滴滴的IPO计划与估值焦虑:可能未来18-24个月启动IPO

今年3月，滴滴与投资人沟通时关于IPO的口径是“目前不着急上市，可能在未来18-24个月启动”。原因有：美团因素，资金充足，滴滴目标是“科技领先的全球公司”，上市前希望国际化有更多成绩。

文 | 全天候科技 舒虹

《华尔街日报》4月24日报道，滴滴出行计划最早今年下半年IPO，寻求至少700-800亿美元估值。若消息属实，这比滴滴预想的上市时间要提早许多。

全天候科技独家获得的一份资料显示，今年3月，滴滴与投资人沟通时关于IPO的口径是“目前不着急上市，可能在未来18-24个月启动”。

根据这份资料，滴滴不会很快启动上市程序有以下原因：

考虑到美团的因素；资金充足（账上现金约100亿美元），所以不着急上市；此外，滴滴目标是做Global的公司，希望在国际化上有更多成绩，上市时可以成为“科技领先的全球公司”。

全天候科技就IPO计划向滴滴方面求证，对方“不予评论”。

4月24日，在滴滴“洪流战略”发布会上，滴滴创始人程维详细描绘了滴滴未来10年的主要愿景：1、成为全球最大的一站式出行平台；2、共建汽车运营商平台；3、成为全球智能交通技术的引领者。

今年3月发布的《2017年中国独角兽企业发展报告》显示，滴滴估值560亿美元，位于蚂蚁金服和小米之间。中国排名前三的未上市独角兽中，只有滴滴尚未明确上市进程。

可以肯定的是，“国际化”、“汽车产业链”、“无人驾驶”都是未来支撑滴滴上市估值的重要砝码。

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Uber退，滴滴进

滴滴国际化战略与Uber息息相关。计划于2019年IPO的Uber，目前当务之急是收缩战线、提升盈利。

根据上述材料，滴滴认为，Uber 2019年上市对滴滴的好处在于：Uber出售东南亚等地不盈利的业务，可使得滴滴在国际化布局中获得更多的市场份额。

Uber数据反映，南美市场的利润率很高，take rate（平台从用户支出中获取的比例）可达到25%，且补贴不高、空间很大。因此，滴滴计划深耕南美市场。

4月23日，滴滴宣布进军墨西哥市场，在墨西哥的托卢卡（Toluca）推出滴滴快车服务，并计划将业务扩展到墨西哥的其他主要城市。这是滴滴进入的首个除亚洲以外的市场。目前，Uber占据墨西哥打车市场约80%份额。

滴滴方面称，在6月17日之前不会收取分成，以招募司机，之后将提取20%的分成，略低于Uber 25%的佣金比例。如果所招募的司机能再带来其他司机和乘客，还将获得奖励。

滴滴在墨西哥托卢卡开设了司机之家吸引司机注册

此前，滴滴的国际化更多采用投资合作的形式。今年1月，滴滴斥资10亿美元收购巴西最大的网约车公司“99”，据悉，滴滴对巴西市场十分重视，在完成上述交易后，滴滴直接派遣了工作人员远赴巴西，帮助99公司开拓市场。

2月，滴滴和软银公司宣布成立合资企业，进入日本出租车市场，今年内计划在大阪、京都、福冈、东京等地区开始试运营。

自2016年将中国业务出售给滴滴以来，Uber一直在收缩战线，转而在原有基础上做更多业务的延伸。因成本高、盈利难，Uber还关闭了即时快递服务UberRUSH。

另一边，滴滴则在大力扩张全球化版图，新加坡的Grab、印度的Ola、美国的Lyft背后均有来自滴滴的资本，滴滴也借此进入东南亚、印度、美国等主要市场。

3月26日，Uber正式退出东南亚市场，接手该业务的是当地最大的竞争对手Grab，而滴滴正是Grab股东。

据滴滴的一位潜在投资人分析：“全球化可能会扩大滴滴的估值，但若计入投资收益，P/E（市盈率）则会降低。”全天候科技获悉，收购99公司后，滴滴将对其实现并表，但Grab不并表；在Grab身上，滴滴持股比例在20%-30%。

在成立的第一个五年里，滴滴服务了中国将近5亿的用户，2100万的车主。对于全球化的目标，程维表示，希望在未来10年能够成为全球最大的出行平台，在全球范围内服务20亿用户。

