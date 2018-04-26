互联网战略受挫 青青稞酒净利大跌

来源：北京商报

北京商报讯（记者 刘一博 薛晨）根据青青稞酒最新发布的2017年度业绩公告，该企业去年营业总收入为13.18亿元，比2016年的14.37亿元下降8.27%。归属于上市公司股东的净利润为-9416万元，而2016年这一数字为2.16亿元。对于业绩的大幅下滑，青青稞酒解释为，报告期内受部分产品销售政策调整、产品迭代因素的影响，自有品牌收入下降，同时，受全额计提收购中酒时代形成的1.79亿元商誉减值准备，为提升品牌知名度引起的广告宣传费用及市场调研维护费用增加等因素的影响，净利润为负。

业内普遍认为，中酒时代不佳的业绩表现也是拖累青青稞酒的一大主因。据了解，中酒时代主营业务为酒类产品电子商务业务，2015年7月，该公司被青青稞酒斥资1.44亿元收购了90.55%的股权。青青稞酒试图借助中酒时代旗下电商平台中酒网发展线上渠道，解决其产品在甘肃、青海等线下渠道发展受阻的情况。然而，中酒时代的业绩表现持续不佳，从2014-2017年持续亏损。

原本青青稞酒对中酒时代进行收购，是想借此机会赶上互联网经济快车。但实际上，青青稞酒在电商发展方面并没有明确思路。据了解，2016年中酒时代投入500万元成立中酒云图（北京）网络技术有限公司，并于2017年11月引入战略投资者，重点发展中酒云图与中酒云码业务，力争成为酒类互联网营销工具提供及运营服务商。

业内人士表示，青青稞酒目前还存在品牌力不够、销售区域和消费人群过于集中等问题。该公司尝试通过收购中酒时代、开发新产品以及增加宣传投入等方式来提高业绩，但由于中酒网的持续亏损，反成了拖累青青稞酒的整体业绩。接下来中酒云图和云码业务是否能够助力中酒网脱离困境，仍待验证。