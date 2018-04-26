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卡位商旅市场 携程投资超音速飞机

卡位商旅市场 携程投资超音速飞机
2018年04月26日 00:17 新浪科技综合
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　　来源：北京商报

　　北京商报讯（记者 关子辰）就在OTA市场步入技术“马拉松”赛程时，携程已经开始着手布局未来的商旅市场了。4月25日，携程旅行网宣布与超音速飞机制造商Boom Supersonic（以下简称“Boom”）达成战略投资，并将推动Boom加速2.2马赫超音速客机的研发。与普通民用飞机不同的是，超音速飞机票价较高，但节约时间成本也让超音速飞机成为未来商旅市场的“潜力股”。有业内人士分析指出，携程很可能通过投资超音速飞机提前卡位商旅市场。

　　在接下来的合作中，携程还将协助Boom与中国航企商谈商业合作以及在航空领域上的发展。携程联合创始人、执行董事会主席梁建章表示，携程希望利用自身在商旅市场的行业经验，帮助Boom进一步巩固其与中国航空公司的合作关系。同时，北京商报记者还了解到，Boom将协助携程商谈在其首航的若干超音速航班上为携程客户预订10-15个座位。

　　值得注意的是，目前，Boom正在研发的55座超音速飞机飞行时速为2.2马赫（约合2333千米/时），比普通客机快出一倍多。Boom创始人兼首席执行官Blake Scholl称，届时从美国旧金山到中国的飞行时间将会从目前的11小时缩短到6小时。虽然速度更快，但票价也贵出一倍多。据透露，未来超音速飞机的票价将与同航线的普通客机公务舱持平。

　　事实上，由于安全、污染、噪音等问题，超音速民用飞机已经停飞约15年。但在这期间，全球各国的企业并未放弃这个市场，在他们看来，由于材料和技术的进步，以及全球商务旅行的快速发展，超音速客机或将重新崛起。包括Aerion、达索等公司都在研制超音速客机。而就在近两年，超音速航空旅行呈卷土重来之势。公开消息显示，2017年，维珍航空宣布与Boom签订了10架超音速客机的意向订单，并计划用于纽约至伦敦间的跨大西洋航线。

　　业内人士分析指出，随着技术提升和需求增加，携程很可能在布局未来的市场，不过超音速飞机的商业应用仍然需要时间。

超音速携程商旅
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