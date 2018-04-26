比特币时隔一月再度逼近1万美元

来源：北京商报

北京商报讯（记者 崔启斌 张弛）在3月初跌破1万美元关口后，比特币一路震荡下跌至6000美元附近。时隔一个月后，4月25日盘中，比特币在bithumb、weex等部分交易所已经涨至9800美元，再度逼近1万美元关口。

从近日的行情来看，比特币上涨的转折点出现在4月12日。当日18时左右，比特币毫无征兆地在一小时内直线上涨近1200美元，突破8000美元后涨势停止，但并未跌回此前价格。据coinmarket数据显示，比特币目前全球均价在9400美元附近，周涨幅超过了16%。

有分析人士称，比特币的上涨可能与国内监管政策有关。在2017年9月4日央行叫停ICO和比特币的交易后，4月23日，在处置非法集资部级联席会议上，央行表态，目前全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出。这也被数字货币市场认为是监管释放放松讯号。

而在国际层面，目前大多国家虽然并未禁止比特币交易，但也开始将数字货币交易所纳入监管体系，采取了如交易实名制、明确交易所牌照资质以及纳税等措施。

稀财汇创始人、500金研究院院长肖磊认为，目前比特币上涨的原因一方面在于从去年12月末开始，比特币一直处于下跌区间，现在有一个触底反弹的趋势。另外，目前有很多的职业交易员开始参与到数字货币市场，他们进行低买高卖的操作也给市场带来了越来越大的波动风险。这些“交易员”大多并非简单的交易员，而是资金雄厚的机构或个人。例如，4月18日凌晨，一个匿名账户便抛售了6500个比特币，让比特币几分钟闪跌200多美元，而在匿名账户抛售之前，全球第三大比特币钱包也抛售了6600个比特币，总价值合计超过1亿美元。

在投资者最狂热之时，比特币全球均价曾达到19772美元，并且大多主流数字货币交易平台的价格也均曾超过2万美元，从约2万美元到6000美元，比特币这轮调整跌去70%，据了解，目前比特币价格的挖矿成本在3000-4000美元附近，因此价格反弹也符合逻辑。另外，肖磊也表示，目前全球对于区块链的认可度越来越高，这也是促使价格上涨的因素之一。但他同时提示到，从目前整体市场来看，存在一些比较好的项目，同时也有较多的空气币项目，这也是目前的风险点所在。