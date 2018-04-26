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人民日报评论：小猪佩奇成为超级网红需要几步？

人民日报评论：小猪佩奇成为超级网红需要几步？
2018年04月26日 00:50 新浪科技综合
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　　小猪佩奇，成为超级网红需要几步？| 睡前聊一会儿

　　来源：人民日报评论

　　睡前聊一会儿，梦中有世界。大家好，我是党报评论君。看动画片是不少人共同的记忆，要说时下最火的动画片，莫过于《小猪佩奇》了。今天，我们就来聊聊。

　　在以猪为形象的影视作品中，好吃懒坐的猪八戒深入人心，而一只长得像吹风机一样的粉色猪走红，让许多人感到不可思议。简单的故事情节，粗线条的动画制作，恰恰是这样一部看似幼稚、粗糙的动画，不仅成功战胜了喜羊羊和熊大熊二，而且在表情包大战中与蘑菇头一决高下，如今更是成了“社会人”标配。到底有多火？一组数据可见一斑。《小猪佩奇》在全球180个地区播放，在我国某视频网站每月播放量达到10亿次，仅去年一年就创造了12亿美元的零售额。这样的数据，让不少业内人士也着实震惊。

　　一部动画片的成功，必须过父母和孩子的两道关。《小猪佩奇》里温和而无害讨论，教给孩子如何和父母以及他人相处的道理，相比较那些以对抗延续剧情、充斥着暴力和谎言的动画片，这样一个富有教育意义的作品自然会吸引不少80后、90后家长的目光。动画片情节看似无聊，实际上都是精心设计，比如佩奇第一次滑冰摔倒想要放弃，她的爸爸没有讲大道理，而是自己也狠狠摔一跤，告诉她：摔跤很正常，大人也会摔跤。这些生活中的点滴细节构成一个家庭的温暖和智慧，给孩子们的世界打开了积极阳光的一面，由此看来，小猪佩奇走红，在于切中家庭教育的需要，当新手父母不知所措时，小猪佩奇刚好填补了这个空白。

　　以作品捧红一个形象，甚至带起一波跟风热潮，小猪佩奇并非孤例，但能够进入社交空间，并成为独特的网络现象，恐怕并不多见。网上就有一些人，以精致的“猪猪女孩”自居，在短视频平台上，“小猪佩奇身上纹，掌声送给社会人”的调侃，也变成了更多人所熟知的梗。从小朋友界的大佬，成为网络社交红人，有人曾这样总结小猪佩奇走红背后的套路：先是动画片播放打好受众基础，然后以表情包、短视频等进入社交流行符号，再通过明星大V成为现象级话题。的确，被不同群体赋予不同内涵，小猪佩奇受到热捧，虽然不乏跟风炒作的成份，但不得不说，互联网技术发展带来的传播方式、营销模式变革，也是捧红小猪佩奇的重要原因。

　　得益于内容上的深耕细作和传播方式上的创新使用，让小猪佩奇在网红的道路上，可谓一路狂奔。这也令人反思，放在文化产业发展的角度来审视，今天的产品创新该如何提升感染力和吸引力？为什么有的产品能够成为现象级的IP，而有的却在市场上无人问津？问题的关键在于贯穿产品之中的价值。小猪佩奇所传递的是正向、温暖的家庭观念，回答的是如何构建良好家庭关系这样普遍性问题。审视国内，金庸的武侠小说不断被翻拍，形成一波解读热潮；故宫淘宝借助现代创意，让600多年的文化活了起来。和小猪佩奇一样，这些IP之所以能持续走红，在于产品背后所赋予的价值关怀，既是最大的卖点，也是生命力所在。要知道，技术和文化结合才能相得益彰，将价值注入产品才能绽放光彩。

　　当然，在“社会人”的路上越走越远，不少人也担忧：“小猪佩奇会被玩坏了”。时下，不少中小学生以此标新立异，一些人以穿戴小猪佩奇的服饰、手表等互相攀比，更有甚者，少数不法商家假冒仿制相关产品，攫取利益，这些不利于文化产业健康发展的因素，需要警惕。毕竟，小猪佩奇再社会，也不能毁掉了孩子的童年，不能逾越规则和底线。

　　这正是：小猪变身网红，吸金水平高超；衡量文化产品，莫忘价值尺度。

小猪佩奇网红
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