值准备。外界多认为，此举或是孙宏斌一次性“出清”乐视网此前的多重利空。

消息面上，近来关于乐融致新（原新乐视智家）的动作不断，不过在利好消息频发的同时仍存不确定性。乐融致新目前已达成投资意向的投资方包括腾讯、京东、苏宁体育、TCL等公司，增资后乐视网持股比例从40.31%下降至33.46%，乐视电视业务运营主体似乎迎来转机，但也有报道称，在今年“4.14”乐迷节前夕，乐融致新CEO张志伟“休假”了。

记者注意到，今年3月30日，深交所曾对乐视网发问询函，要求其说明2017年度资产减值损失计提工作开展情况，并要求乐视网逐项列示截至2017年底，公司应收账款余额、按账龄列 示应收账款构成，关联方应收账款余额、关联方应收账款占总应收账款的比重，截至目前的回款情况、逾期回款金额；并结合应收账款的可回收性说明减值准备计提充分性。还要持续督导机构和会计师进行核查并发表明确意见。另外还要求其逐项列示截至2017年底，公司长期资产明细、期末账面余额、已计提资产减值损失金额等，并说明减值计提的充分性。

对此，负责年报审计的立信方面回复称，预计公司2017年度减值计提总额与公司2018年2月27日披露的《2017年度业绩快报》关联方应收账款坏账准备及长期资产减值准备计提总额有一定差异。最终计提减值情况将以审计结果为准。

2017年年报存被出具“非标”可能

最新公告回顾称，公司于1月8日召开董事会、监事会分别审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，聘请立信会计师事务所担任公司审计机构。根据此前公告，原审计机构为信永中和会计师事务所，曾连续为公司提供审计服务超过两年。

对于乐视网2016年度年报，信永中和曾围绕关联交易出具了“带强调事项段的无保留意见”，并提示投资者注意相关附注说明。据一财网此前消息称，在日常关联交易中，乐视网仅对贾跃亭控制公司销售商品及服务、提供金融服务金额就有多达90.89亿元。由于关联方的应收账款占总额比重较高，有收回上的风险，这也是其出具带有强调事项段的无保留意见的审计报告的最终原因。不过关联方应收账款目前仍未顺利解决。

根据此前公布的情形，此次乐视网净利润亏损额可能扩大，乐视关联方应收账款回款不佳或是原因之一。

根据乐视网本月初的公告披露，截至2017年底，公司应收账款账面余额为71.81亿元，关联方应收账款余额为47.26亿元，占比65.81%；从回款情况看，2017年期末应收账款回款情况是1811.62万元，其中，关联方应收账款回款仅为6.79万。

针对乐视非上市体系欠款，据4月初公告，目前已经达成了三项抵债方案，涉及乐视金融、乐视电子商务以及拍卖乐融致新股权偿还等。但据公告披露，非上市体系关联方大部分已资不抵债，不具备基本偿债能力，应收账款能否收回存重大不确定性。

而这次年报会否再次被出具非标？乐视网公告称，存在当期报告被出具非标准意见的可能，请以最终审计结果为准。

■ 相关

公司被起诉类案件合计涉案金额33亿

乐视网发布的《关于累计诉讼、仲裁案件基本情况的公告》显示，起诉乐视系公司案件多达198起，其中大部分还在诉讼中，少部分诉讼完毕或撤诉。起诉企业包括爱奇艺、国际商业机器（中国）有限公司、北京顺丰速运、湖南金鹰卡通有限公司等。

乐视网称，公司被起诉类案件中，因较大部分案件尚未审理裁决。

据公告，乐视网作为原告涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额人民币2.44亿元（含原告诉求赔偿金额、违约金、律师费等其他费用）；公司被起诉类案件合计涉案金额人民币33亿元（含原告诉求赔偿金额、违约金、律师费等其他费用）、美元5376万元。

今年1月，爱奇艺诉乐视不正当竞争，索赔500万的案子在北京海淀法院开庭审理。此前，乐视视频公众号推送了名为“与原版相比，《中国有嘻哈》简直就是中国小西瓜”，爱奇艺认为这一行为，造成爱奇艺的市场份额分流，同时给爱奇艺的招商以及节目品牌都造成了严重的损失。

■ 分析

乐融致新能否咸鱼翻身

4月24日，乐视网发布公告称，控股子公司乐融致新与京东签署了《战略业务合作协议》。这是继与腾讯开展合作后，乐融致新与又一家互联网巨头达成合作。

乐融致新是乐视电视业务运营主体，在与京东的合作协议中，双方约定将在电商领域、会员账户领域、广告系统领域、物流领域、语音技术领域、乐融致新产品采购领域、无界零售领域等开展深入业务合作，共同开拓市场、服务用户、共享客户资源和服务能力。

虽然双方没有披露具体的合作细节，但值得注意的是，乐视智家在此前与腾讯的合作重点为电视业务，而此次与京东的合作并未涉及电视业务。

“能够看出乐视电视正在想尽办法复活这一块业务，”家电行业专家刘步尘称，但是难度很大。这包括：乐视电视自身没有生产能力，但由于信用问题很难找到新的代工方；生产出来后，销售渠道在哪里？线下店已经基本没有了，线上销售购买力不强，曾经的乐视会员对乐视的负面评价将影响线上销量；乐视曾经是互联网电视第一品牌，但现在不是了，竞争环境也变了。

公开数据显示，2015年、2016年，乐视智能电视销量分别为250万台和430万台，2017年销量目标定为“保700万台、争800万台”，但随着债务危机爆发，2017年前三季度智能电视销量仅为113万台。

新京报记者 江波马婧 杨砺