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拓展新业务，寻求估值支撑

滴滴内部资料显示，目前滴滴新业务有以下几项：

上述材料显示，目前滴滴现金流无压力，新业务谨慎投入，这有助于提高整个公司的估值。

但在上述投资人看来，目前滴滴新业务版图中尚未出现能够很好地支撑其估值的业务。

滴滴曾被视为“共享单车收割者”，但在美团“吃下”摩拜、滴滴对ofo控制力下滑、自主品牌青桔单车投放遇阻后，滴滴在共享单车领域陷入被动局面。

4月24日有报道称，“滴滴高层已经在推进收购ofo的谈判”，当日晚间，ofo发布声明称消息不属实，ofo将在众多投资方支持下，保持长期独立发展。

去年底至今，滴滴无人车动作频繁，先是抛出了“100辆自营电动车”计划，后在硅谷设立人工智能实验室。滴滴联合创始人兼CTO张博说：“尽管我们在公开场合一直很低调，但在自动驾驶上确实投入了大量资金”。

滴滴无人驾驶测试车

滴滴也表示，未来会开放生态，不会自己造车，而是会创造一种新的商业模式，这种模式可以保证滴滴和所有汽车厂商共享这个出行的市场。

目前看来，无人驾驶这个在程维眼中“重要程度比本土化竞争高10倍”的业务仍是个需要大量投入的市场。程维曾说：“目前谷歌是无人驾驶领域是第一阵营，滴滴有机会在第二阵营获胜；如果滴滴不成功，我们融的100亿美元（去年滴滴融资总额）就会投入到多元化战役里去，这在我看来是悲壮的。”

上述投资人表示，金融业务预计能为滴滴带来不错的现金流。

近日，滴滴出行App悄然上线了一款名为“滴水贷”的在线信贷产品。滴滴方面透露，滴水贷是滴滴与持牌金融机构合作，联手为滴滴平台的司机、车主提供的金融服务，目前主要服务于平台内一定等级以上的司机、车主，未来有可能逐步开放给更多有需求的平台用户。

类似于微粒贷，滴水贷采取随借随还的方式，基于滴滴庞大的用户及用户数据，每个用户所能获得的授信额度也各不相同。

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美团变量

关于滴滴上市方案，外界流传多种说法。全天候科技获悉，由滴滴总裁柳青亲自牵头，滴滴确已展开与国际一线投行的接触。但直至3月，滴滴仍预计不会很快启动，“今年比较特殊的因素是美团”。

据接近滴滴的VC投资人向全天候科技透露，美团正在进行新一轮融资，接下来还有一轮换股，两轮估值分别预计达到338亿美元和400亿美元，但“这个数字尚未经过交易双方拍板”。

此前有媒体报道，美团正在讨论最早于今年年内在中国香港IPO，预计市值为600亿至800亿美元。不过也有业内人士称，受资金压力攀升影响，美团或推迟其上市时间，先进行私募融资。

2018年是美团点评上市的关键之年。理论上说，这家2010年成立的公司上市的迫切感要比滴滴更加强烈。与美团合并前的大众点评，第一笔融资要追溯到2006年，无论是人民币基金还是美元基金，都到了该退出的时候。而滴滴成立只有6年，柳青去年年底还对媒体上强调，不急于上市。

据彭博社3月报道，滴滴与投行的接触依然还是处于早期阶段，真正启动上市将是在2019年，按照目前收入和利润情况，保守估值将达到1200亿美元。据称，摩根士丹利给出了所有与滴滴接触投行中最高的预期上市估值——2200亿美元。

2017年，滴滴获得软银总额高达80亿美元的投资，估值为560亿美元。

上述投资人称：“对于投资机构来说，美团仍是不错的投资标的，但滴滴的估值已太高，如果没有很好的支撑估值，IPO是有压力的；美团目前估值300亿美元，接下来可见的还有两轮融资，美团的弹药会比滴滴多。”

全天候科技曾报道，滴滴出行2017年GMV（交易总额）达到250-270亿美元；主营业务亏损2亿多美元，整体亏损3-4亿美元。今年3月初，滴滴预计2018年其主营业务将实现盈利，净利润有希望接近10亿美元，公司整体“微赚钱”。

作为滴滴全球化的主要竞争对手，Uber成立9年以来支出超过107亿美元，仅去年就亏损45亿美元。

Uber高级技术团队负责人埃里克•迈霍费尔表示，公司发展出奇之快，“我们从0增长到700亿美元只花了7年时间，而福特则花了70年”。他形容在公司工作就好像骑着“头伸在外面的火箭”，然而Uber却缺乏业务发展的基础架构。滴滴看到了Uber在过去半年经历的难关，因此，程维强调过去一年公司一直在“修炼内功”。

如今对外强敌环伺，对内则需要在盈利与业务投入上做出平衡，程维仍不轻松。