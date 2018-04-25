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滴滴的IPO计划与估值焦虑:可能未来18-24个月启动IPO

滴滴的IPO计划与估值焦虑:可能未来18-24个月启动IPO
2018年04月25日 22:25 全天候科技
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　　今年3月，滴滴与投资人沟通时关于IPO的口径是“目前不着急上市，可能在未来18-24个月启动”。原因有：美团因素，资金充足，滴滴目标是“科技领先的全球公司”，上市前希望国际化有更多成绩。

　　文 | 全天候科技 舒虹

　　《华尔街日报》4月24日报道，滴滴出行计划最早今年下半年IPO，寻求至少700-800亿美元估值。若消息属实，这比滴滴预想的上市时间要提早许多。

　　全天候科技独家获得的一份资料显示，今年3月，滴滴与投资人沟通时关于IPO的口径是“目前不着急上市，可能在未来18-24个月启动”。

　　根据这份资料，滴滴不会很快启动上市程序有以下原因：

　　考虑到美团的因素；资金充足（账上现金约100亿美元），所以不着急上市；此外，滴滴目标是做Global的公司，希望在国际化上有更多成绩，上市时可以成为“科技领先的全球公司”。

　　全天候科技就IPO计划向滴滴方面求证，对方“不予评论”。

　　4月24日，在滴滴“洪流战略”发布会上，滴滴创始人程维详细描绘了滴滴未来10年的主要愿景：1、成为全球最大的一站式出行平台；2、共建汽车运营商平台；3、成为全球智能交通技术的引领者。

　　今年3月发布的《2017年中国独角兽企业发展报告》显示，滴滴估值560亿美元，位于蚂蚁金服和小米之间。中国排名前三的未上市独角兽中，只有滴滴尚未明确上市进程。

　　可以肯定的是，“国际化”、“汽车产业链”、“无人驾驶”都是未来支撑滴滴上市估值的重要砝码。

　　1

　　Uber退，滴滴进

　　滴滴国际化战略与Uber息息相关。计划于2019年IPO的Uber，目前当务之急是收缩战线、提升盈利。

　　根据上述材料，滴滴认为，Uber 2019年上市对滴滴的好处在于：Uber出售东南亚等地不盈利的业务，可使得滴滴在国际化布局中获得更多的市场份额。

　　Uber数据反映，南美市场的利润率很高，take rate（平台从用户支出中获取的比例）可达到25%，且补贴不高、空间很大。因此，滴滴计划深耕南美市场。

　　4月23日，滴滴宣布进军墨西哥市场，在墨西哥的托卢卡（Toluca）推出滴滴快车服务，并计划将业务扩展到墨西哥的其他主要城市。这是滴滴进入的首个除亚洲以外的市场。目前，Uber占据墨西哥打车市场约80%份额。

　　滴滴方面称，在6月17日之前不会收取分成，以招募司机，之后将提取20%的分成，略低于Uber 25%的佣金比例。如果所招募的司机能再带来其他司机和乘客，还将获得奖励。

滴滴在墨西哥托卢卡开设了司机之家吸引司机注册滴滴在墨西哥托卢卡开设了司机之家吸引司机注册

　　此前，滴滴的国际化更多采用投资合作的形式。今年1月，滴滴斥资10亿美元收购巴西最大的网约车公司“99”，据悉，滴滴对巴西市场十分重视，在完成上述交易后，滴滴直接派遣了工作人员远赴巴西，帮助99公司开拓市场。

　　2月，滴滴和软银公司宣布成立合资企业，进入日本出租车市场，今年内计划在大阪、京都、福冈、东京等地区开始试运营。

　　自2016年将中国业务出售给滴滴以来，Uber一直在收缩战线，转而在原有基础上做更多业务的延伸。因成本高、盈利难，Uber还关闭了即时快递服务UberRUSH。

　　另一边，滴滴则在大力扩张全球化版图，新加坡的Grab、印度的Ola、美国的Lyft背后均有来自滴滴的资本，滴滴也借此进入东南亚、印度、美国等主要市场。

　　3月26日，Uber正式退出东南亚市场，接手该业务的是当地最大的竞争对手Grab，而滴滴正是Grab股东。

　　据滴滴的一位潜在投资人分析：“全球化可能会扩大滴滴的估值，但若计入投资收益，P/E（市盈率）则会降低。”全天候科技获悉，收购99公司后，滴滴将对其实现并表，但Grab不并表；在Grab身上，滴滴持股比例在20%-30%。

　　在成立的第一个五年里，滴滴服务了中国将近5亿的用户，2100万的车主。对于全球化的目标，程维表示，希望在未来10年能够成为全球最大的出行平台，在全球范围内服务20亿用户。

　　2

　　拓展新业务，寻求估值支撑

　　滴滴内部资料显示，目前滴滴新业务有以下几项：

金融：为租赁公司提供融资，同时也为司机提供小额贷款。未来2-3年是专车、快车换车的时间点，可以带动滴滴的保险业务。据滴滴司机反映，目前滴滴要求给优享快车保险30万元，为乘客保险1万元。

 

滴滴维保：去年北京1家，深圳3家试运行，今年会有新店布局。

 

无人车：滴滴已经做了一段时间，无人车已实现转弯、避障，中国有10辆车在跑，在美国也有base，目前滴滴在中国跟政府争取更多路测机会。滴滴无人车也是L5级别，跟百度类似。

