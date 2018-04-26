超40家公司角力腾讯网综《创造101》

来源：北京商报

腾讯视频推出的网综《创造101》上线首日实现1.9亿次播放量，不仅引发新一波追星潮，更让不少目光停留在参赛选手的所属公司。北京商报记者统计发现，在《创造101》所有参赛选手的背后，出现包括乐华娱乐、华谊兄弟、香蕉娱乐、觉醒东方等在内超40家公司，其中既有已在艺人经纪领域经营多年的公司，同时也有不少新晋势力，且部分公司的财力不可小觑。众多公司的身影，使得节目也成为各路资本之间的竞争平台。

组团入局

4月21日晚间，腾讯视频引进韩国Mnet电视台选秀节目《produce 101》而推出的《创造101》正式播出，与此前同类型综艺《偶像练习生》有所不同的是，《创造101》将目光放在女练习生的身上，并将通过人气投票从101名女练习生中选出11位组成偶像女团正式出道。鉴于今年以来偶像团体养成节目愈发火热，《创造101》播出后热度不断攀升，截至北京商报记者发稿时，首期节目已累计获得4.44亿次点击量，同时微博话题#创造101#也实现12.5亿次的阅读量。

北京商报记者统计发现，在这101名女练习生背后，实际暗藏着大大小小40余家公司的身影。其中，既有英皇娱乐、华研国际、环球音乐等在乐坛具有较高知名度的公司，同时也有华谊兄弟、可米影视、欢瑞世纪等多家影视公司，此外还有AKB48-China、ETM活力时代、觉醒东方、麦锐娱乐等以经纪业务为主，或具有偶像团体培养、运营经验的公司，而陌陌直播、欢聚传媒等具有直播行业背景的公司也出现在列表中。

超40家公司的集中出现，且覆盖包括音乐、影视在内的多个领域，使得观众在观看女练习生之间在《创造101》里相互竞争的同时，不禁也开始观察并对比每位女练习生的背后公司，这在一定程度上让节目成为各家公司一个新的对外宣传平台，同时也是一个公司间的竞争平台。

新人秀场

其实仔细查阅这40余家公司可以发现，不少公司均不是首次让旗下签约艺人参与偶像养成类节目。比如此次派出7名练习生参加《创造101》的乐华娱乐，在此前刚刚落幕的《偶像练习生》中同样也派出7位练习生参与，而在最终出道的九人男团中，范丞丞、Justin和朱正廷均属于乐华娱乐。与此同时，此次参加《创造101》的华谊兄弟、香蕉娱乐、觉醒东方、麦锐娱乐等公司，也均让旗下艺人参与了《偶像练习生》。

从业者表示，培养一位新人并将其捧红并不是一件简单的事，尤其是现阶段受众接收的信息愈发繁杂，渠道也越来越多，并非所有事前策划的动作布局都能成功对接到受众的关注点。而把旗下练习生放在偶像养成类节目中，既是一个通过相互竞争锻炼练习生的过程，同时也能让练习生在节目中展现自己的优势，预先积累人气和粉丝。

“相比于签约已经出道的艺人，经纪公司培养自己的潜力股可以使公司盈利更多。尽管培养艺人前期成本较高，一旦培养成功，可以为公司带来更多效益，这是从纯经济角度考虑。”乐正传媒董事彭侃表示。

在部分人看来，在所有的参与公司中，知名度较高或规模较大公司的练习生更能在偶像培养类节目中脱颖而出，但其实小型公司通过参与节目也能受益不小。除此以外，观众对于从偶像养成类节目中认识并青睐的艺人似乎也往往能保持较长时间的关注与喜爱。有观众表示，从节目开始播出到最后结束，观看每一集节目就像是观看自己喜爱的艺人的成长历程，看着他一步一步走过来，这种感觉非常深刻。

以韩为师

目前不少公司均已布局艺人经纪业务，据《2018中国艺人经纪行业趋势洞察》显示，仅2017年，中国新成立的“艺人经纪”相关公司就多达3036家，此外艾瑞数据曾预测，2020年中国偶像市场总产业规模将达到千亿元。现阶段众多偶像养成类节目的出现，在一定程度上是为国内有艺人经纪业务的公司搭建了一个平台和快车。

南京大学广播电视与新媒体系主任周凯表示，韩国经纪公司的艺人培养体系，从艺人挖掘、包装到成为大众偶像自成体系，形成虹吸效应，为韩国经纪公司带来巨大经济利益。韩国公司对艺人的管理比较严格，艺人每场出场费不能超过5万元，这样不仅可以避免艺人之间的攀比，还可以留出足够的资金投入到综艺产业链的其他环节，避免后期、宣发出现资金匮乏的现象，“这种管理体系值得我们借鉴”。

此外彭侃认为，“国内的艺人容易一夜爆红，而艺人并没有做好充分的准备，所以容易昙花一现。国内经纪公司之所以与韩国经纪公司大力合作，是因为韩国经纪公司有更成熟的艺人培养机制，比国内经纪公司更成熟。他们会在艺人出道前长时间地打磨艺人，培养艺人的才艺、舞台表现力以及如何应对媒体，从而使艺人在出道后依然可以独自应对各种状况”。

在周凯看来，“国内节目常买韩国节目版权，我们不仅要学习IP产品概念，更应该了解其背后是如何进行挖掘、孵化、培育的，如何培养出一位优质的艺人，或为社会提供一个不一样的文化产品，为经纪公司等方面带来丰厚的利润。但值得注意的是，即便我们有这样的意识，可在实际过程中，还是会出现我国艺人擅长演出、表演但短于经营机制体系的把控和学习，核心技术并没有学到，这与我们从业人员缺乏相关的知识体系储备和能力意识有关，需要今后进一步加强”。

北京商报记者 卢扬 郑蕊 实习记者 金延娣