 

外卖：仅个别城市测试，但是外卖也是物流生意，可以用上滴滴的派单体系、潮汐管理等方面的经验，但是管理层会非常谨慎的投入。

 

共享单车：接入ofo同时接入小蓝单车，滴滴自主研发了青桔单车，两轮是四轮的有力补充。

　　上述材料显示，目前滴滴现金流无压力，新业务谨慎投入，这有助于提高整个公司的估值。

　　但在上述投资人看来，目前滴滴新业务版图中尚未出现能够很好地支撑其估值的业务。

　　滴滴曾被视为“共享单车收割者”，但在美团“吃下”摩拜、滴滴对ofo控制力下滑、自主品牌青桔单车投放遇阻后，滴滴在共享单车领域陷入被动局面。

　　4月24日有报道称，“滴滴高层已经在推进收购ofo的谈判”，当日晚间，ofo发布声明称消息不属实，ofo将在众多投资方支持下，保持长期独立发展。

　　去年底至今，滴滴无人车动作频繁，先是抛出了“100辆自营电动车”计划，后在硅谷设立人工智能实验室。滴滴联合创始人兼CTO张博说：“尽管我们在公开场合一直很低调，但在自动驾驶上确实投入了大量资金”。

滴滴无人驾驶测试车滴滴无人驾驶测试车

　　滴滴也表示，未来会开放生态，不会自己造车，而是会创造一种新的商业模式，这种模式可以保证滴滴和所有汽车厂商共享这个出行的市场。

　　目前看来，无人驾驶这个在程维眼中“重要程度比本土化竞争高10倍”的业务仍是个需要大量投入的市场。程维曾说：“目前谷歌是无人驾驶领域是第一阵营，滴滴有机会在第二阵营获胜；如果滴滴不成功，我们融的100亿美元（去年滴滴融资总额）就会投入到多元化战役里去，这在我看来是悲壮的。”

　　上述投资人表示，金融业务预计能为滴滴带来不错的现金流。

　　近日，滴滴出行App悄然上线了一款名为“滴水贷”的在线信贷产品。滴滴方面透露，滴水贷是滴滴与持牌金融机构合作，联手为滴滴平台的司机、车主提供的金融服务，目前主要服务于平台内一定等级以上的司机、车主，未来有可能逐步开放给更多有需求的平台用户。

　　类似于微粒贷，滴水贷采取随借随还的方式，基于滴滴庞大的用户及用户数据，每个用户所能获得的授信额度也各不相同。

　　3

　　美团变量

　　关于滴滴上市方案，外界流传多种说法。全天候科技获悉，由滴滴总裁柳青亲自牵头，滴滴确已展开与国际一线投行的接触。但直至3月，滴滴仍预计不会很快启动，“今年比较特殊的因素是美团”。

　　据接近滴滴的VC投资人向全天候科技透露，美团正在进行新一轮融资，接下来还有一轮换股，两轮估值分别预计达到338亿美元和400亿美元，但“这个数字尚未经过交易双方拍板”。

　　此前有媒体报道，美团正在讨论最早于今年年内在中国香港IPO，预计市值为600亿至800亿美元。不过也有业内人士称，受资金压力攀升影响，美团或推迟其上市时间，先进行私募融资。

　　2018年是美团点评上市的关键之年。理论上说，这家2010年成立的公司上市的迫切感要比滴滴更加强烈。与美团合并前的大众点评，第一笔融资要追溯到2006年，无论是人民币基金还是美元基金，都到了该退出的时候。而滴滴成立只有6年，柳青去年年底还对媒体上强调，不急于上市。

　　据彭博社3月报道，滴滴与投行的接触依然还是处于早期阶段，真正启动上市将是在2019年，按照目前收入和利润情况，保守估值将达到1200亿美元。据称，摩根士丹利给出了所有与滴滴接触投行中最高的预期上市估值——2200亿美元。

　　2017年，滴滴获得软银总额高达80亿美元的投资，估值为560亿美元。

　　上述投资人称：“对于投资机构来说，美团仍是不错的投资标的，但滴滴的估值已太高，如果没有很好的支撑估值，IPO是有压力的；美团目前估值300亿美元，接下来可见的还有两轮融资，美团的弹药会比滴滴多。”

　　全天候科技曾报道，滴滴出行2017年GMV（交易总额）达到250-270亿美元；主营业务亏损2亿多美元，整体亏损3-4亿美元。今年3月初，滴滴预计2018年其主营业务将实现盈利，净利润有希望接近10亿美元，公司整体“微赚钱”。

　　作为滴滴全球化的主要竞争对手，Uber成立9年以来支出超过107亿美元，仅去年就亏损45亿美元。

　　Uber高级技术团队负责人埃里克•迈霍费尔表示，公司发展出奇之快，“我们从0增长到700亿美元只花了7年时间，而福特则花了70年”。他形容在公司工作就好像骑着“头伸在外面的火箭”，然而Uber却缺乏业务发展的基础架构。滴滴看到了Uber在过去半年经历的难关，因此，程维强调过去一年公司一直在“修炼内功”。

　　如今对外强敌环伺，对内则需要在盈利与业务投入上做出平衡，程维仍不轻松。

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